Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 15,6%

Среди причин спада дилеры называют высокую ключевую ставку и увеличение утильсбора.Фото «Ъ» По итогам 2025 года в России было продано 1,3 млн новых легковых автомобилей, следует из данных «Автостата». Это на 7% меньше изначального базового прогноза агентства.Больше половины всех проданных машин пришлось на четыре марки: Lada (с долей рынка 24,88%), а также китайские Haval (13,07%), Chery (7,53%) и Geely (7,09%). Самой продаваемой моделью четвёртый год подряд стала Lada Granta — её продажи составили 174 тысячи единиц.Общая доля китайских брендов на российском рынке легковых машин снизилась с 58,5% до 51,7%. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, это связано с запуском локальной сборки их моделей под новыми российскими марками.Участники рынка объясняют спад продаж высокой ключевой ставкой и увеличением утильсбора. Средневзвешенная ставка по кредитам на официально представленные в России бренды в 2025 году составила 10%, рассказали в «Рольфе».В 2026 году аналитики и дилеры ожидают небольшого роста продаж до 1,45-1,5 млн автомобилей, но полагают, что «в лучшем случае» рынок останется на уровне 2025-го. Поддержать продажи могут потенциальное снижение ставок и увеличение предложения более дешёвых автомобилей.