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Утренний украинец

Shell закроет свои АЗС в России Статьи редакции

И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.

  • Британско-нидерландская Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах.
  • «Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — сообщила компания.
  • Также Shell закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов в стране.
  • Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

#новость #shell

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evilnw

Очередная геополитическая победа нашего "великого" лидера. Похоже, что Россию ждет судьба Венесуэлы.

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31
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Denis Kiselev

Россия несколько крупнее и несколько важнее. Ущерб - как минимум взаимный. Да, они крупнее и богаче, но от этого цифры ущерба меньше не становятся.

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11
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evilnw

Ущерб, который путин нанесет другим странам, будет размазан равномерно. Россия же получился удар от всех. Нас как раз и ждет судьба Венесуэлы.

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10
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Alexey

Нытик

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–4
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Идрисио

Геополитичиский стратег опять все переиграл и в штаны страны наклал. Для мира мы изгой, все обходят нас стороной

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6
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Alex Ro

Для вашего мира розовых пони да, изгой

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–2
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Идрисио

цветной мир лучше, чем серая безысходность

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0
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Alex Ro

Ну, надеюсь вы не из нашего серого Мордора пишите, иначе могу только посочувствовать

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0
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Идрисио

Из нашего. Хотя вряд ли его можно назвать нашим. Выйдите на улицу и скажите: Это наш Мордор. Сразу окажетесь в автозаке

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–1
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evilnw

продолжайте терпеть.

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–2
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Ilyaa

не надо подстрекать...

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Идрисио

Поздравляю, еще одна поБеда: British Petroleum также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России — сообщает Bloomberg.

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0
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Denis Kiselev

Все что нас не убило, сделает нас сильнее.

Осталось обеспечить, чтобы это нас не убило! Я пока смотрю - без фильмов и мультиков и дорогой одежды будет менее комфортно жить, но жить можно. Ведь нас лишили большинства условно «излишеств», которые появились у нас не так давно. Есть серьёзные и проблемные вещи типа самолётов, финансов, технологий и лекарств. Тут надо работать, но варианты есть.

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4
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evilnw

Смешно. Самолёты, лекарства, электроника и т.д. всё требуют человеческий капитал в виде мозгов. О чем говорить, если в прошлом году по официальной статистике уехало 70К ученых и инженеров. За 8 лет ровным счетом ничего не смогли сделать для замены, а теперь вот прям как возьмем и сделаем. :) Венесуэла, Куба, Иран, Северная Корея что-то сделали?

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2
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Nick Chernykh

Вы сами то очнитесь. Как же СССР смог построить свои самолёты, пароход и так далее?

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1
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evilnw

В совок входило много стран + были союзники. Опять же если говорить о потребительских товарах, то там(совке) производили отсталое говно, которое можно было сбывать в свои республики.

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0
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Pipez 999

У него не было столько санкций, как сейчас у нас.

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–1
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Nick Chernykh

Послевоенному ссср вообще-то и санкции были не нужны. Там было все итак не очень.

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Denis Kiselev

Я не говорю об импортозамещении. Оно требует капиталов и времени, большого времени. Ещё и гарантий возврата инвестиций.

Я говорю о перестроении поставок. Почти все технологии не являются эксклюзивом Европы/Штатов.

Венесуэла, куба и прочие - это мелкие слабые государства. У нас потенциал сильно больше.

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Pipez 999

Иран не особо мелкий.

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Идрисио

согласен, Жигуль лучше Мерса. но только в России, куда Мерс уже больше не завезут

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Олег Штоц

Денис, не обманывайте себя.
Посмотрите, какова доля России в мировом ВВП.
Территория и наличие ядерного оружия это еще далеко не всё.

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2
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Denis Kiselev

Я не обманываю себя. Я очень реально оценивать наш потенциал. Наша главная проблема - в капиталах и инвестициях.

Я лично имею бизнесок, мы делаем косметику/косметологию. В принципе, конкуренты - это лавки типа loreal (и поменьше), но в профсегменте. Наши продукты местами не хуже, но дешевле и мы их продаём активнее. В результате свои 0.1% от монстров мы отжимаем, в том числе продавая на экспорт (более 25 стран уже). Это делать можно и конкурировать можно, не боги горшки обжигают.

