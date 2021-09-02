В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.

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Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси. Участвовать в ней на первом этапе будет только компания «Яндекс.Испытания», сообщили «Ведомостям» представители министерства. Позже смогут могут участвовать и другие разработчики, если их беспилотники тестировались на дорогах общего пользования не менее года.

Вызвать такси и оплатить поездку можно будет через приложение «Яндекс Go». Тарифы установит компания, она будет получать весь доход, дополнили в министерстве. Представитель «Яндекса» не раскрыл изданию планируемую стоимость поездок.

Беспилотное такси появится в Москве, в Иннополисе в Татарстане и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. У машин будет отличительный знак «Автономное управление» в виде белого треугольника с черной буквой «А». Внутри салона будут контакты для связи пассажиров с техподдержкой сервиса.

Полностью автономные беспилотники будут работать на территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.

Запуск восьми машин сервиса в Иннополисе запланирован уже на 2021 год, 10 машин в Москве — на 2021-2022 годы. За три года к программе планируется подключить до 1000 машин. Точное количество машин в городах будет зависеть от спроса.

Беспилотники будут внедрять в три этапа. На первом за ним будут наблюдать сотрудники компании-разработчика и оператор удалённо. На втором этапе у каждой машины будет свой оператор, а на третьем один человек будет отвечать за несколько беспилотников. На следующий этап можно переходить, если не было ДТП по вине беспилотника и он проездил не менее 100 часов.

Сотрудник ГИБДД при проверке машины без водителя должен будет позвонить оператору. При необходимости представитель компании должен приехать на место в течение часа.

Если произойдёт авария, «Яндекс» предоставит ГИБДД видео с камер автомобиля с моментом ДТП, 30 секундами до и после. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.

На каждую машину будет оформлено ОСАГО и страховка на весь срок эксперимента за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Сумма страховки — 10 млн рублей для каждого автономного автомобиля.