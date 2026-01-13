Популярное
Артур Томилко
Транспорт

Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 15,6%

Среди причин спада дилеры называют высокую ключевую ставку и увеличение утильсбора.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 
  • По итогам 2025 года в России было продано 1,3 млн новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата». Это на 7% меньше изначального базового прогноза агентства.
  • Больше половины всех проданных машин пришлось на четыре марки: Lada (с долей рынка 24,88%), а также китайские Haval (13,07%), Chery (7,53%) и Geely (7,09%). Самой продаваемой моделью четвёртый год подряд стала Lada Granta — её продажи составили 174 тысячи единиц.
  • Общая доля китайских брендов на российском рынке легковых машин снизилась с 58,5% до 51,7%. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, это связано с запуском локальной сборки их моделей под новыми российскими марками.
  • Участники рынка объясняют спад продаж высокой ключевой ставкой и увеличением утильсбора. Средневзвешенная ставка по кредитам на официально представленные в России бренды в 2025 году составила 10%, рассказали в «Рольфе».
  • В 2026 году аналитики и дилеры ожидают небольшого роста продаж до 1,45-1,5 млн автомобилей, но полагают, что «в лучшем случае» рынок останется на уровне 2025-го. Поддержать продажи могут потенциальное снижение ставок и увеличение предложения более дешёвых автомобилей.

#новости #авторынок

