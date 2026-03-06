«Дорогие, старые и не соответствуют потребностям»: опрошенные Autonews эксперты — о списке машин для работы в такси

Пересказ материала издания. Источник: Global Look Press4 марта 2026 года Минпромторг обновил список автомобилей, которые можно будет использовать в такси. В него попали шесть брендов с 22 моделями: Lada (модели Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend), Sollers (SP7, SF1), Evolute (i-Joy, i-Sky, i-Space), «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90), китайского Voyah (Free, Dream, Passion), а также Umo (5).В сервисе такси «Максим» отметили, что хотя опубликованный Минпромторгом перечень формально расширил список моделей, проблему отрасли он решить не сможет. Якобы «значительная часть» относится к премиальному сегменту или к слишком «нишевым» машинам, которые не подходят для перевозок.По словам сервиса, «экономика такси напрямую зависит от стоимости автомобиля и расходов на его эксплуатацию». В большинстве регионов цена автомобиля, при которой он окупается, — до 1,5 млн рублей. Этим требованиям соответствуют несколько моделей Lada.Большинство остальных автомобилей стоят 2,5-4 млн рублей и выше, а отдельные модели относятся к сегменту стоимостью 6-10 млн рублей. Для массового рынка такие машины экономически неприменимы. сервис такси «Максим»«На бумаге моделей много, но для реальной работы такси подходит лишь ограниченное число автомобилей», — заявляют в «Максим». При этом проблема не столько в списке, сколько в принципах формирования цен на автомобили. Влияние на стоимость оказывают утилизационный сбор, пошлины и налоговая нагрузка. Если их не изменить, парк машин будет обновляться медленно, а давление на стоимость поездок будет только расти.Мнения о дороговизне машин придерживаются и в Национальном совете такси. А в Московском профсоюзе такси «Добро» считают, что «список крайне мал и не учитывает потребностей сферы в качественных и комфортных автомобилях».К примеру, «Москвичи» — устаревшие и достаточно дешёвые китайцы, уровень комфорта слабоват для такси, а нагрузки эксплуатации выводят из строя агрегаты достаточно быстро. В связи с этим стоимость владения сильно вырастает и использование такого авто в такси нецелесообразно и дорого. Московский профсоюз такси «Добро»О том, что машин для такси в списке недостаточно, говорят и в Национальном автомобильном союзе.Мы ждали там Haval, Tenet, модели «Автотора» <...> Понятно, что документы надо было согласовывать заранее, но в Минпромторге не успели. Поэтому отрасль сейчас замерла в ожидании, когда появится в списке что-то более пригодное для такси. Национальный автомобильный союзВ Московском профсоюзе считают, что в перечень машин нужно добавить автомобили Volga. В Национальной ассоциации таксопарков говорят про модели Haval Jolion, Haval F7/F7x и Tenet T7. Минпромторг говорил, что список будут обновлять.#новости #такси