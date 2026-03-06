Продажи BYD на внутреннем рынке за январь-февраль 2026-го упали на 36% год к году из-за усилившейся конкуренции в Китае

Компании приходится переориентироваться на зарубежные рынки. Источник: BloombergЭто показывает, что конкуренция на китайском рынке становится более «равной», пишет CNBC. У некоторых китайских автопроизводителей продажи за тот же период «значительно» выросли.Например, Xiaomi за первые два месяца 2026-го увеличила продажи на 48% год к году, Leapmotor — на 19%. При этом BYD всё ещё остаётся крупнейшим поставщиком электромобилей в Китае — с начала 2026 года компания продала более 350 тысяч машин, отмечает издание.Одна из возможных причин снижения продаж у BYD — введение в Китае налога на покупку электромобилей в размере 5%. До этого все электрические автомобили были освобождены от стандартного налога в 10%.В ответ на усилившуюся конкуренцию на внутреннем рынке BYD всё больше ориентируется на экспорт — в феврале 2026 года продажи автомобилей компании за рубежом впервые превысили продажи в Китае, подчёркивает CNBC.Китайский автоконцерн постепенно переходит от экспорта электромобилей к их локальному производству за границей — в 2026 году компания планирует открыть завод в Венгрии, до этого она уже запустила производственные линии в Таиланде и Бразилии.Данила БычковТранспорт3 марBYD обошла Tesla по продажам в 22 странах в период с 2020-го по 2025 год — Nikkei При этом на внутреннем рынке китайская компания столкнулась со снижением спроса. #новости #byd