Распределение ответственности и «запретные» зоны: Минтранс подготовил ещё одну версию законопроекта о беспилотниках на дорогах общего пользования

В случае рассмотрения и принятия он должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.Источник: «Яндекс» На законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который опубликовало ведомство, обратил внимание «Ъ».Сейчас в России уже тестируют беспилотные грузовики, такси и трамваи — в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР), напоминает газета. Законопроект позволит полностью легализовать движение беспилотников. Его разрабатывают с 2021 года. Минтранс публиковал для обсуждения несколько версий, но они уходили на доработку, отмечает издание.В новой версии ведомство предлагает ставить каждый беспилотник на учёт, страховать его и оборудовать системой регистрации данных; прописать запретные зоны для движения таких машин; обозначать их «определённым образом» при движении (как — определит правительство).Также документ предусматривает, что при потере связи или возникновении неисправностей машина должна остановиться, совершив «манёвр минимального риска». Ответственность при нарушениях распределят: например, за превышение скорости её будет нести владелец, а при несвоевременном обновлении ПО — сервисный центр.Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова рассказала «Ъ», что законопроект разработали при участии «Яндекса», КамАЗа, правительств Москвы и Санкт-Петербурга. Руководитель сервиса автономного транспорта в «Яндексе» Сергей Мельник пояснил, что документ «закрепляет понятные и постоянные правила эксплуатации автономного транспорта после завершения ЭПР».#новости #законы