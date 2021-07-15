Boxster и Cadillac в аренду: основатель «Банки.ру» с партнёрами начали сдавать «интересные» машины Статьи редакции
За 4990 рублей в сутки можно арендовать BMW 520i, за 14 990 рублей в сутки — Porsche Boxster.
Через AutoBNB можно арендовать машину на сутки или по часам. Цены варьируются от 4990 рублей в сутки до 14 990 рублей в сутки.
Пока доступны девять автомобилей. Залог при аренде — 20-30 тысяч рублей. Дороже всего стоит аренда Porsche Boxster и Cadillac Fleetwood в Москве.
Через сайт можно забронировать дату аренды, после свяжется менеджер, чтобы договориться о месте встречи.
Автомобиль можно арендовать для поездок по городу, съёмок или на свадьбу. Владелец оплачивает дополнительно только топливо по специальному тарифу и мойку, если машина очень грязная и невозможно оценить её состояние.
Все автомобили застрахованы по ОСАГО, дополнительно можно оформить каско за 590 рублей в сутки.
Зона поездок ограничена границами региона. По согласованию с менеджером область можно расширить. Лимит пробега — 200 км в сутки, при превышении есть доплата.
На старте у платформы свой парк, но владельцы при желании могут сдать через сервис и свой автомобиль. Для этого надо заполнить заявку на сайте. «Критериев два — они должны быть интересными и находиться в хорошем состоянии», — написал один из основателей проекта Никита Ситников.
Также среди создателей сервиса основатель платформы «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев, крымский винодел Рустам Акиниязов, руководитель проектов сайта «Дром» Антон Серков, обозреватель радио «Комсомольская правда» Кирилл Бревдо.
Пользователь заключает договор с собственником автомобиля, а AutoBNB берёт комиссию за сервис в 20%, в будущем комиссия может меняться.
Неужели найдутся владельцы автомобилей, которые в здравом уме и твёрдой памяти отдадут своё имущество "покататься на денёк" человеку с улицы ?
(А что если клиент возьмёт автомобиль в аренду и через пару часов его сломает? Есть страховка на такие случаи? )
Дадут 500 бонусных баллов.
Вы про p2p сервисы не слышали никогда? Rent A Ride уже не один год живёт.
Сломал-платишь. И kyc у всех есть, чтобы "человек с улицы" был понятнее.
В договоре прописывается урон за каждый дефект.
Человек может хотеть стоимость содержания снизить за счёт проката или аренды на свадьбы.
Если кто-то восстановил сам, а не получил от дедушки - хранит под чехлом и ездит раз в год. Сдавать в аренду-выбор человека.
купить 21ку затриста
в собственном сервисе еще на сто подмандить
сдавать по 8к в день брутто..норм бизнес-план как по мне
Увы, математика не столь радужна. Содержать классические автомобили в достойном состоянии при активной эксплуатации - это сотни тысяч рублей ежегодно. И затриста такие машины в опрятном состоянии уже давно не купить.
Там проблема не в том, что физически сломал, а том, что используют такие машины на 146%.... Лежачие полицейские на скорости к примеру
Откуда у вас эта информация? С чего вы взяли, что используют на 146%?
У вас большой парк арендных авто и вы знаете паттерны поведения пользователей?
На всю катушку используют Авентадор и G63, но и их почему-то сдают.
Человек мог отреставрировать машину (или купить) и хочет в сезон заработать денег - ничего необычного.
Если кто-то берёт Волгу - значит знает зачем она ему.
За 7000 в сутки в Москве bmw 5/ mercedes E можно взять.
Залог 30000 тоже ближе к премиум-прокату, обычно он 10-15 тыс.
Если у вас к куску железа отношение как к святой граали - это ваше дело.
Не петушитесь, порше берут не для поездок в правом ряду....
Сдаю свой порше около года. За всё время от арендаторов приходило пару штрафов всего, и никто себе лишнего не позволяет. С телематикой не забалуешь)
Взять кадиллак или волгу чтобы проезжать на скорости лежачие полицейские? Это другие автомобили, и наши арендаторы относятся к ним по-другому. Одобряем не все кандидатуры, конечно же.
https://turo.com/ давно работает — находятся желающие
Только turo это p2p всё же, а мы все автомобили сдаём от лица своего сервиса - пока, во всяком случае.
Найдутся, смотри принцип работы приложение TURO: https://turo.com/
Идея объединить все автомобили в единый сервис возникла именно из-за большого количества таких владельцев. Ответственность прописана в договоре + залог + опциональное каско.
Пока в каталоге не увидел по настоящему редких и ценных авто....
ГАЗ-21?:) Посмотрите Avito сколько их, по настоящему редкие авто в такие сервисы не отдадут.
Lancia Delta Integrale, Mercedes-Benz W100, BMW Z8 - вот примеры редких авто... Для обывателя да, ухоженный янгтаймер или авто старше 30 лет - уже воспринимается как редкий, ценный...
Сам сервис классный, но не новый в мире. Я бы пользовался.
Я бы какой-нибудь Кадиллак Эльдорадо 59 года покатал бы или даже 69. Кобру или даже Citroen DS, чего в Z8 редкого и кайфого на городских улицах?
Текущий ассортимент - лишь начало, работаем над поиском других редких автомобилей в разных регионах.
Добро пожаловать в заявки :) Тут смотря с каких позиций оценивать редкость, для рядового обывателя - вполне, для искушённого коллекционера - конечно нет.
Ебать нейминг, бед энд брекфаст. Создатели вообще историю Airbnb не читали чтоли?
название действительно странное. Сервис для бездомных- поспал и поел в машине.
Где они этого старья набрали? Из немецких лап переработки металлолома? Там цена каждой машины не превышает $10 тысяч.
15 тысяч за Бокстер 986? Энитайм за эти деньги даёт новый Ягуар F-Type, который стоит раз в 10-15 дороже.
Про катание на чужой крутой тачке уже в Нашей Раше отлично пошутили. Бизнес-план может и хороший, но чисто по-человечески юзать такую услугу ну я не знаю даже. Вот прокат гоночных или почти гоночных машин на гоночной же трассе - это вещь. А тут школота будет брать самый овощной порш погазовать в пятничной пробке на Патриках или Кагдилаг, чтобы снять очередной говноклип для вконтакта в стиле "я маминсутенер"...
чисто по-человечески юзать такую услугу ну я не знаю даже
Ну жена вот мечтала покататься на кабриолете. Арендовал машину на день у похожей фирмы, покатал её с подругами - все искренне довольны. ПДД не нарушали, машину не гробили. Ну и фирма подстраховывается, как может - требуют стаж от 3 лет и залог 40к с детальным осмотром авто при возврате. А перед заключением договора также пробивают по каким-то базам.
Кстати, изначально пытался взять Chevrolet Camaro - мне сказали, что какой-то клиент забронировал его на 1.5 месяца вперёд (на минуточку, при цене 19к в день).
Так что не школотой единой..
Этому бокстеру сто лет в обед
Auto Bed and Breakfast? Так-то хорошая тема, на такие машины бывает сложно найти запчасти в хорошем состоянии.
Старый порш, но смысл сервиса интересный, как говорится клиенты всегда найдутся!
Не очень интересные. Просто старье какое-то на колесах, если только киностудиям интересны
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