Застревали на светофорах и перекрывали движение: роботакси Waymo не работали сутки из-за отключения электричества в Сан-Франциско

Компания уже восстановила работу сервиса.Источник: XПеребои с электричеством в Сан-Франциско начались 20 декабря 2025 года около 13:09 (21 декабря в 00:09 по мск). Компания Pacific Gas & Electric заявила, что их вызвал пожар на одной из подстанций.Без электроэнергии остались около 130 тысяч потребителей. В городе также не работали светофоры, из-за чего перестал ходить общественный транспорт.Waymo предупредила, что некоторые роботакси останавливаются на перекрёстках «дольше обычного», пытаясь «оценить ситуацию» в условиях, когда дорожное движение не регулируется — хотя систему обучали воспринимать неработающие светофоры как перекрёстки с круговым движением.Водители делились роликами, на которых беспилотные автомобили перегораживали магистрали и пешеходные переходы. На одном светофоре могло скопиться до восьми автомобилей.Источник: TikTok«Большинство» активных поездок в момент сбоя завершились успешно, рассказали в компании. Waymo временно приостановила работу сервиса такси в городе и возобновила её в ночь на 22 декабря.В ноябре 2025 года парк роботакси Waymo в Сан-Франциско достиг тысячи единиц. Всего в США около 2500 машин.#новости