Бренд Umo представил новую модель — гибридный кроссовер Umo 8, похожий на китайский GAC S7

Автомобиль создавали при участии «Яндекса». Источник здесь и далее: Umo В машине есть гибридная установка, которая объединяет бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и два электромотора, рассказала компания. Суммарная мощность — 340 л.с.Максимальный запас хода — 867 км, время разгона до 100 км/ч — 6,7 секунды. Габариты автомобиля — 4900 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2880 мм.Выпускает автомобили компания EVM, собирать их будут на заводе «Москвича». Технологический и дистрибуционный партнёр — «Яндекс», от него в машине есть мультимедийная и навигационная системы, а также ИИ-помощник «Алиса».Как пишет Autonews, Umo 8 — это китайский GAC S7. По сравнению с китайской версией, автомобиль получил зимний пакет с подогревом стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, а также антикоррозийную защиту.Комплектации, цены и сроки старта продаж пока не раскрывают. Это второй автомобиль бренда. Первый — Umo 5, похожий на GAC Aion Y Plus, начали собирать на заводе «Москвича» в феврале 2026 года.#новости #umo #яндекс