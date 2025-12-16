«Москвич» объявил о производстве двух новых автомобилей — кроссоверов М70 и М90

Детали о них автопроизводитель пока не раскрывает. Источник: «Москвич»Модели получат турбированные двигатели внутреннего сгорания объёмом 1,5 и 2 литра соответственно, пишут «РИА Новости». Оба автомобиля оснастят девятиступенчатой автоматической трансмиссией. У М90 — полный привод, у М70 — пока только передний.Другие технические характеристики и комплектации в компании пока не раскрывают. О старте продаж «Москвич» сообщит позднее.Модели построены на «принципиально иной» платформе и ориентированы на «более требовательную» аудиторию, которой важны «управляемость, классический дизайн и высокий уровень комфорта».Как писали в августе 2025 года «Китайские автомобили», за основу для машин могут взять автомобили китайского SAIC.Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года. В модельном ряде сейчас представлено четыре машины: «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 8».Источник: «Москвич»#новости #москвич