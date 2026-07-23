Отчёт Tesla за квартал: выручка превысила прогнозы, но чистая прибыль упала на 5% — до $1,11 млрд

Капитальные расходы увеличились на 142% на фоне инвестиций в ИИ и гуманоидных роботов. Источник: BloombergTesla отчиталась о более слабой, чем ожидалось, чистой прибыли за второй квартал 2026 года, хотя выручка превысила прогнозы, пишет Bloomberg. Она увеличилась на 26% год к году — с $22,5 млрд до $28,2 млрд.Чистая прибыль сократилась на 5% — с $1,17 млрд до $1,11 млрд. Выручка автомобильного направления, которое остаётся для компании основным, увеличилась на 23% год к году, до $20,5 млрд. Всего Tesla продала за второй квартал 2026-го более 480 тысяч машин.Рост продаж поддерживали скидки и более доступные версии Model 3 и Model Y, из-за чего средняя цена автомобиля снизилась, отмечает Bloomberg. Кроме того, Tesla прекратила выпуск двух самых дорогих машин — Model S и Model X.Компания нарастила инвестиции в ИИ, роботакси и гуманоидных роботов. Капитальные затраты во втором квартале 2026 года увеличились на 142% год к году, до $5,8 млрд. Свободный денежный поток впервые за два года стал отрицательным и составил $1,1 млрд.Tesla планирует направить деньги на вычислительную инфраструктуру, запуск производственных линий для роботов Optimus и выпуск Cybercab. После публикации отчёта акции Tesla на премаркете 23 июля 2026 года упали на 5,7%, с начала 2026-го они снизились примерно на 17%.#новости #tesla