Евгения Евсеева
Транспорт

Минтранс рассказал, что проект аэропорта «Архыз» частично одобрили, и показал, как он будет выглядеть

Строительство планируют завершить в 2029 году.

Источник здесь и далее — Минтранс
  • Соглашение о создании аэропорта подписали в 2024 году «Аэропорты регионов» и власти Карачаево-Черкесии. Первая вложит в строительство 36,5 млрд рублей. Власти республики также получили от федерального правительства 4,27 млрд рублей на реализацию проекта.
  • Пока Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта — она предполагает строительство посадочной полосы длиной 3 км, двух рулёжных дорожек и перрона с местами стоянок для самолётов. Об этом рассказал Минтранс и показал рендеры аэропорта.
  • Вторая часть — с терминалом — ещё ждёт одобрения. Строительство планируют завершить в 2029 году.
#новости

