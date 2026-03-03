«Москвич» раскрыл цены на свои новые кроссоверы — от 2,7 млн рублей

Старт продаж — в марте 2026 года. Источник здесь и далее — «Москвич»«Младшая» модель M70 доступна в двух комплектациях — «Драйв» и «Ультра», пишет Autonews. Стоимость первой — от 2,7 млн рублей, второй — от 3,2 млн рублей.В базовой версии есть подогрев всех сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, панорамная крыша, камера заднего вида, а также датчик света и дождя. В продвинутой — дополнительно есть подрулевые лепестки ручного переключения передач, беспроводная зарядка для телефона, камеры кругового обзора и система мониторинга слепых зон. Привод — передний.В базовой версии — 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. с семиступенчатым «роботом». В продвинутой — двигатель на 2 литра и 200 л.с., а также девятиступенчатый «автомат».У модели М90 есть только одна версия. Стоимость — от 3,8 млн рублей. Внутри установлен 2-литровый мотор и «автомат», привод — полныйДоступны трёхзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистема Bose, а также адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, функция мониторинга слепых зон и ассистент движения и смены полосы.Как отмечает Autonews, M70 — «двойник» китайской модели MG HS), М90 — MG RX9.Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года. В модельном ряде сейчас представлено четыре машины: «Москвич 3», его электрическая версия «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 8».#новости #москвич