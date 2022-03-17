Правительство разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси Статьи редакции
Первые машины появятся в московском районе Ясенево, на территории «Сколково», Иннополиса и центре «Сириус» в Краснодарском крае.
- Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 9 марта, оно опубликовано 17 марта 2022 года. Документ начнёт действовать через 20 рабочих дней после публикации.
- Экспериментальный правовой режим продлится три года. Использовать беспилотные машины можно будет в двух режимах: с водителем-испытателем на переднем сиденье или без него, но при необходимости с удалённым оператором. Такси с испытателем протестируют в Москве, «Сириусе» и Иннополисе в Татарстане, без него — в «Сколково» и Иннополисе.
- Пилотная зона в Москве — район Ясенево, между станциями метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Цена поездки будет такой же, как в обычном такси. Заказать беспилотное такси можно будет через «Яндекс Go».
- «Яндекс» начал разработку технологии беспилотных автомобилей в 2017 году, а в августе 2018-го запустил тестирование бесплатного беспилотного такси в «Иннополисе». В сентябре 2021 года Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческого беспилотного такси.
Привет! Меня зовут Александр Афанасьев, я сооснователь компании «Нескучные финансы». В этой статье расскажу о нашей системе показателей: за какими метриками мы следим, чтобы держать финансы бизнеса под контролем в текущей ситуации. Эти метрики помогают нам выныривать из операционки, смотреть на бизнес немного сверху и принимать правильные решения.
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Первыми протестировать платформу банка смогут юрлица.
Сейчас всё будут делать, что бы отвлечь народ от покупки сахара)
Люди будут на беспилотниках за сахаром пиздовать)
Алиса, купи мне сахар!
Ваша карта Тинькофф заблокирована.
«Отсутствует подключение к интернету»
Алиса, займи очередь)
Алиса, сними...
Алиса, скажи.......
...
"наши люди в булочную на такси не ездят!"
а на беспилотках норм)
Алиса, займи мне денег))
Что то мне подсказывает, что это не сильно поможет )))
Прогресс-убивает рабочие места.
… и создаёт новые.
проговаривайте выражения до конца, пожалуйста
В данном случае неприменимо. Людей, которые больше ничего не умеют и не хотят, кроме как баранку крутить, - слишком много.
Покрутит баранку 12 часов в день 6/1 . Клоун
Поделитесь примером.
100 лет назад был 1 млрд рабочих мест, а сейчас 6 млрд.
Ну и население увеличилось
Даже на этом примере.
Создаются рабочие места для тех, кто займется разработкой беспитлотного такси. Разработчики, тестировщики, менеджеры и так далее. Это высококвалифицированные кадры, которых будет конечно меньше, чем таксистов.
Вместе с этим уменьшается сегмент "эконом" такси, нужна статистика конечно, но исходя из личного опыта большинство водителей до бизнеса - низкоквалифицированные кадры, мигранты
Не говоря о плюсах для пользователей
Сколько ж камер будет внутри салона, чтобы уберечь авто от вандалов)) И сколько глаз операторов на тебя)
За такое хорошо штрафуют! Поэтому не выгодно что-то портить...
Камер действительно должно быть много 🤔
Там еще, кто-то может задумать перепихнуться на пьяную голову. Водителя все равно нет))
Да, пора писать статью - "Варианты использования беспилотного такси от Яндекс"
Статью может быть, но приколы внутри Беспилотных такси, точно скоро начнут сливать))
Так это уже другой бизнес - камера, мотор, поехали 🤣
А после будет прибавление контента на просторах интернета...
—
Но если серьезно, не думаю что в тестовом периоде они будут ночью работать...
Ну, имеется ввиду, когда войдет в повсеместное использование) Года через 3, если всё будет норм с проектом.
Робот поставит одну звезду, будете знать!
Так давно же есть Драйв. А камера скорее всего будет, это правильно.
