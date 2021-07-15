За 4990 рублей в сутки можно арендовать BMW 520i, за 14 990 рублей в сутки — Porsche Boxster.

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Через AutoBNB можно арендовать машину на сутки или по часам. Цены варьируются от 4990 рублей в сутки до 14 990 рублей в сутки.

Пока доступны девять автомобилей. Залог при аренде — 20-30 тысяч рублей. Дороже всего стоит аренда Porsche Boxster и Cadillac Fleetwood в Москве.

Porsche Boxster из автопарка AutoBNB AutoBNB

Через сайт можно забронировать дату аренды, после свяжется менеджер, чтобы договориться о месте встречи.

Автомобиль можно арендовать для поездок по городу, съёмок или на свадьбу. Владелец оплачивает дополнительно только топливо по специальному тарифу и мойку, если машина очень грязная и невозможно оценить её состояние.

Все автомобили застрахованы по ОСАГО, дополнительно можно оформить каско за 590 рублей в сутки.

Зона поездок ограничена границами региона. По согласованию с менеджером область можно расширить. Лимит пробега — 200 км в сутки, при превышении есть доплата.

Часть автопарка AutoBNB AutoBNB

На старте у платформы свой парк, но владельцы при желании могут сдать через сервис и свой автомобиль. Для этого надо заполнить заявку на сайте. «Критериев два — они должны быть интересными и находиться в хорошем состоянии», — написал один из основателей проекта Никита Ситников.

Также среди создателей сервиса основатель платформы «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, крымский винодел Рустам Акиниязов, руководитель проектов сайта «Дром» Антон Серков, обозреватель радио «Комсомольская правда» Кирилл Бревдо.