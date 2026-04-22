Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL представил батареи с запасом хода до 1500 км на одном заряде

Они превосходят предыдущие модели компании примерно на 500 км. Источник: BloombergОбновлённая батарея Qilin, представленная CATL, способна обеспечить до 1500 км хода на одном заряде по сравнению с 1000 км у предыдущей версии, пишет Financial Times.CATL также представила батарею Shenxing, способную заряжаться с 10% до 98% примерно за шесть минут — у передовой модели BYD Blade, представленной в марте 2026 года, на это уходит около девяти минут, отмечает издание. На CATL и BYD приходится более половины мирового рынка батарей для электромобилей — компании инвестируют «миллиарды долларов» в исследования и разработки, укрепляя позиции Китая в глобальных цепочках поставок.В мае 2025 года CATL привлёк $4,6 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже. Компания поставляет батареи для Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz и других производителей электромобилей. С начала 2026-го акции CATL выросли примерно на 40%, а за последний год рост превысил 140%, отмечает FT.#новости #catl