Евгения Евсеева
Транспорт

«Алмаз-Антей» запустил производство грузовиков БАЗ на бывшем заводе Scania и Man в Санкт-Петербурге

Планы — выпустить 600 машин в 2026 году.

Источник: «Коммерсантъ»
  • АО «Романов» (входит в концерн «Алмаз-Антей») запустило на заводе производство самосвалов, седельных тягачей и автомобилей с бортовой платформой на модульном шасси под брендом БАЗ, пишет РБК. Он создан для замены тяжёлых внедорожных машин европейских марок, которые ушли с российского рынка.
  • Производственная мощность предприятия составит до 2000 автомобилей в год. Ключевые компоненты будут получать от российских и белорусских поставщиков.
  • Сейчас производственный план составляет два автомобиля в день. До конца 2025 года планируется выпустить 25 машин, в 2026-м — 600, пишет «Деловой Петербург».
  • Инвестиции в налаживание производства составили 8 млрд рублей.
  • До 2022 года завод принадлежал подразделению Volkswagen по выпуску грузовиков — немецкой Traton. На нём выпускали автомобили под брендами Scania и Man.

#новости

