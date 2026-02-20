Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

На заводе «Москвича» стартовала сборка электромобилей Umo для такси — их создавали при участии «Яндекса»

Машина — это китайский GAC Aion Y Plus.

Источник здесь и далее — РБК
  • Технологический партнёр — «Яндекс», он обеспечил автомобили «элементами искусственного интеллекта и своими навигационными и мультимедийными сервисами», пишет РБК. Он же будет заниматься распространением машин, в том числе в такси.
  • Выпускать машины будет компания EVM. Советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин рассказал, что первый электромобиль получил название Umo 5 (Urban City Mobile).
  • По словам главы первого вице-премьера Дениса Мантурова, проект — «результат совместных усилий бизнеса, государства и столичной мэрии».
  • Согласно сертификации Umo 5, машина — это китайский GAC Aion Y Plus.
  • Какая планируемая мощность сборки — не раскрывается. Будут ли другие компании, кроме «Яндекса» использовать Umo в такси — тоже.
GAC Aion Y Plus. Источник: auto.ru
GAC Aion Y Plus. Источник: auto.ru

