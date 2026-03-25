Google представила обновлённую Android Automotive OS — автопроизводители смогут использовать её для создания «программно-определяемых» машин

До этого Android использовался только в информационно-развлекательных системах автомобилей. Платформа Android Automotive OS с открытым исходным кодом упростит внедрение новых функций, говорится в сообщении Google. Компания расширит возможности использования системы для не связанных с безопасностью частей автомобиля.Благодаря этому в автомобилях могут появиться, например, улучшенные голосовые ассистенты и «проактивные» напоминания о техническом обслуживании. Кроме того, функции, не связанные с вождением, включая климат-контроль, освещение и регулировку сидений, будут находиться под управлением Android.По задумке, это позволит ускорить создание «программно-определяемых» машин (Software-Defined Vehicles, SDV). До этого использование Android в автомобилях ограничивалось информационно-развлекательными системами, отмечает The Verge.Переход к SDV сталкивается с трудностями из-за того, что производители используют разное ПО и интегрируют модули от разных поставщиков — обновлённая Android Automotive OS поможет решить эту проблему, считают в компании.В Google отметили, что уже сотрудничают с Renault и Qualcomm для внедрения новой версии Android Automotive OS в большее количество машин.