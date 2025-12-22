Популярное
Ася Карпова
Транспорт

Застревали на светофорах и перекрывали движение: роботакси Waymo не работали сутки из-за отключения электричества в Сан-Франциско

Компания уже восстановила работу сервиса.

Источник: X
  • Перебои с электричеством в Сан-Франциско начались 20 декабря 2025 года около 13:09 (21 декабря в 00:09 по мск). Компания Pacific Gas & Electric заявила, что их вызвал пожар на одной из подстанций.
  • Без электроэнергии остались около 130 тысяч потребителей. В городе также не работали светофоры, из-за чего перестал ходить общественный транспорт.
  • Waymo предупредила, что некоторые роботакси останавливаются на перекрёстках «дольше обычного», пытаясь «оценить ситуацию» в условиях, когда дорожное движение не регулируется — хотя систему обучали воспринимать неработающие светофоры как перекрёстки с круговым движением.
  • Водители делились роликами, на которых беспилотные автомобили перегораживали магистрали и пешеходные переходы. На одном светофоре могло скопиться до восьми автомобилей.
Источник: TikTok
  • «Большинство» активных поездок в момент сбоя завершились успешно, рассказали в компании. Waymo временно приостановила работу сервиса такси в городе и возобновила её в ночь на 22 декабря.
  • В ноябре 2025 года парк роботакси Waymo в Сан-Франциско достиг тысячи единиц. Всего в США около 2500 машин.

#новости

