Артур Томилко
Транспорт

В «МТС Юрент» добавили аренду электроснегокатов — она доступна в Тюмени, Омске и Кирове

В ближайшее время услуга появится в других городах на Урале, в Сибири, а также в Подмосковье.

Фото «МТС Юрент» 
Фото «МТС Юрент» 

  • Электроснегокаты принадлежат российской компании «Кашалот Шеринг». Они отображаются в приложении «МТС Юрент» в рамках партнёрской интеграции, рассказали в сервисе.

  • В движение устройство приводится с помощью электродвигателя, а сцепление обеспечивают «гусеницы». Снегокаты оборудованы «газом» и «тормозом», которые расположены на ручках. Максимальная скорость составляет 10 км/ч, предельная нагрузка — до 120 кг.

  • Принцип аренды снегоката аналогичен аренде самоката или велосипеда — сначала нужно найти ближайшее устройство на карте, затем навести камеру на QR-код, выбрать тариф и начать аренду.

  • Но передвигаться на снегокатах можно только в специально ограниченных зонах — как правило, это парки или скверы. При выезде за разрешённую зону устройство автоматически остановится.

  • Для поездок доступны тарифы «Пакеты минут» (на 5 и 10 минут) и «Поминутный». Стоимость одной минуты начинается от 62,5 рубля.

Изображение «МТС Юрент» 
Изображение «МТС Юрент» 

#новости #мтсюрент

37 комментариев