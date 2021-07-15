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Транспорт
Маша Цепелева

Boxster и Cadillac в аренду: основатель «Банки.ру» с партнёрами начали сдавать «интересные» машины Статьи редакции

За 4990 рублей в сутки можно арендовать BMW 520i, за 14 990 рублей в сутки — Porsche Boxster.

49 49 комментариев
2637 просмотров

Через AutoBNB можно арендовать машину на сутки или по часам. Цены варьируются от 4990 рублей в сутки до 14 990 рублей в сутки.

Пока доступны девять автомобилей. Залог при аренде — 20-30 тысяч рублей. Дороже всего стоит аренда Porsche Boxster и Cadillac Fleetwood в Москве.

Porsche Boxster из автопарка AutoBNB AutoBNB

Через сайт можно забронировать дату аренды, после свяжется менеджер, чтобы договориться о месте встречи.

Автомобиль можно арендовать для поездок по городу, съёмок или на свадьбу. Владелец оплачивает дополнительно только топливо по специальному тарифу и мойку, если машина очень грязная и невозможно оценить её состояние.

Все автомобили застрахованы по ОСАГО, дополнительно можно оформить каско за 590 рублей в сутки.

Зона поездок ограничена границами региона. По согласованию с менеджером область можно расширить. Лимит пробега — 200 км в сутки, при превышении есть доплата.

Часть автопарка AutoBNB AutoBNB

На старте у платформы свой парк, но владельцы при желании могут сдать через сервис и свой автомобиль. Для этого надо заполнить заявку на сайте. «Критериев два — они должны быть интересными и находиться в хорошем состоянии», — написал один из основателей проекта Никита Ситников.

Также среди создателей сервиса основатель платформы «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, крымский винодел Рустам Акиниязов, руководитель проектов сайта «Дром» Антон Серков, обозреватель радио «Комсомольская правда» Кирилл Бревдо.

Пользователь заключает договор с собственником автомобиля, а AutoBNB берёт комиссию за сервис в 20%, в будущем комиссия может меняться.

#аренда #новость

49 49 комментариев
4
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Лев Щенин

6

Неужели найдутся владельцы автомобилей, которые в здравом уме и твёрдой памяти отдадут своё имущество "покататься на денёк" человеку с улицы ?
(А что если клиент возьмёт автомобиль в аренду и через пару часов его сломает? Есть страховка на такие случаи? )

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Данила PRM

Лев
12

Дадут 500 бонусных баллов.

Ответить

Лев Щенин

Данила
1

Супер !
Берём машину на весь день и на работу завтра не пойдём !

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Dima Kalinov

Лев
0

Вы про p2p сервисы не слышали никогда? Rent A Ride уже не один год живёт.
Сломал-платишь. И kyc у всех есть, чтобы "человек с улицы" был понятнее.

Ответить

Лев Щенин

Dima
3

Я понимаю, когда покупают Солярис или Киа Рио и сдают в аренду под такси.
Но тут - раритетные авто типа ГАЗ-21 !
Неужели у хозяина поднимется рука отдать "свою малышку" в чужие руки?

Ответить

Dima Kalinov

Лев
2

В договоре прописывается урон за каждый дефект.
Человек может хотеть стоимость содержания снизить за счёт проката или аренды на свадьбы.

Ответить

Шизоидная

Dima
0

Это да, но фатальные повреждения раритетного авто, да еще и в идеальном сохране (оригинальный хром, обивка салона и тп.) невозможно оценить. Это полная потеря его ценности.

Ответить

Владислав Егоров

Шизоидн…
1

сомневаюсь что там есть оригинальный прям хром и обивка

Ответить

Dima Kalinov

Шизоидн…
1

Если кто-то восстановил сам, а не получил от дедушки - хранит под чехлом и ездит раз в год. Сдавать в аренду-выбор человека.

Ответить

Шизоидная

Dima
0

Я про рыночную стоимость, в тч и арендную, а не про личные ценности.

Ответить

Dima

Шизоидн…
0

Победа и 21я ценятся. 24я вряд ли кому нужна.
Их порой пытаются продавать за миллионы, но рычноная 300-500 тыс

Ответить

Andrew Freez

Лев
1

купить 21ку затриста
в собственном сервисе еще на сто подмандить
сдавать по 8к в день брутто..норм бизнес-план как по мне

Ответить

Anton Serkov

Andrew
0

Увы, математика не столь радужна. Содержать классические автомобили в достойном состоянии при активной эксплуатации - это сотни тысяч рублей ежегодно. И затриста такие машины в опрятном состоянии уже давно не купить.

Ответить

Alexey Ivanov

Dima
0

Там проблема не в том, что физически сломал, а том, что используют такие машины на 146%.... Лежачие полицейские на скорости к примеру

Ответить

Dima Kalinov

Alexey
2

Откуда у вас эта информация? С чего вы взяли, что используют на 146%?
У вас большой парк арендных авто и вы знаете паттерны поведения пользователей?
На всю катушку используют Авентадор и G63, но и их почему-то сдают.
Человек мог отреставрировать машину (или купить) и хочет в сезон заработать денег - ничего необычного.
Если кто-то берёт Волгу - значит знает зачем она ему.
За 7000 в сутки в Москве bmw 5/ mercedes E можно взять.
Залог 30000 тоже ближе к премиум-прокату, обычно он 10-15 тыс.
Если у вас к куску железа отношение как к святой граали - это ваше дело.

Ответить

Alexey Ivanov

Dima
0

Не петушитесь, порше берут не для поездок в правом ряду....

