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Данила Бычков
Транспорт

Из Москвы в Ереван запустили прямой автобусный маршрут

Рейсы будут отрпавляться раз в неделю.

Источник: «Москва 24»
Источник: «Москва 24»
  • Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Рейсы будут отправлять с международного автовокзала «Красногвардейский» раз в неделю — каждый четверг.
  • Купить билеты можно будет онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» во вкладке «Междугородние автобусы». Их стоимость и время в пути не уточнили.
  • Ликсутов также отметил, что с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Летом 2024 года с автовокзала «Красногвардейский» запустили первый международный рейс — в Батуми.
  • Вокзал «Красногвардейский» находится на юге Москвы, недалеко от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово». Его открыли в декабре 2023 года с целью ежедневно отправлять до 360 междугородных, а также международных рейсов.

#новости #армения

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