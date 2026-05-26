Таня Боброва
Транспорт

Ferrari официально представила свою первую полностью электрическую модель — Luce

Пятиместный электромобиль стоит от €550 тысяч.

Источник здесь и далее: Ferrari
  • Компания работала над дизайном электромобиля вместе со студией LoveFrom бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и промышленным дизайнером Марком Ньюсоном.
  • Полноприводная Ferrari Luce получила четыре электродвигателя — «по одному на каждое колесо» — мощностью до 1050 л.с. и аккумулятор ёмкостью 122 кВт⋅ч.
  • Заявленный запас хода на полном заряде — 530 км, разгон от 0 до 100 км/ч — за 2,5 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость — 310 км/ч. Вес машины — 2260 кг.
  • В отделке салона использовали кожу, переработанный алюминий, стёкла от Corning (её покрытия используют, например, в iPhone), OLED-экраны — от Samsung Display. В аудиосистеме — 21 динамик и 24-канальное усиление на 3000 Вт.
  • Bloomberg пишет, что вместо искусственной имитации шума мотора компания захватывает «жужжание» электродвигателей с помощью сенсора на задней оси, а затем обрабатывает и усиливает звук.
  • От механических кнопок компания не отказалась — они предусмотрены для управления температурой, подогревом сидений, настройками автомобиля и другого. Cенсорный экран можно использовать для более детальной настройки климат-контроля, мультимедиа и навигации.
  • На старте машина будет представлена в пяти цветах и нескольких вариантах отделки салона. По словам WSJ, стартовая цена автомобиля в Италии — €550 тысяч (почти 47 млн рублей по курсу ЦБ на 26 мая 2026 года).

43 комментария