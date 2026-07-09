«Сбер» выпустил онлайн-карту с информацией о наличии бензина на АЗС

Вслед за «Т-Банком» и «Яндексом».Скриншот vc.ruСервис основан на обезличенных данных о покупках «более 100 млн клиентов “Сбера”» и охватывает 23 тысячи АЗС в России, рассказала компания. Информация обновляется автоматически по мере поступления данных.Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива: учитывают сумму платежа, тип торговой точки и другие параметры.Для каждой АЗС на карте можно посмотреть время последней зафиксированной покупки топлива и статус. АЗС разделены на те, где с высокой вероятностью есть топливо, «возможно есть» и на те, по которым нет данных. Там же можно построить маршрут к заправке с помощью «2ГИС».«В ближайшее время» компания планирует добавить в сервис ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива. Есть веб-версия карты и версия в приложении «СберБанк Онлайн» — в разделе «Для жизни».В начале июля 2026 года карту АЗС с информацией о наличии бензина выпустил «Т-Банк». Свою карту, на которой можно посмотреть наличие топлива и очереди на заправку, открыл для всех пользователей и «Яндекс». До этого она работала только для таксистов.Артур МартыгинДеньгивчераОчереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.#новости #бензин