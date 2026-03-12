Минтранс рассказал, что проект аэропорта «Архыз» частично одобрили, и показал, как он будет выглядеть

Строительство планируют завершить в 2029 году.Источник здесь и далее — МинтрансСоглашение о создании аэропорта подписали в 2024 году «Аэропорты регионов» и власти Карачаево-Черкесии. Первая вложит в строительство 36,5 млрд рублей. Власти республики также получили от федерального правительства 4,27 млрд рублей на реализацию проекта.Пока Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта — она предполагает строительство посадочной полосы длиной 3 км, двух рулёжных дорожек и перрона с местами стоянок для самолётов. Об этом рассказал Минтранс и показал рендеры аэропорта.Вторая часть — с терминалом — ещё ждёт одобрения. Строительство планируют завершить в 2029 году.#новости