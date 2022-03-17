Транспорт
Книжный крюк

Правительство разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси Статьи редакции

Первые машины появятся в московском районе Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса и центре «Сириус» в Краснодарском крае.

  • Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 9 марта, оно опубликовано 17 марта 2022 года. Документ начнёт действовать через 20 рабочих дней после публикации.
  • Экспериментальный правовой режим продлится три года. Использовать беспилотные машины можно будет в двух режимах: с водителем-испытателем на переднем сиденье или без него, но при необходимости с удалённым оператором. Такси с испытателем протестируют в Москве, «Сириусе» и Иннополисе в Татарстане, без него — в «Сколково» и Иннополисе.
  • Пилотная зона в Москве — район Ясенево, между станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Цена поездки будет такой же, как в обычном такси. Заказать беспилотное такси можно будет через «Яндекс Go».
  • «Яндекс» начал разработку технологии беспилотных автомобилей в 2017 году, а в августе 2018-го запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в «Иннополисе». В сентябре 2021 года Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси.
«Яндекс»

#новость #яндекс #беспилотники

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68 комментариев
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Alex Gurulli

Сейчас всё будут делать, что бы отвлечь народ от покупки сахара)

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51
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Макс Смирнов

Люди будут на беспилотниках за сахаром пиздовать)

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45
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lakoros

Алиса, купи мне сахар!

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4
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Василий Степанофф

Ваша карта Тинькофф заблокирована.

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4
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Макс Смирнов

«Отсутствует подключение к интернету»

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1
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Викторович

Алиса, займи очередь)

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0
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Ivan Zamorev

Алиса, сними...
Алиса, скажи.......

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1
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Викторович

...

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3
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Ivan Zamorev

"наши люди в булочную на такси не ездят!"

а на беспилотках норм)

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1
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Alex Shevchenko

Алиса, займи мне денег))

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0
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Я Гусыня

Что то мне подсказывает, что это не сильно поможет )))

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2
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Совет безопасности

Прогресс-убивает рабочие места.

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0
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Pavel Raspaev

… и создаёт новые.
проговаривайте выражения до конца, пожалуйста

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30
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Богдан В.

В данном случае неприменимо. Людей, которые больше ничего не умеют и не хотят, кроме как баранку крутить, - слишком много.

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0
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Alexander

Покрутит баранку 12 часов в день 6/1 . Клоун

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1
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Совет безопасности

Поделитесь примером.

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0
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Виталий Воробьев

100 лет назад был 1 млрд рабочих мест, а сейчас 6 млрд.

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0
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Совет безопасности

Ну и население увеличилось

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1
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ACSE

Даже на этом примере.
Создаются рабочие места для тех, кто займется разработкой беспитлотного такси. Разработчики, тестировщики, менеджеры и так далее. Это высококвалифицированные кадры, которых будет конечно меньше, чем таксистов.
Вместе с этим уменьшается сегмент "эконом" такси, нужна статистика конечно, но исходя из личного опыта большинство водителей до бизнеса - низкоквалифицированные кадры, мигранты

Не говоря о плюсах для пользователей

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0
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Викторович

Сколько ж камер будет внутри салона, чтобы уберечь авто от вандалов)) И сколько глаз операторов на тебя)

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5
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Егор Томин

За такое хорошо штрафуют! Поэтому не выгодно что-то портить...

Камер действительно должно быть много 🤔

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3
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Викторович

Там еще, кто-то может задумать перепихнуться на пьяную голову. Водителя все равно нет))

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4
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Alex Gurulli

Да, пора писать статью - "Варианты использования беспилотного такси от Яндекс"

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3
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Викторович

Статью может быть, но приколы внутри Беспилотных такси, точно скоро начнут сливать))

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1
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Егор Томин

Так это уже другой бизнес - камера, мотор, поехали 🤣

А после будет прибавление контента на просторах интернета...

Но если серьезно, не думаю что в тестовом периоде они будут ночью работать...

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1
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Викторович

Ну, имеется ввиду, когда войдет в повсеместное использование) Года через 3, если всё будет норм с проектом.

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1
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Василий Степанофф

Робот поставит одну звезду, будете знать!

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0
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Иль Гизамов

Так давно же есть Драйв. А камера скорее всего будет, это правильно.

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0
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Алексей Чекуров

Пешеходы из ясенево - сидите дома

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2
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Крошка Тимошка

Ясенево через 3.2.1

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5
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Alex Shevchenko

Уиииииии!!! 😄

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Максим Кот

Яндекс прогнулся (Дзен, новости, цензура). Вот и получил то, что давно хотел (разрешение на беспилотник)

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1
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Alex Gurulli

Запуск беспилотного такси - это микросоломинка для просевшего в деньгах Яндекса.

