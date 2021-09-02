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Транспорт
Маша Цепелева

Минэкономразвития и «Яндекс» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции

В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.

38 38 комментариев
2022 просмотров

Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси. Участвовать в ней на первом этапе будет только компания «Яндекс.Испытания», сообщили «Ведомостям» представители министерства. Позже смогут могут участвовать и другие разработчики, если их беспилотники тестировались на дорогах общего пользования не менее года.

Вызвать такси и оплатить поездку можно будет через приложение «Яндекс Go». Тарифы установит компания, она будет получать весь доход, дополнили в министерстве. Представитель «Яндекса» не раскрыл изданию планируемую стоимость поездок.

Беспилотное такси появится в Москве, в Иннополисе в Татарстане и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. У машин будет отличительный знак «Автономное управление» в виде белого треугольника с черной буквой «А». Внутри салона будут контакты для связи пассажиров с техподдержкой сервиса.

Полностью автономные беспилотники будут работать на территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.

Запуск восьми машин сервиса в Иннополисе запланирован уже на 2021 год, 10 машин в Москве — на 2021-2022 годы. За три года к программе планируется подключить до 1000 машин. Точное количество машин в городах будет зависеть от спроса.

Беспилотники будут внедрять в три этапа. На первом за ним будут наблюдать сотрудники компании-разработчика и оператор удалённо. На втором этапе у каждой машины будет свой оператор, а на третьем один человек будет отвечать за несколько беспилотников. На следующий этап можно переходить, если не было ДТП по вине беспилотника и он проездил не менее 100 часов.

Сотрудник ГИБДД при проверке машины без водителя должен будет позвонить оператору. При необходимости представитель компании должен приехать на место в течение часа.

Если произойдёт авария, «Яндекс» предоставит ГИБДД видео с камер автомобиля с моментом ДТП, 30 секундами до и после. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.

На каждую машину будет оформлено ОСАГО и страховка на весь срок эксперимента за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Сумма страховки — 10 млн рублей для каждого автономного автомобиля.

Программа и проект постановления правительства направят на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент. По словам представителя Минтранса, внедрение беспилотника без водителя в салоне станет возможным сразу, как только правительство утвердит программу.

#новость #яндекс #беспилотники

38 38 комментариев
24
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38 комментариев
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Никита Шультайс

31

Это просто круто.

Конечно, можно приплести все кого принято приплетать когда в статье есть слова Яндекс, Такси или Правительство. Но я не буду.

Я хочу ездить на такси без водителя.

Ответить

Вася Пражкин

Никита
3

Мне даже интересно, как автопилот будет решать, когда ехать по заставленным машинами дворам, где всего одна полоса. Будет ли он уступать или переть аки робот бездушный?

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Вася
0

Он будет ждать вас вне двора ))

Ответить

Вася Пражкин

Valeryi
–1

Какой «полезный» сервис от Яши нас ждет )

Ответить

Valeryi

Вася
0

Ну на самом деле начинать с чего-то надо и это уже прям круто.

Ответить

Old Nick

Вася
0

миниган м134 прилагается

Ответить

Sergey Malinin

Вася
0

Будет уступать до посинения. На практике машина не едет, даже если перед ней сидит голубь.

Ответить

Секретный якорь

Никита
1

На экономе все равно будет ИИ-узбек

Ответить

Иван Поварёшкин

14

Нужен тариф для парочек - такси с автопилотом от одного края города до другого. Дешевле, чем отель на ночь)

Ответить

Илья М

Иван
4

если вам экстрима подавай - лифт в многоэтажке займите и катайтесь туда-сюда или остановите повыше, вообще бесплатно :)

Ответить

S.Z

Иван
0

В салоне ж камера

Ответить

Маркетологов к стенке

S.Z
3

Не просто камера, а как в порностудии, со всех ракурсов камеры

Ответить

Vit Mih

Маркето…
0

Вместе с пачкой презервативов нужно иметь с собой изоленту

Ответить

Маркетологов к

Vit
0

Тогда это уже будет групповуха, поскольку за это вы...пут в Яндексе и лавочка для заказавшего закроется со штрафом.

