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«АвтоВАЗ» представил прототип электромобиля Lada e-Largus Статьи редакции

Старт опытного производства запланирован на конец 2023 года в Ижевске.

Фото «АвтоВАЗа»
  • Производитель объявил о начале дорожных и лабораторных испытаний Lada e-Largus.
  • e-Largus будет выпускаться в пассажирской и коммерческой версиях. В «АвтоВАЗе» заявили, что модель будет самой локализованной на российском рынке электромобилей: доля комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50%.
  • Запас хода составит не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки, общая грузоподъёмность — 430 кг, максимальная скорость — 145 км/ч, разгон до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, сообщили в компании.
  • Lada представила концепт электромобиля в августе 2022 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что он будет на 20-30% дороже машин с ДВС. Сейчас цены на Lada Largus на сайте производителя начинаются от 1,3 млн рублей.
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»

#новость #lada #автоваз

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19 комментариев
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 Вадим Д.

Скоро: Lada e-Bus` — не везу, не завожусь.

Что-то сомнительно, что такой "прорыв" будет стоить от 1,7 млн ₽, ежели рядом Москвич за 2 ляма продают.

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Vasek Romanov

е-бусь

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Вадим Д.

Именно, просто у них, как всегда, латиницей (ладу скрепно же не кириллицей обозначать), вот и я на их манер озаглавил (-:

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Mike Elkin

50% российских комплектующих как всегда считают по массе?

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Леонид Гнездилов

Да, в багажнике три люка канализационных

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Александр Голубев

Как перестать арать!!!!!
Это технологические лючки, блять!

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Иван Владимирович

😂😂😂 остановитесь, слишком смешно

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Marat Salakhetdinov

они просто туда китайские включили

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Злой самолет

Молодцы, конечно. Но это всё актуально там, где есть инфраструктура для электричек. Когда нормальные бензиновые тачки будут? Китайский москвич не в счёт.

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Леонид Гнездилов

Но-но. Мешок риса кошкодевочка жена спина нож красный брат социальный кредит понизит

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Максим Саблин

Можно будет приобрести за E-баллы?

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Максим Михайлов

e-Ldargus

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Anhel Amigo

Как и E мобиль в одном экземпляре 😂

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Андрей Донской

Зачем нужны электромобили там, где проблемы даже с инфраструктурой для обычных бензиновых машин?

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Владислав

Развод до 100 км/ч менее чем за 1 минуту. Как же я люблю это «менее»

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Anhel Amigo

Я думаю производитель, раз авто отечественное он должен просто обязан заливать отечественные масла ТОТЕК ✊

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Ну началось

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Anhel Amigo

Не подскажите который час?

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Vasek Romanov

Когда ларгус стоил по 500-600 он был лучшим выбором. но за 2 млн есть выбор поинтереснее. как дополнительная модель и обкатка технологий быть должна. но все же неприятно видел Ладу за 2 млн пусть и самую технологичную на данный момент. Да и пока на ДВС нет запчастей

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