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Евгения Евсеева
Транспорт

В США Tesla врезалась в жилой дом и протаранила стену: водитель утверждает, что виноват автопилот, компания — что шофёр сам нажал педаль газа

Вердикт вынесут после расследования.

Источник: Harris County Precinct 5 Constable's Office
Источник: Harris County Precinct 5 Constable's Office
  • Авария произошла 19 июня 2026 года в штате Техас: Tesla Model 3 не справилась с поворотом, въехала в жилой дом, протаранила стену и сбила владелицу жилья. Её вертолётом доставили в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.
  • Водитель утверждает, что в момент аварии автомобиль был на автопилоте, — эти показания полиция не подтвердила, но установила, что мужчина не был пьян. Какую версию ПО он использовал — обычную систему помощи водителя или продвинутую FSD — водитель не уточнил.
  • Вице-президент Tesla Ашок Эллусвами написал в X, что водитель сам отключил систему автопилота, вжав до упора педаль акселератора. Он разогнался до 117 км/ч и продолжал жать на педаль даже после аварии.
  • Илон Маск также прокомментировал аварию: он сообщил, что автопилот «едет медленно», а ДТП случилось на высокой скорости.
  • Окончательный вердикт должен вынести регулятор. Национальное управление безопасностью движения на трассах уже начало расследование, пишет TechCrunch.

#новости #tesla

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