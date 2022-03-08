Shell закроет свои АЗС в России Статьи редакции
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
- Британско-нидерландская Shell объявила о прекращении закупок российской нефти, а также постепенном отказе от участия во всех российских нефтегазовых проектах.
- «Мы незамедлительно прекратим закупки российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем продлевать срочные контракты. В то же время, в тесной консультации с правительствами, мы изменим нашу цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы», — сообщила компания.
- Также Shell закроет свои АЗС в России и производство авиатоплива и смазочных материалов в стране.
- Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Очередная геополитическая победа нашего "великого" лидера. Похоже, что Россию ждет судьба Венесуэлы.
Россия несколько крупнее и несколько важнее. Ущерб - как минимум взаимный. Да, они крупнее и богаче, но от этого цифры ущерба меньше не становятся.
Ущерб, который путин нанесет другим странам, будет размазан равномерно. Россия же получился удар от всех. Нас как раз и ждет судьба Венесуэлы.
Нытик
Геополитичиский стратег опять все переиграл и в штаны страны наклал. Для мира мы изгой, все обходят нас стороной
Для вашего мира розовых пони да, изгой
цветной мир лучше, чем серая безысходность
Ну, надеюсь вы не из нашего серого Мордора пишите, иначе могу только посочувствовать
Из нашего. Хотя вряд ли его можно назвать нашим. Выйдите на улицу и скажите: Это наш Мордор. Сразу окажетесь в автозаке
продолжайте терпеть.
не надо подстрекать...
Поздравляю, еще одна поБеда: British Petroleum также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России — сообщает Bloomberg.
Все что нас не убило, сделает нас сильнее.
Осталось обеспечить, чтобы это нас не убило! Я пока смотрю - без фильмов и мультиков и дорогой одежды будет менее комфортно жить, но жить можно. Ведь нас лишили большинства условно «излишеств», которые появились у нас не так давно. Есть серьёзные и проблемные вещи типа самолётов, финансов, технологий и лекарств. Тут надо работать, но варианты есть.
Смешно. Самолёты, лекарства, электроника и т.д. всё требуют человеческий капитал в виде мозгов. О чем говорить, если в прошлом году по официальной статистике уехало 70К ученых и инженеров. За 8 лет ровным счетом ничего не смогли сделать для замены, а теперь вот прям как возьмем и сделаем. :) Венесуэла, Куба, Иран, Северная Корея что-то сделали?
Вы сами то очнитесь. Как же СССР смог построить свои самолёты, пароход и так далее?
В совок входило много стран + были союзники. Опять же если говорить о потребительских товарах, то там(совке) производили отсталое говно, которое можно было сбывать в свои республики.
У него не было столько санкций, как сейчас у нас.
Послевоенному ссср вообще-то и санкции были не нужны. Там было все итак не очень.
Я не говорю об импортозамещении. Оно требует капиталов и времени, большого времени. Ещё и гарантий возврата инвестиций.
Я говорю о перестроении поставок. Почти все технологии не являются эксклюзивом Европы/Штатов.
Венесуэла, куба и прочие - это мелкие слабые государства. У нас потенциал сильно больше.
Иран не особо мелкий.
согласен, Жигуль лучше Мерса. но только в России, куда Мерс уже больше не завезут
Денис, не обманывайте себя.
Посмотрите, какова доля России в мировом ВВП.
Территория и наличие ядерного оружия это еще далеко не всё.
Я не обманываю себя. Я очень реально оценивать наш потенциал. Наша главная проблема - в капиталах и инвестициях.
Я лично имею бизнесок, мы делаем косметику/косметологию. В принципе, конкуренты - это лавки типа loreal (и поменьше), но в профсегменте. Наши продукты местами не хуже, но дешевле и мы их продаём активнее. В результате свои 0.1% от монстров мы отжимаем, в том числе продавая на экспорт (более 25 стран уже). Это делать можно и конкурировать можно, не боги горшки обжигают.
П.с. Я не имел ввиду - мы сейчас быстро все сами сделаем. Нет - реально только поставки переориентировать
Вот тут тоже не ясно, в инвестициях ли...? Потому что масштабироваться на иностранные рынки нам не удаётся и с хорошим проектом и инвестициями, зато при смене гражданства дела начинают идти неплохо
А в чем? При нужных капиталах можно решить большинство вопросов, в том числе и с локализацией на региональных рынках (если в этом есть смысл)
Россия 2,5% мирового ВВП. Не настолько и крупны мы в мировом масштабе.
Надо смотреть, что будет по итогу, а не ныть сейчас. Рано или поздно, все захотят вернуться на наш рынок, вопрос только в том, получится ли у них...
Вопрос только в том останется ли у нас рынок к моменту возвращения.
по итогу бакс уже под 200. и это только начало, может быть и 2000 через месяц
В Тинькофф по 138 могу сейчас взять.
:-) :-) :-(
Это просто намек на то, что можно ли верить другим вашим заявлениям? Думаю что каждый прочитавший ответит для себя сам
Мы без намеков летим в пропасть. А верить можно только великому, непогрешимому Пу
Вернутся в полном объёме точно не получится. Природа не терпит пустоты! Почти во всех нишах так, где есть хоть какая то конкуренция
Как и все мечтают вернуться на рынок ирана, венесуэлы, кубы да северной кореи.
