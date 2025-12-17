ЕС отменил полный запрет на машины с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года — но автопроизводители должны будут добиться снижения выбросов на 90%

Это позволит выпускать не только электромобили. Источник: 32cars.ruС 2035 года автопроизводители в ЕС должны были сократить углеродные выбросы от легковых автомобилей на 100% — то есть фактически полностью прекратить продажи новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.Но после призывов и лоббирования со стороны игроков автомобильного рынка Еврокомиссия отказалась от запрета.Вместо этого с 2035 года автопроизводители должны выполнить целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%. Оставшиеся 10% выбросов нужно компенсировать за счёт использования низкоуглеродистой стали, произведённой в ЕС, или за счёт электричества и биотоплива.Это позволит выпускать автомобили с гибридными двигателями, а также двигателями внутреннего сгорания — помимо электрических и водородных.Как отмечало Reuters, европейские автопроизводители выпускают электромобили, но считают, что спрос на них не оправдывает ожидания: покупатели не готовы брать дорогие электрокары, а зарядной инфраструктуры не хватает. Например, в декабре 2025 года Ford решил вернуться к гибридным и бензиновым моделям на фоне падения спроса на электромобили.#новости #ес #электромобили