П.с. Я не имел ввиду - мы сейчас быстро все сами сделаем. Нет - реально только поставки переориентировать

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Nick Chernykh

Вот тут тоже не ясно, в инвестициях ли...? Потому что масштабироваться на иностранные рынки нам не удаётся и с хорошим проектом и инвестициями, зато при смене гражданства дела начинают идти неплохо

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Denis Kiselev

А в чем? При нужных капиталах можно решить большинство вопросов, в том числе и с локализацией на региональных рынках (если в этом есть смысл)

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0
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Pipez 999

Россия 2,5% мирового ВВП. Не настолько и крупны мы в мировом масштабе.

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1
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Роман Милованов

Надо смотреть, что будет по итогу, а не ныть сейчас. Рано или поздно, все захотят вернуться на наш рынок, вопрос только в том, получится ли у них...

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6
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evilnw

Вопрос только в том останется ли у нас рынок к моменту возвращения.

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2
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Идрисио

по итогу бакс уже под 200. и это только начало, может быть и 2000 через месяц

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–5
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Александр Казанский

В Тинькофф по 138 могу сейчас взять.

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0
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Идрисио

:-) :-) :-(

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Александр Казанский

Это просто намек на то, что можно ли верить другим вашим заявлениям? Думаю что каждый прочитавший ответит для себя сам

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0
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Идрисио

Мы без намеков летим в пропасть. А верить можно только великому, непогрешимому Пу

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–1
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Denis Kiselev

Вернутся в полном объёме точно не получится. Природа не терпит пустоты! Почти во всех нишах так, где есть хоть какая то конкуренция

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1
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Pavel Petel

Как и все мечтают вернуться на рынок ирана, венесуэлы, кубы да северной кореи.

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0
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Роман Милованов

Ну да. Ты бы еще с Гваделупой сравнил или какой-нибудь другой всеми-забытой страной Латинской Америки или Африки...

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–1
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Pavel Petel

Размер минимальной бразильской пенсии например гуглится в $300 + как я понимаю доплаты, средняя российская уже $100. Ну сравнивай.

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1
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А

Вы только критиковать можете? В Америке все сделали Сами люди, Форд, Джобс, Маск и т.д. Идите и сделайте что-нибудь

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Mike V. Gorbunov

Вместо Шелла будет Чайна Петрол какой-нибудь. Не надо думать, что кусок рынка и деньги оставят без присмотра.

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17
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Pavel Petel

Останется китайцам обьяснить, что покупать больше нефти и газа чем они могут вместить очень выгодно да наладить туда логистику.

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2
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Denis Kiselev

Чтобы shell купила нефть у кого то, нужно чтобы кто то перестал продавать текущим покупателям и стал продавать в shell. Значит или текущие покупатели должны будут купить нефть у рф. Или будет вторая/третья ротация покупателей. Рынок все равно единый.

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3
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Mike V. Gorbunov

Будут китайцы нашу же нефть продавать американцам под видом китайской

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3
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Костя Инол

Но ведь и правда, Китаю будет очень выгодно. Весь мир удивиться, по какой цене они будут покупать нашу нефть.

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1
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Идрисио

да, быть у китайцев на побегушках очень выгодно. но стремно, они нас тепленькими возьмут

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0
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Pavel Petel

Правда в том, что поставлять тот же европейский газ в Китай невозможно из-за логистики, сила сибири убыточный проект уже, а нефть они и так покупают у роснефти, которая как я помню частично китайцам и пренадлежит.

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Denis Kiselev

Цена нефти - она рыночная. Сильно больших дисконтов Китаю не будет, но они будут, особенно вначале.

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Masha Kovalyova

Рыночная, только рынок теперь есть отдельный у российской нефти и отдельный у всей остальной нефти.

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Denis Kiselev

Цифры - такая штука, которой очень легко манипулировать. Да, всегда был гэп между ценами brent и urals. Примерно 10%. А сейчас нефть стоит $130 и это уже $13. Поэтому гэп сейчас конечно больше, но не настолько! Считайте в %%.