Ну да. Ты бы еще с Гваделупой сравнил или какой-нибудь другой всеми-забытой страной Латинской Америки или Африки...
Размер минимальной бразильской пенсии например гуглится в $300 + как я понимаю доплаты, средняя российская уже $100. Ну сравнивай.
Вы только критиковать можете? В Америке все сделали Сами люди, Форд, Джобс, Маск и т.д. Идите и сделайте что-нибудь
Вместо Шелла будет Чайна Петрол какой-нибудь. Не надо думать, что кусок рынка и деньги оставят без присмотра.
Останется китайцам обьяснить, что покупать больше нефти и газа чем они могут вместить очень выгодно да наладить туда логистику.
Чтобы shell купила нефть у кого то, нужно чтобы кто то перестал продавать текущим покупателям и стал продавать в shell. Значит или текущие покупатели должны будут купить нефть у рф. Или будет вторая/третья ротация покупателей. Рынок все равно единый.
Будут китайцы нашу же нефть продавать американцам под видом китайской
Но ведь и правда, Китаю будет очень выгодно. Весь мир удивиться, по какой цене они будут покупать нашу нефть.
да, быть у китайцев на побегушках очень выгодно. но стремно, они нас тепленькими возьмут
Правда в том, что поставлять тот же европейский газ в Китай невозможно из-за логистики, сила сибири убыточный проект уже, а нефть они и так покупают у роснефти, которая как я помню частично китайцам и пренадлежит.
Цена нефти - она рыночная. Сильно больших дисконтов Китаю не будет, но они будут, особенно вначале.
Рыночная, только рынок теперь есть отдельный у российской нефти и отдельный у всей остальной нефти.
Цифры - такая штука, которой очень легко манипулировать. Да, всегда был гэп между ценами brent и urals. Примерно 10%. А сейчас нефть стоит $130 и это уже $13. Поэтому гэп сейчас конечно больше, но не настолько! Считайте в %%.
Вы заблуждаетесь, никогда там не было 10%, типичный гэп всегда был 1-2%, сейчас уже 20-25%.
https://www.neste.com/investors/market-data/crude-oil-prices
Тут мне пока видится два выхода:
1. Начать строить мегатрубу. За свой счет, естественно.
2. Совершить технологический рывок/прорыв и изобрести телепорт "скважина-нефтехранилище"
Оба этих варианта ничего не говорят стоимости, по которой Китай смилостивится покупать. Хотя они могут и бартером оплачивать, своими же товарами - носками, кастрюлями, иногда даже смартфонами ...
Бабка надвое сказала. Всё происходящее повлияет и на размер рынка
Если повлияет, то не сильно, потому что основные потребители энергоресурсов никуда не денутся. Будет банальное перераспределение цепочек поставщиков и покупателей.
Если на рынке не будет конкуренции, то не мне объяснять чем это грозит. Китайцы высосут из нас всё до нитки.
У нас есть нефть и газ, говорили они... Она всем нужна))
Так и есть. Просто товар биржевой - и произойдёт ротация. Украина тоже не закупала российский газ. Она закупала газ у Польши, которая получала газ из России и Норвегии. В итоге - чей был газ не понятно, зато Украине было спокойнее (хоть и дороже - но удовольствия с жизни - платные).
У нас есть гусли и балалайка. Это сила 😆🥲
Своих заправок у них не так много, в основном франчайзи. В итоге просто увеличится количество заправок других сетей. Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Татнефть.
Ну уже просто закройте разом все, хватит это делать ежедневно, уже разом нас изолируйте!
Нет, они будут варить лягушку медленно, чтобы она таки сварилась, а не выпрыгнула из кастрюли с кипятком.
Shell shell и уshell
+
Ждем комментариев упоротых о том, что все равно бензин некачественный был. То ли дело на Промнефтегазкерасин на 67-м километре Щелковского
А вы в курсе, что Шелл перекупают топливо и у них нет своих нпз и нефтебаз в рф?)
Пока не закрылись азс, приезжайте и смотрите паспорта качества, удивитесь, что топливо они берут с лукойла, гпн, киришей) Контроль качества топлива на Щелковском осуществляет московское представительство Росстандарта вне зависимости от того Шелл это или другой бренд.
Так мне эти заправки нравились, и компрессор и машинку можно протереть шваброй самому... Жаль, но думаю, что это фикция, все таки рынок.
Скорее продадут свою сеть.
Не все так просто...конфликт затянется но победитель будет другой нежели чем кажется...Не все так просто...конфликт затянется но победитель будет другой нежели чем кажется...
Логистика ….
Теперь щель вместо shellа)
Осталось врубить чебурнет и все,приехали.
Сейчас кто то купит их АЗС за копейки, наверное лукоил
если принимаются пожелания, хотелось бы газпромнефть на их место)
Лучше Татнефть Питерский офис (бывший Neste®)
Даже лукоил сейчас лучше газпрома
патентное право обнулили, заправки по франшизе не будут снимать бренд, теперь любая азс дяди васи может стать шелл )
Кто ж тебе позволит:D В лучшем случае понатыкают роснефть.
А какая у Шелл была доля на российском рынке, кто-нибудь знает?
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Устал от дерьма вокруг. Был в Крыму видать последний раз в 2010 и больше не был. Привез с собой оттуда и что-то жалко было распечатывать. Настало время!
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