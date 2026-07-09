Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Карьера
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Транспорт

«Сбер» выпустил онлайн-карту с информацией о наличии бензина на АЗС

Вслед за «Т-Банком» и «Яндексом».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сервис основан на обезличенных данных о покупках «более 100 млн клиентов “Сбера”» и охватывает 23 тысячи АЗС в России, рассказала компания. Информация обновляется автоматически по мере поступления данных.
  • Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива: учитывают сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.
  • Для каждой АЗС на карте можно посмотреть время последней зафиксированной покупки топлива и статус. АЗС разделены на те, где с высокой вероятностью есть топливо, «возможно есть» и на те, по которым нет данных. Там же можно построить маршрут к заправке с помощью «2ГИС».
  • «В ближайшее время» компания планирует добавить в сервис ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива. Есть веб-версия карты и версия в приложении «СберБанк Онлайн» — в разделе «Для жизни».
  • В начале июля 2026 года карту АЗС с информацией о наличии бензина выпустил «Т-Банк». Свою карту, на которой можно посмотреть наличие топлива и очереди на заправку, открыл для всех пользователей и «Яндекс». До этого она работала только для таксистов.
Артур Мартыгин
Деньги
Очереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах

Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.

Источник: «РИА Новости»

#новости #бензин

9
3
2