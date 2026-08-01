УАЗ переименовал «буханку» в «Буханку»

Народное название стало официальным.Источник: Nail Khusnutdinov / ArtStationСемейство автомобилей СГР («cтарый грузовой ряд») теперь официально называется «Буханка», следует из данных на сайте автопроизводителя.Скриншот vc.ru Новое название внесено в прайс-листы автопроизводителя, брошюры и каталоги аксессуаров, пишет «Журнал Авто.ру». Машина представлена в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.УАЗ ещё в апреле 2026 года подал в Роспатент заявки на регистрацию ряда товарных знаков, в том числе «УАЗ Буханка», который написан как на кириллице, так и на латинице — UAZ Bukhanka, писали «Известия».Теперь в компании заявили изданию, что запустили процесс официальной регистрации товарного знака «Буханка». С 31 июля 2026 года «ставшее нарицательным имя ульяновской классики» уже присутствует в фирменных коммуникационных материалах.#новости #уаз #буханка