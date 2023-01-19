Транспорт
Маша Цепелева

Uber объявил о работе над электромобилем для такси и доставки, но не назвал партнёра-автопроизводителя — WSJ Статьи редакции

Ещё в 2021 году компания собиралась разрабатывать машину для такси с Arrival Дениса Свердлова.

  • Uber работает с автопроизводителями над созданием недорогих электромобилей, адаптированных для доставки и такси, сообщил на мероприятии Wall Street Journal на форуме в Давосе гендиректор компании Дара Хосровшахи.
  • Максимальная скорость машин Uber будет ниже, чем у обычных автомобилей, — для комфортной езды, а также сделают места для пассажиров напротив друг друга. Изменение характеристик поможет снизить конечную стоимость электромобилей, добавил Хосровшахи.
  • Для доставки компания рассматривает двух- и трёхколёсный транспорт с багажником, на котором будет легче в пробках. Глава Uber отказался назвать партнёров, с которыми работает над проектом.
  • В мае 2021 года британский Arrival и Uber объявили о совместной разработке электротакси. Производство планировали запустить в конце 2023 года.
  • Но летом 2022 года Arrival объявила о реструктуризации и сокращении расходов на 30%. В ноября компания сообщила, что не сможет получить выручку раньше 2024 года, и получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге из-за падения стоимости её акций меньше $1 за штуку. Тогда же Денис Свердлов объявил, что уйдёт с поста гендиректора компании.

#новость #uber

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11 комментариев
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 Никита Борисов
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Вадим Д.

Пусть недорогие, но

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Дмитрий Шусов
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Dmitriy Islamov

EL Lada отлично подойдёт

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Евгений Смирнов

не машина а мечта

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Ale K

А как же Ё-мобиль

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Дмитрий Шусов

Мой вариант лучше. Мечта любого мужчины.

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Pavel Cree

Для завода Москвич нашлась работенка.

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Александр Кузнецов

Конечно рассматривали, но электро москвич стоит 50к$, потому отказались

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Замело Порошин

для доставки и такси - мне кажется, яэто два принципиально разных вида транспорта

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Замело Порошин

Если действительно нужно дешево

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