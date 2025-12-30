В «МТС Юрент» добавили аренду электроснегокатов — она доступна в Тюмени, Омске и Кирове

В ближайшее время услуга появится в других городах на Урале, в Сибири, а также в Подмосковье. Фото «МТС Юрент» Электроснегокаты принадлежат российской компании «Кашалот Шеринг». Они отображаются в приложении «МТС Юрент» в рамках партнёрской интеграции, рассказали в сервисе.В движение устройство приводится с помощью электродвигателя, а сцепление обеспечивают «гусеницы». Снегокаты оборудованы «газом» и «тормозом», которые расположены на ручках. Максимальная скорость составляет 10 км/ч, предельная нагрузка — до 120 кг.Принцип аренды снегоката аналогичен аренде самоката или велосипеда — сначала нужно найти ближайшее устройство на карте, затем навести камеру на QR-код, выбрать тариф и начать аренду.Но передвигаться на снегокатах можно только в специально ограниченных зонах — как правило, это парки или скверы. При выезде за разрешённую зону устройство автоматически остановится.Для поездок доступны тарифы «Пакеты минут» (на 5 и 10 минут) и «Поминутный». Стоимость одной минуты начинается от 62,5 рубля.Изображение «МТС Юрент» #новости #мтсюрент