«Яндекс Драйв» добавил в свой автопарк электромобили Umo 5, которые собирают на заводе «Москвич»

Машины доступны в Санкт-Петербурге и Москве.Источник: «Яндекс Драйв» Пользователи могут арендовать 120 электромобилей Umo 5 в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go», рассказал каршеринг.Арендовать машину могут водители старше 18 лет и с правами категории В. Доступные зоны охватят весь город, включая аэропорты.Есть аренда как на короткий срок, так и на длительный по тарифу «Часы и дни». Стоимость поездки — от 12 рублей за минуту.Umo 5 — это электрический кроссовер, который в феврале 2026 года начали собирать на заводе «Москвич». Технологический партнёр — «Яндекс». Машиной можно управлять голосом с помощью «Алисы» — например, помощника можно попросить опустить стекло, включить кондиционер или построить маршрут.Запас хода на полном заряде — до 420 км летом и до 350 км зимой, рассказали в «Яндексе». Электромотор на 204 л.с. Машины уже доступны в такси, писало Autonews. Издание отмечало, что «во внешности электрического кроссовера безошибочно угадывается китайская модель Aion Y Plus» от GAC.#новости #яндексдрайв