Ответить

Иван Поварёшкин

Vit
0

Со временем введут в салонах диспенсеры со всем необходимым, улучшат клиентский опыт

Ответить

Динислам Кутлумбетов

2

Автономно стоим в московских пробках, беспилотно и безопасно

Ответить

Григорий Крутеев

Динислам
7

Так-то по москве такси нормально едет по автобуске, в 90% случае ее не занимают и она свободна, надрессировали конскими штрафами

Ответить

vmp

3

А я хотел бы не такси, а личный беспилотный электромобильчик. Чтобы он довёз меня до подъезда, а сам поехал на парковку подзаряжаться. И по нажатию кнопки в приложении на телефоне прибыл к подъезду.

Ответить

Vit Mih

vmp
0

А если у подъезда нет свободных мест и на зарядке всё занято?

Ответить

Маркетологов к стенке

Vit
1

Пусть едет на завод заряжаться

Ответить

vmp

Vit
0

Так у подъезда и не нужны свободные места. Робомобиль высадил пассажиров и уехал на своё парковочное место. Не обязательно рядом с домом.
Думаю, что к моменту появления таких робомобилей парковки получат инфраструктуру автоматических зарядок.

Ответить

Dima Kurilov

vmp
0

Это вам к Тесле. Их машины в проекте и таксовать будут по ночам/пока вы работаете..

Ответить

Маркетологов к стенке

3

Забавно, только пару недель назад мне тут доказывали, что это невозможно в принципе еще лет 20)). Наивные.
Выгода от сокращения расходов, просто несопоставимые. Поэтому даже в нашей корпорации купят беспилотные фуры, как только они появятся в продаже.
Насколько слышал, что с 2030 года уже введут запрет на получение прав, а с 2035 запрет на ручное управление в черте города и трассы. Пока от сроков не отстают

Ответить

Для закладок

2

Я сочи представляю себе лабиринтом самостроев.

Ответить

Yan Purvenes

0

Яндекс снова будет отрицать оказание услуг? Как такси?
Готовы ли Яндекс нести убытки при применения вреда здоровью и имуществу, или снова рога и копыта будут?

Ответить

Сергей Суханинский

Yan
1

Про страховку на 10 миллионов для кого написано? 

Ответить

Маркетологов к стенке

Сергей
0

Хакеры будут взламывать и специально в столб направлять, чтобы страховку получить

Ответить

Vit Mih

1

Вот дождёмся. Прилетит таки голый Шварценегер и во главе этих машин поотбирает у всех кожаные куртки и мотоциклы.

Ответить

vmp

Vit
0

Почему голый?
Одетый.

Ответить

Vit Mih

vmp
1

Во времена Сары ОКонор одёжку добывал по месту прибытия

Ответить

vmp

Vit
0

Это на Земле было. А с беспилотными такси он боролся на Марсе. Уже одетый.

Ответить

Неприятный томагавк_два

1

Беспилотное такси в Сочи, ага, ага. 

Ответить

Илья М

Неприятный
0

не по городу же пока.
на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи

Ответить

Evgeniy Zorin

0

Сначала прочитал "бесплатное такси", перечитал...а нет, все нормально

Ответить

Андрей Браиловский

0

Скорее бы

Ответить

Yan Purvenes

0

Пассажир судя решению Яндекса может перехватить управление)

Ответить

Riddick

0

Нуу неплохо конечно, правда по Иннополису и Сколково, ездят 3 с половиной калеки и до трафика в крупных городах это далековато. Но может через 2-4 года оно доберется и до нормальных улиц.

Ответить

Rownie

0

так ну а шо по ценам, будет дешевле или как

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Минэкономразвития и «Яндекс» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции

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