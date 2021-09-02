Минэкономразвития и «Яндекс» запустят коммерческое беспилотное такси в Иннополисе, Москве и Сочи Статьи редакции
В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.
Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси. Участвовать в ней на первом этапе будет только компания «Яндекс.Испытания», сообщили «Ведомостям» представители министерства. Позже смогут могут участвовать и другие разработчики, если их беспилотники тестировались на дорогах общего пользования не менее года.
Вызвать такси и оплатить поездку можно будет через приложение «Яндекс Go». Тарифы установит компания, она будет получать весь доход, дополнили в министерстве. Представитель «Яндекса» не раскрыл изданию планируемую стоимость поездок.
Беспилотное такси появится в Москве, в Иннополисе в Татарстане и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. У машин будет отличительный знак «Автономное управление» в виде белого треугольника с черной буквой «А». Внутри салона будут контакты для связи пассажиров с техподдержкой сервиса.
Полностью автономные беспилотники будут работать на территории Иннополиса и центра «Сколково» в Москве. Остальные машины будут с водителем-испытателем внутри.
Запуск восьми машин сервиса в Иннополисе запланирован уже на 2021 год, 10 машин в Москве — на 2021-2022 годы. За три года к программе планируется подключить до 1000 машин. Точное количество машин в городах будет зависеть от спроса.
Беспилотники будут внедрять в три этапа. На первом за ним будут наблюдать сотрудники компании-разработчика и оператор удалённо. На втором этапе у каждой машины будет свой оператор, а на третьем один человек будет отвечать за несколько беспилотников. На следующий этап можно переходить, если не было ДТП по вине беспилотника и он проездил не менее 100 часов.
Сотрудник ГИБДД при проверке машины без водителя должен будет позвонить оператору. При необходимости представитель компании должен приехать на место в течение часа.
Если произойдёт авария, «Яндекс» предоставит ГИБДД видео с камер автомобиля с моментом ДТП, 30 секундами до и после. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.
На каждую машину будет оформлено ОСАГО и страховка на весь срок эксперимента за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Сумма страховки — 10 млн рублей для каждого автономного автомобиля.
Программа и проект постановления правительства направят на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент. По словам представителя Минтранса, внедрение беспилотника без водителя в салоне станет возможным сразу, как только правительство утвердит программу.
Это просто круто.
Конечно, можно приплести все кого принято приплетать когда в статье есть слова Яндекс, Такси или Правительство. Но я не буду.
Я хочу ездить на такси без водителя.
Мне даже интересно, как автопилот будет решать, когда ехать по заставленным машинами дворам, где всего одна полоса. Будет ли он уступать или переть аки робот бездушный?
Он будет ждать вас вне двора ))
Какой «полезный» сервис от Яши нас ждет )
Будет уступать до посинения. На практике машина не едет, даже если перед ней сидит голубь.
Нужен тариф для парочек - такси с автопилотом от одного края города до другого. Дешевле, чем отель на ночь)
Не просто камера, а как в порностудии, со всех ракурсов камеры
Тогда это уже будет групповуха, поскольку за это вы...пут в Яндексе и лавочка для заказавшего закроется со штрафом.
Со временем введут в салонах диспенсеры со всем необходимым, улучшат клиентский опыт
Автономно стоим в московских пробках, беспилотно и безопасно
Так-то по москве такси нормально едет по автобуске, в 90% случае ее не занимают и она свободна, надрессировали конскими штрафами
А я хотел бы не такси, а личный беспилотный электромобильчик. Чтобы он довёз меня до подъезда, а сам поехал на парковку подзаряжаться. И по нажатию кнопки в приложении на телефоне прибыл к подъезду.
Это вам к Тесле. Их машины в проекте и таксовать будут по ночам/пока вы работаете..
Забавно, только пару недель назад мне тут доказывали, что это невозможно в принципе еще лет 20)). Наивные.
Выгода от сокращения расходов, просто несопоставимые. Поэтому даже в нашей корпорации купят беспилотные фуры, как только они появятся в продаже.
Насколько слышал, что с 2030 года уже введут запрет на получение прав, а с 2035 запрет на ручное управление в черте города и трассы. Пока от сроков не отстают
Яндекс снова будет отрицать оказание услуг? Как такси?
Готовы ли Яндекс нести убытки при применения вреда здоровью и имуществу, или снова рога и копыта будут?
Про страховку на 10 миллионов для кого написано?
Хакеры будут взламывать и специально в столб направлять, чтобы страховку получить
Вот дождёмся. Прилетит таки голый Шварценегер и во главе этих машин поотбирает у всех кожаные куртки и мотоциклы.
не по городу же пока.
на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи
Нуу неплохо конечно, правда по Иннополису и Сколково, ездят 3 с половиной калеки и до трафика в крупных городах это далековато. Но может через 2-4 года оно доберется и до нормальных улиц.
В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.
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