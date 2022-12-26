«АвтоВАЗ» представил прототип электромобиля Lada e-Largus Статьи редакции
Старт опытного производства запланирован на конец 2023 года в Ижевске.
- Производитель объявил о начале дорожных и лабораторных испытаний Lada e-Largus.
- e-Largus будет выпускаться в пассажирской и коммерческой версиях. В «АвтоВАЗе» заявили, что модель будет самой локализованной на российском рынке электромобилей: доля комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50%.
- Запас хода составит не менее 400 км при одном водителе и 100 кг полезной нагрузки, общая грузоподъёмность — 430 кг, максимальная скорость — 145 км/ч, разгон до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, сообщили в компании.
- Lada представила концепт электромобиля в августе 2022 года. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил, что он будет на 20-30% дороже машин с ДВС. Сейчас цены на Lada Largus на сайте производителя начинаются от 1,3 млн рублей.
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Скоро: Lada e-Bus` — не везу, не завожусь.
Что-то сомнительно, что такой "прорыв" будет стоить от 1,7 млн ₽, ежели рядом Москвич за 2 ляма продают.
е-бусь
Именно, просто у них, как всегда, латиницей (ладу скрепно же не кириллицей обозначать), вот и я на их манер озаглавил (-:
50% российских комплектующих как всегда считают по массе?
Да, в багажнике три люка канализационных
Как перестать арать!!!!!
Это технологические лючки, блять!
😂😂😂 остановитесь, слишком смешно
они просто туда китайские включили
Молодцы, конечно. Но это всё актуально там, где есть инфраструктура для электричек. Когда нормальные бензиновые тачки будут? Китайский москвич не в счёт.
Но-но. Мешок риса кошкодевочка жена спина нож красный брат социальный кредит понизит
Можно будет приобрести за E-баллы?
e-Ldargus
Как и E мобиль в одном экземпляре 😂
Зачем нужны электромобили там, где проблемы даже с инфраструктурой для обычных бензиновых машин?
Развод до 100 км/ч менее чем за 1 минуту. Как же я люблю это «менее»
Я думаю производитель, раз авто отечественное он должен просто обязан заливать отечественные масла ТОТЕК ✊
Ну началось
Не подскажите который час?
Когда ларгус стоил по 500-600 он был лучшим выбором. но за 2 млн есть выбор поинтереснее. как дополнительная модель и обкатка технологий быть должна. но все же неприятно видел Ладу за 2 млн пусть и самую технологичную на данный момент. Да и пока на ДВС нет запчастей