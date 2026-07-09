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Евгения Евсеева
Транспорт

Audi изменит интерьер салона автомобилей: кнопок станет больше, а экраны уменьшатся

Чтобы вернуть «качества, исторически присущие автопроизводителю».

Салон Audi Q7. Источник: «Журнал Авто.ру»
Салон Audi Q7. Источник: «Журнал Авто.ру»
  • Audi пересмотрит концепцию оформления в ближайшие два года, сообщил изданию GoAuto техдиректор автопроизводителя Рувен Мор.
  • Компания откажется от «чрезмерного» количества сенсорных экранов. Последним в этой концепции станет кроссовер Q7 третьего поколения.
  • В Audi решили вернуть «качества, исторически присущие автопроизводителю». Наличие физических элементов — кнопок и переключателей — это «часть ДНК» компании, говорит Мор.
  • Первыми в обновлённой концепции станут серийный спорткар на базе Concept C, суперкар Nuvolari, электрический кроссовер Q7 e-tron, а также седан и универсал A4 e-tron.
  • Также компания уделит внимание «тактильным ощущениям» и качеству материалов отделки. Например, если деталь выглядит металлической, она и должна быть сделана из металла.
Таня Боброва
Транспорт
Регулятор в Китае предложил обязать автопроизводителей делать указатели поворота и другие элементы управления в виде физических кнопок и переключателей

С 2027 года местные власти запретят размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — тоже ради безопасности.

Источник: Na Bian / Bloomberg

#новости #audi

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