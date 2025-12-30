В «МТС Юрент» добавили аренду электроснегокатов — она доступна в Тюмени, Омске и Кирове

Электроснегокаты принадлежат российской компании «Кашалот Шеринг». Они отображаются в приложении «МТС Юрент» в рамках партнёрской интеграции, рассказали в сервисе.

В движение устройство приводится с помощью электродвигателя, а сцепление обеспечивают «гусеницы». Снегокаты оборудованы «газом» и «тормозом», которые расположены на ручках. Максимальная скорость составляет 10 км/ч, предельная нагрузка — до 120 кг.

Принцип аренды снегоката аналогичен аренде самоката или велосипеда — сначала нужно найти ближайшее устройство на карте, затем навести камеру на QR-код, выбрать тариф и начать аренду.



Но передвигаться на снегокатах можно только в специально ограниченных зонах — как правило, это парки или скверы. При выезде за разрешённую зону устройство автоматически остановится.

