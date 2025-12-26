«Алмаз-Антей» запустил производство грузовиков БАЗ на бывшем заводе Scania и Man в Санкт-Петербурге

Планы — выпустить 600 машин в 2026 году. Источник: «Коммерсантъ»АО «Романов» (входит в концерн «Алмаз-Антей») запустило на заводе производство самосвалов, седельных тягачей и автомобилей с бортовой платформой на модульном шасси под брендом БАЗ, пишет РБК. Он создан для замены тяжёлых внедорожных машин европейских марок, которые ушли с российского рынка.Производственная мощность предприятия составит до 2000 автомобилей в год. Ключевые компоненты будут получать от российских и белорусских поставщиков.Сейчас производственный план составляет два автомобиля в день. До конца 2025 года планируется выпустить 25 машин, в 2026-м — 600, пишет «Деловой Петербург». Инвестиции в налаживание производства составили 8 млрд рублей. До 2022 года завод принадлежал подразделению Volkswagen по выпуску грузовиков — немецкой Traton. На нём выпускали автомобили под брендами Scania и Man. #новости