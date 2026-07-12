Из Москвы в Ереван запустили прямой автобусный маршрут

Рейсы будут отрпавляться раз в неделю.Источник: «Москва 24»Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. Рейсы будут отправлять с международного автовокзала «Красногвардейский» раз в неделю — каждый четверг.Купить билеты можно будет онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» во вкладке «Междугородние автобусы». Их стоимость и время в пути не уточнили.Ликсутов также отметил, что с автовокзалов Москвы доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Летом 2024 года с автовокзала «Красногвардейский» запустили первый международный рейс — в Батуми.Вокзал «Красногвардейский» находится на юге Москвы, недалеко от станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово». Его открыли в декабре 2023 года с целью ежедневно отправлять до 360 междугородных, а также международных рейсов.#новости #армения