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7
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Макс Смирнов

Ооо, сейчас в этих районах будет постоянный повышенный спрос 🌚
Хотя, он и так везде и всюду

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3
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Oksana.H

Круто!

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3
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eugene gusev

Интересно, а какой у него КБМ, кому будут слать штрафы и кто будет отвечать в случае наличия пострадавших?

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1
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Xsander

Ну здесь наверно уместо будет Обаму вспомнить как козла отпущения.)))

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1
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Фрейм Иванов

ИИ.
Пусть учится обходиться без нарушений и пострадавших.
Возможностей выбрать оптимальное действие в нештатной ситуации у него намного больше, чем у человека.

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0
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Alex Shevchenko

В "шашки" ии явно не будет играть по трассе, и ездить по обочинам, а будет покорно стоять в потоке в положенной полосе.

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Кристина Александровна

Года 3 уже в Иннополисе работают такие такси

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1
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Игорь Протасов

А михросхемы откуда?
Или после интеграции с кндр, там будет кореец сидеть?

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1
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Александр Медведь

Корейцы при таком графике работать не будут.

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0
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Василий Степанофф

Надеюсь дожить до времени, когда появятся трассы исключительно с беспилотными автомобилями

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1
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Alex Shevchenko

Для меня это получало как "велодорожки исключительно для велосипедистов"😁

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Елена Канонова

Ну похоже не все в стране так плохо, как бывают рассказывают, у кого-то даже рабочие места в связи с этим появятся

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1
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Дон Гарсия Де Ля Пас
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1
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Елизавета Дорова

Ну посмотрим что из этого получится, тем более с такой обстановкой

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Дмитрий Журавлев

А РАЗВЕ МЫ ВСЕ сейчас в России сидим не в беспилотном такси? 🤷‍♂

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1
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Slava Reznor

Больше безработных для бога безработицы!

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–1
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Олег

Ну да, ща пол москвы без работы останется с запуском нескольких десятков тачек, как же

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0
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Фрейм Иванов

Не нужны пахари, нужны учёные.
Пусть учатся.
Не хотят, не могут - в контрактники.

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0
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Тихон Устинов

Я так понимаю мы первая страна которые разрешили беспилотные такси?

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Крошка Тимошка

Так они будут ездить по своему райончику как и было, не по всей же России. С нашими дорогами от беспилотники останется ни чего если их запустят по всему городу. Открытый канализационный люк или яму с размером в человека беспилотник будет перепрыгивать ?

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1
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ляг, отдохни

объезжать, как и любой другой автомобиль

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Николай Липнебич

Первые, нах!

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Valeratal Val

Вроде еще осенью собирались

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Supneff

Ну че Деламейн? :D

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Егор Томин

Ещё бы дороги хорошие чтобы Яндекс такси по ним ездили...

В Московской области бывает такое что сначала на старую дорогу наносят разметку, а через месяц меняют асфальт, да ещё и не везде...

хотя все материалы остаются и их туда сюда в холостую возят.. 🤦‍♂️

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Alexander Kovalev

И куда только ФАС смотрит

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- -

Да они в ясенево и так ездят целыми днями. Когда снегопад - стоят по обочинам, а водилы в них спят.

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Екатерина Дудкина

Давно пора, сколько уже разрабатывали это

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Фрейм Иванов

Давно пора.
А то устроили с этими агрегаторами натуральную помойку.

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Викторович

Яндекс-таксисты на удаленке)

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Никита Алфимов

Садишься в беспилотные такси, говоришь Алисе "увези на улицу строителей..." и ешешь ты такой, едешь, и после 4 часов езды понимаешь:

Машина едет в другой город

Машина едет по маршруту и ей уже все равно

Ты заперт и из неё не выйти

В какой-то момент кончается бензин, у машины нет связи с вышками и машина превращается в неуправляемый пи***

Молишься небу/аллаху/Бобуку? Чтобы она не встала на трассе

Перспективненько,

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Егор Томин

Сюжет для фильма или книги 🤣
Но чувствуется чуть перебор))

Это если систему взломают то да - может быть и такое.

Но уверен не все будет подключено к управлению из вне - что-то будет на случай ЧП, то что даёт возможность остановиться и выйти из авто 🤔

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VLZ. CITY

вот жеж!)

https://www.youtube.com/watch?v=uceJDGkUyJU

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0
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Олег

Бред. Они никак не зависят от внешних факторов, типа интернета, спутников и тд.
Мозг в виде компа в багажнике, с помощью него он и работает

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Миша Магадан

подозреваю, что спутники им таки полезны

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