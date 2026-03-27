«АвтоВАЗ» подтвердил планы запустить подписку на свои автомобили — первой моделью станет Lada Vesta

Сервисом смогут воспользоваться в том числе водители такси.Lada Vesta. Источник: «АвтоВАЗ» / AutonewsПланами компании поделился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова приводит Autonews. Подписку рассчитывают запустить весной 2026 года — сначала для модели Vesta. Ежемесячный платёж составит около 40 тысяч рублей.Потом «последовательно» пользователи смогут подписаться «и на Largus, и на Granta». «И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта», — добавил Соколов.В конце марта 2026 года автоэксперт Артём Самородов рассказал, что на дилерской конференции автопроизводителя показали презентацию с описанием подписки на Lada Vesta. Согласно фотографии слайда презентации, срок аренды составит 12 месяцев, лимит пробега — до 30 тысяч км, управлять машиной смогут до трёх водителей.«Маркетинговая стоимость» — 39 990 рублей в месяц, а с 20 апреля 2026 года — 43 990 рублей. В неё включены ОСАГО и каско, техобслуживание и сезонная смена шин. После этого в «АвтоВАЗе» лишь сообщили, что рассматривают возможность ввести платную подписку на свои автомобили.В феврале 2026 года директор по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин рассказал, что год «начался ещё хуже, чем прогнозировали». Соколов теперь отметил: «рынок постепенно оживает», по прогнозам автопроизводителя, продажи в марте составят «в пределах 27 тысяч» машин против «почти 21 тысячи реализованных автомобилей в феврале».