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Евгения Евсеева
Транспорт

УАЗ переименовал «буханку» в «Буханку»

Народное название стало официальным.

Источник: Nail Khusnutdinov / ArtStation
Источник: Nail Khusnutdinov / ArtStation
  • Семейство автомобилей СГР («cтарый грузовой ряд») теперь официально называется «Буханка», следует из данных на сайте автопроизводителя.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Новое название внесено в прайс-листы автопроизводителя, брошюры и каталоги аксессуаров, пишет «Журнал Авто.ру». Машина представлена в пяти модификациях: автобус, грузовой фургон, комби, а также в виде бортовой грузовой версии с одно- и двухрядной кабиной.
  • УАЗ ещё в апреле 2026 года подал в Роспатент заявки на регистрацию ряда товарных знаков, в том числе «УАЗ Буханка», который написан как на кириллице, так и на латинице — UAZ Bukhanka, писали «Известия».
  • Теперь в компании заявили изданию, что запустили процесс официальной регистрации товарного знака «Буханка». С 31 июля 2026 года «ставшее нарицательным имя ульяновской классики» уже присутствует в фирменных коммуникационных материалах.

#новости #уаз #буханка

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