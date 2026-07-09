Audi изменит интерьер салона автомобилей: кнопок станет больше, а экраны уменьшатся

Чтобы вернуть «качества, исторически присущие автопроизводителю». Салон Audi Q7. Источник: «Журнал Авто.ру»Audi пересмотрит концепцию оформления в ближайшие два года, сообщил изданию GoAuto техдиректор автопроизводителя Рувен Мор.Компания откажется от «чрезмерного» количества сенсорных экранов. Последним в этой концепции станет кроссовер Q7 третьего поколения.В Audi решили вернуть «качества, исторически присущие автопроизводителю». Наличие физических элементов — кнопок и переключателей — это «часть ДНК» компании, говорит Мор.Первыми в обновлённой концепции станут серийный спорткар на базе Concept C, суперкар Nuvolari, электрический кроссовер Q7 e-tron, а также седан и универсал A4 e-tron.Также компания уделит внимание «тактильным ощущениям» и качеству материалов отделки. Например, если деталь выглядит металлической, она и должна быть сделана из металла.Таня БоброваТранспорт13 феврРегулятор в Китае предложил обязать автопроизводителей делать указатели поворота и другие элементы управления в виде физических кнопок и переключателей С 2027 года местные власти запретят размещать выдвижные дверные ручки на автомобилях — тоже ради безопасности.#новости #audi