Tesla выпустила первый серийный Cybercab — электромобиль без руля и педалей

Массовое производство компания рассчитывает начать в апреле 2026 года. Источник: MashableПервый серийный Cybercab сошёл с конвейера на заводе Gigafactory в Остине, говорится в сообщении компании. Впервые Tesla представила двухдверный автомобиль без руля и педалей в октябре 2024 года.Компания планируют начать массовое производство Cybercab в апреле 2026 года — при этом пока непонятно, когда регуляторы допустят электромобиль к эксплуатации, подчёркивает Business Insider.Cybercab поддерживает индуктивную зарядку (без кабеля), а двери машины открываются вверх. Глава Tesla Илон Маск заявлял, что его цена составит менее $30 тысяч (около 2,3 млн рублей по курсу на 18 февраля 2026 года).Electrek называет новую модель Tesla «одним из самых безрассудных продуктовых решений в истории автопрома», отмечая, что Cybercab полностью рассчитан на автономное вождение, хотя у компании ещё не готово необходимое для этого ПО.#новости #tesla #cybercrab