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0
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Masha Kovalyova

Вы заблуждаетесь, никогда там не было 10%, типичный гэп всегда был 1-2%, сейчас уже 20-25%.

https://www.neste.com/investors/market-data/crude-oil-prices

Crude oil prices
USD/bbl, data updated daily. Daily figure is based on last five (5) days rolling average.
www.neste.com
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0
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Igor Fedorov

Тут мне пока видится два выхода:
1. Начать строить мегатрубу. За свой счет, естественно.
2. Совершить технологический рывок/прорыв и изобрести телепорт "скважина-нефтехранилище"

Оба этих варианта ничего не говорят стоимости, по которой Китай смилостивится покупать. Хотя они могут и бартером оплачивать, своими же товарами - носками, кастрюлями, иногда даже смартфонами ...

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1
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Михаил Нырков

Бабка надвое сказала. Всё происходящее повлияет и на размер рынка

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0
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Mike V. Gorbunov

Если повлияет, то не сильно, потому что основные потребители энергоресурсов никуда не денутся. Будет банальное перераспределение цепочек поставщиков и покупателей.

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3
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evilnw

Если на рынке не будет конкуренции, то не мне объяснять чем это грозит. Китайцы высосут из нас всё до нитки.

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1
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Jiko

У нас есть нефть и газ, говорили они... Она всем нужна))

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8
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Denis Kiselev

Так и есть. Просто товар биржевой - и произойдёт ротация. Украина тоже не закупала российский газ. Она закупала газ у Польши, которая получала газ из России и Норвегии. В итоге - чей был газ не понятно, зато Украине было спокойнее (хоть и дороже - но удовольствия с жизни - платные).

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4
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VLAD

У нас есть гусли и балалайка. Это сила 😆🥲

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0
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Игорь Чернов

Своих заправок у них не так много, в основном франчайзи. В итоге просто увеличится количество заправок других сетей. Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Татнефть.

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9
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S S

Ну уже просто закройте разом все, хватит это делать ежедневно, уже разом нас изолируйте!

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7
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Кирилл Кобозев

Нет, они будут варить лягушку медленно, чтобы она таки сварилась, а не выпрыгнула из кастрюли с кипятком.

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1
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John Eastwood

Shell shell и уshell

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5
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Sergei Gluhih

+

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Alexei Ageyev

Ждем комментариев упоротых о том, что все равно бензин некачественный был. То ли дело на Промнефтегазкерасин на 67-м километре Щелковского

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0
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Alexander Bogdanov

А вы в курсе, что Шелл перекупают топливо и у них нет своих нпз и нефтебаз в рф?)
Пока не закрылись азс, приезжайте и смотрите паспорта качества, удивитесь, что топливо они берут с лукойла, гпн, киришей) Контроль качества топлива на Щелковском осуществляет московское представительство Росстандарта вне зависимости от того Шелл это или другой бренд.

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4
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Tok Allen

Так мне эти заправки нравились, и компрессор и машинку можно протереть шваброй самому... Жаль, но думаю, что это фикция, все таки рынок.

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2
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Nurbolat Kaushev

Скорее продадут свою сеть.

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Anatolii D

Не все так просто...конфликт затянется но победитель будет другой нежели чем кажется...Не все так просто...конфликт затянется но победитель будет другой нежели чем кажется...

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Алексей Никифоров

Логистика ….

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Nurbolat Kaushev

Теперь щель вместо shellа)

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Mr Black

Осталось врубить чебурнет и все,приехали.

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Хафизов Дамир

Сейчас кто то купит их АЗС за копейки, наверное лукоил

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Денис Колокольцев

если принимаются пожелания, хотелось бы газпромнефть на их место)

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Sergei Gluhih

Лучше Татнефть Питерский офис (бывший Neste®)
Даже лукоил сейчас лучше газпрома

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Вячеслав Зайцев

патентное право обнулили, заправки по франшизе не будут снимать бренд, теперь любая азс дяди васи может стать шелл )

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Pavel Petel

Кто ж тебе позволит:D В лучшем случае понатыкают роснефть.

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Pavel Romanov

А какая у Шелл была доля на российском рынке, кто-нибудь знает?

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Sergei Gluhih

.

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Даниил

Устал от дерьма вокруг. Был в Крыму видать последний раз в 2010 и больше не был. Привез с собой оттуда и что-то жалко было распечатывать. Настало время!

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