«Яндекс» в марте 2026 года запустит в России сервис такси Fasten, ориентированный на молодёжь — РБК

С другим брендом и ценами. Источник: globallookpressОб этом РБК рассказали источники на ИТ-рынке. Сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах. В «Яндекс Такси» отказались от комментариев.Под новый сегмент разработают отдельную ценовую политику и позиционирование. Новый бренд по цветам и другим параметрам не будет схож ни с «Яндекс Go», ни с другими брендами компании.В Fasten будут представлены только услуги такси, поскольку у 10-15% аудитории есть запрос на то, чтобы было приложение для получения одной услуги — заказа поездки.Сейчас у «Яндекса» есть суперприложение «Яндекс Go», в котором кроме заказа поездки на такси можно заказать доставку еды («Еда»), продуктов («Лавка»), арендовать самокат, автомобиль в «Драйве» и доставку, забронировать номер в отеле и воспользоваться другими услугами.Запуск отдельного такси-приложения для молодой аудитории — это прежде всего «попытка решить задачу сегментации, которую сложно реализовать внутри одного «зонтичного» продукта», говорит директор медийного агентства Starlink (входит в ГК Starlink) Сергей Фаткин.С маркетинговой точки зрения, по его мнению, здесь может быть несколько мотивов: управление восприятием цены, коммуникационная свобода и продуктовая фокусировка.Ориентация «Яндекса» на молодёжную аудиторию «вполне обоснована»: структура городов меняется, парковок становится всё меньше, из-за чего владение автомобилем — всё сложнее и дороже, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.У «Яндекса» уже есть сервис Fasten — он работает как минимум в Беларуси и Узбекистане.#новости #яндекс