Пешеходы из ясенево - сидите дома
Ясенево через 3.2.1
Уиииииии!!! 😄
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Яндекс прогнулся (Дзен, новости, цензура). Вот и получил то, что давно хотел (разрешение на беспилотник)
Запуск беспилотного такси - это микросоломинка для просевшего в деньгах Яндекса.
Ооо, сейчас в этих районах будет постоянный повышенный спрос 🌚
Хотя, он и так везде и всюду
Круто!
Интересно, а какой у него КБМ, кому будут слать штрафы и кто будет отвечать в случае наличия пострадавших?
Ну здесь наверно уместо будет Обаму вспомнить как козла отпущения.)))
ИИ.
Пусть учится обходиться без нарушений и пострадавших.
Возможностей выбрать оптимальное действие в нештатной ситуации у него намного больше, чем у человека.
В "шашки" ии явно не будет играть по трассе, и ездить по обочинам, а будет покорно стоять в потоке в положенной полосе.
Года 3 уже в Иннополисе работают такие такси
А михросхемы откуда?
Или после интеграции с кндр, там будет кореец сидеть?
Корейцы при таком графике работать не будут.
Надеюсь дожить до времени, когда появятся трассы исключительно с беспилотными автомобилями
Для меня это получало как "велодорожки исключительно для велосипедистов"😁
Ну похоже не все в стране так плохо, как бывают рассказывают, у кого-то даже рабочие места в связи с этим появятся
Ну посмотрим что из этого получится, тем более с такой обстановкой
А РАЗВЕ МЫ ВСЕ сейчас в России сидим не в беспилотном такси? 🤷♂
Больше безработных для бога безработицы!
Ну да, ща пол москвы без работы останется с запуском нескольких десятков тачек, как же
Не нужны пахари, нужны учёные.
Пусть учатся.
Не хотят, не могут - в контрактники.
Я так понимаю мы первая страна которые разрешили беспилотные такси?
Так они будут ездить по своему райончику как и было, не по всей же России. С нашими дорогами от беспилотники останется ни чего если их запустят по всему городу. Открытый канализационный люк или яму с размером в человека беспилотник будет перепрыгивать ?
объезжать, как и любой другой автомобиль
Первые, нах!
Вроде еще осенью собирались
Ну че Деламейн? :D
Ещё бы дороги хорошие чтобы Яндекс такси по ним ездили...
В Московской области бывает такое что сначала на старую дорогу наносят разметку, а через месяц меняют асфальт, да ещё и не везде...
хотя все материалы остаются и их туда сюда в холостую возят.. 🤦♂️
И куда только ФАС смотрит
Да они в ясенево и так ездят целыми днями. Когда снегопад - стоят по обочинам, а водилы в них спят.
Давно пора, сколько уже разрабатывали это
Давно пора.
А то устроили с этими агрегаторами натуральную помойку.
Яндекс-таксисты на удаленке)
Садишься в беспилотные такси, говоришь Алисе "увези на улицу строителей..." и ешешь ты такой, едешь, и после 4 часов езды понимаешь:
Машина едет в другой город
Машина едет по маршруту и ей уже все равно
Ты заперт и из неё не выйти
В какой-то момент кончается бензин, у машины нет связи с вышками и машина превращается в неуправляемый пи***
Молишься небу/аллаху/Бобуку? Чтобы она не встала на трассе
Перспективненько,
Сюжет для фильма или книги 🤣
Но чувствуется чуть перебор))
Это если систему взломают то да - может быть и такое.
Но уверен не все будет подключено к управлению из вне - что-то будет на случай ЧП, то что даёт возможность остановиться и выйти из авто 🤔
вот жеж!)
https://www.youtube.com/watch?v=uceJDGkUyJU
Бред. Они никак не зависят от внешних факторов, типа интернета, спутников и тд.
Мозг в виде компа в багажнике, с помощью него он и работает
подозреваю, что спутники им таки полезны