Ответить

Anton Serkov

Alexey
2

Сдаю свой порше около года. За всё время от арендаторов приходило пару штрафов всего, и никто себе лишнего не позволяет. С телематикой не забалуешь)

Ответить

Anton Serkov

Alexey
1

Взять кадиллак или волгу чтобы проезжать на скорости лежачие полицейские? Это другие автомобили, и наши арендаторы относятся к ним по-другому. Одобряем не все кандидатуры, конечно же.

Ответить

Alexey Ivanov

Anton
0

Да, это другое класс. Я про порши -мерседесы..

Ответить

Valentin Dombrovsky

Лев
0

https://turo.com/ давно работает — находятся желающие

Ответить

Anton Serkov

Valentin
0

Только turo это p2p всё же, а мы все автомобили сдаём от лица своего сервиса - пока, во всяком случае.

Ответить

Valentin

Anton
0

Комментарий был насчёт того, захотят ли владельцы сдавать свои машины. 

Ответить

Anton Serkov

Valentin
0

Это я понял :)

Ответить

Максим Наумов

Лев
0

Найдутся, смотри принцип работы приложение TURO: https://turo.com/

Ответить

Александр Налетов

Максим
0

Для России чаще не доступны

Ответить

Anton Serkov

Лев
0

Идея объединить все автомобили в единый сервис возникла именно из-за большого количества таких владельцев. Ответственность прописана в договоре + залог + опциональное каско.

Ответить

Vladimir Eskin

Лев
0

Пока в каталоге не увидел по настоящему редких и ценных авто....
ГАЗ-21?:) Посмотрите Avito сколько их, по настоящему редкие авто в такие сервисы не отдадут.

Lancia Delta Integrale, Mercedes-Benz W100, BMW Z8 - вот примеры редких авто... Для обывателя да, ухоженный янгтаймер или авто старше 30 лет - уже воспринимается как редкий, ценный...

Сам сервис классный, но не новый в мире. Я бы пользовался.

Ответить

Pavel Voronkov

Vladimir
0

Я бы какой-нибудь Кадиллак Эльдорадо 59 года покатал бы или даже 69. Кобру или даже Citroen DS, чего в Z8 редкого и кайфого на городских улицах?

Ответить

Anton Serkov

Pavel
0

Текущий ассортимент - лишь начало, работаем над поиском других редких автомобилей в разных регионах.

Ответить

Anton Serkov

Vladimir
0

Добро пожаловать в заявки :) Тут смотря с каких позиций оценивать редкость, для рядового обывателя - вполне, для искушённого коллекционера - конечно нет.

Ответить

Максим Наумов

6

Ебать нейминг, бед энд брекфаст. Создатели вообще историю Airbnb не читали чтоли?

Ответить

Dima Kalinov

Максим
4

Boxter and Bолга :)

Ответить

Pavel Zhirnov

Максим
0

название действительно странное. Сервис для бездомных- поспал и поел в машине.

Ответить

Незаконный мангал

1

Следует ожидать новой волны снимков "успешного успеха" от инфоцыган и инстаграммных писечек.

Ответить

Демид Московский

0

Где они этого старья набрали? Из немецких лап переработки металлолома? Там цена каждой машины не превышает $10 тысяч. 

Ответить

Демид Московский

Демид
2

15 тысяч за Бокстер 986? Энитайм за эти деньги даёт новый Ягуар F-Type, который стоит раз в 10-15 дороже.

Ответить

ihovsky

Демид
0

Бокстер, кстати, на auto.ru можно за 1-1.5 млн купить такой :)

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Про катание на чужой крутой тачке уже в Нашей Раше отлично пошутили. Бизнес-план может и хороший, но чисто по-человечески юзать такую услугу ну я не знаю даже. Вот прокат гоночных или почти гоночных машин на гоночной же трассе - это вещь. А тут школота будет брать самый овощной порш погазовать в пятничной пробке на Патриках или Кагдилаг, чтобы снять очередной говноклип для вконтакта в стиле "я маминсутенер"...  

Ответить

Поджог Сараев

Dmitry
1

чисто по-человечески юзать такую услугу ну я не знаю даже

Ну жена вот мечтала покататься на кабриолете. Арендовал машину на день у похожей фирмы, покатал её с подругами - все искренне довольны. ПДД не нарушали, машину не гробили. Ну и фирма подстраховывается, как может - требуют стаж от 3 лет и залог 40к с детальным осмотром авто при возврате. А перед заключением договора также пробивают по каким-то базам.
Кстати, изначально пытался взять Chevrolet Camaro - мне сказали, что какой-то клиент забронировал его на 1.5 месяца вперёд (на минуточку, при цене 19к в день).
Так что не школотой единой..

Ответить

Johnny Vorony

0

Вам не кажется, что где-то уже было похожее название для другого сервиса?

Ответить

Art

0

Сервис взлетит - считай на свиданку сходить самое то 😅

Ответить

Макс Шлыков

0

Этому бокстеру сто лет в обед

Ответить

Пацан на ферарри

Макс
0

понтануться перед провинциальной шлюхой хватит

Ответить

Sergey K

Макс
0

это не отменяет эмоциональность машины

Ответить

Сергей Соломакер

0

Auto Bed and Breakfast? Так-то хорошая тема, на такие машины бывает сложно найти запчасти в хорошем состоянии.

Ответить

Art

0

Ценник только высоковат мне кажется . За старый Бокстер столько драть)

Ответить

Наталья Мачехина

0

Старый порш, но смысл сервиса интересный, как говорится клиенты всегда найдутся!

Ответить

Art

0

И тачки пока не интересные - неликвид 2004 года )

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Игорь Кольцов

0

Не очень интересные. Просто старье какое-то на колесах, если только киностудиям интересны

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