Таня Боброва
Транспорт

В Москве запустили регулярное пассажирское движение первого в России беспилотного трамвая

До конца 2025 года власти планируют запустить ещё три таких.

Источник: mos.ru 
Источник: mos.ru 
  • Трамвай ходит по маршруту №10 (станция метро «Щукинская» — улица Кулакова) на северо-западе Москвы, пишет «Интерфакс».
  • Это третий этап запуска. На первом — с мая 2024 года — трамвай ездил без пассажиров, с водителем и системой дублирования его действий. На втором — с сентября 2024-го — с пассажирами и контролем со стороны водителя. Третий этап — запуск регулярного маршрута без водителя.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fmos_sobyanin%2F16560&postId=2194656" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Telegram-канал мэра Москвы</a>
Источник: Telegram-канал мэра Москвы
  • Беспилотный трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекрёсток, уточняет «Агентство городских новостей “Москва”».
  • В салоне или кабине есть сотрудник трамвайного управления для «визуального наблюдения» за движением и функций, не связанных с ним, — например, контроля оплаты поездок.
  • По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до конца 2025 года в столице запустят ещё три беспилотных трамвая, а в 2026 году их должно стать 15. Среди других задач — запуск беспилотного поезда в метро. Власти рассчитывают приступить к его испытаниям в 2025 году.
Источник:  Екатерина Шамарова / ТАСС

#новости #москва

