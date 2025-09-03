В Москве запустили регулярное пассажирское движение первого в России беспилотного трамвая

До конца 2025 года власти планируют запустить ещё три таких.Источник: mos.ru Трамвай ходит по маршруту №10 (станция метро «Щукинская» — улица Кулакова) на северо-западе Москвы, пишет «Интерфакс».Это третий этап запуска. На первом — с мая 2024 года — трамвай ездил без пассажиров, с водителем и системой дублирования его действий. На втором — с сентября 2024-го — с пассажирами и контролем со стороны водителя. Третий этап — запуск регулярного маршрута без водителя.Источник: Telegram-канал мэра МосквыБеспилотный трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекрёсток, уточняет «Агентство городских новостей “Москва”».В салоне или кабине есть сотрудник трамвайного управления для «визуального наблюдения» за движением и функций, не связанных с ним, — например, контроля оплаты поездок.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до конца 2025 года в столице запустят ещё три беспилотных трамвая, а в 2026 году их должно стать 15. Среди других задач — запуск беспилотного поезда в метро. Власти рассчитывают приступить к его испытаниям в 2025 году.Источник: Екатерина Шамарова / ТАСС#новости #москва