Данила Бычков
Транспорт

Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL представил батареи с запасом хода до 1500 км на одном заряде

Они превосходят предыдущие модели компании примерно на 500 км.

Источник: Bloomberg
  • Обновлённая батарея Qilin, представленная CATL, способна обеспечить до 1500 км хода на одном заряде по сравнению с 1000 км у предыдущей версии, пишет Financial Times.
  • CATL также представила батарею Shenxing, способную заряжаться с 10% до 98% примерно за шесть минут — у передовой модели BYD Blade, представленной в марте 2026 года, на это уходит около девяти минут, отмечает издание.
  • На CATL и BYD приходится более половины мирового рынка батарей для электромобилей — компании инвестируют «миллиарды долларов» в исследования и разработки, укрепляя позиции Китая в глобальных цепочках поставок.
  • В мае 2025 года CATL привлёк $4,6 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже. Компания поставляет батареи для Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz и других производителей электромобилей. С начала 2026-го акции CATL выросли примерно на 40%, а за последний год рост превысил 140%, отмечает FT.

