Uber объявил о работе над электромобилем для такси и доставки, но не назвал партнёра-автопроизводителя — WSJ Статьи редакции
Ещё в 2021 году компания собиралась разрабатывать машину для такси с Arrival Дениса Свердлова.
- Uber работает с автопроизводителями над созданием недорогих электромобилей, адаптированных для доставки и такси, сообщил на мероприятии Wall Street Journal на форуме в Давосе гендиректор компании Дара Хосровшахи.
- Максимальная скорость машин Uber будет ниже, чем у обычных автомобилей, — для комфортной езды, а также сделают места для пассажиров напротив друг друга. Изменение характеристик поможет снизить конечную стоимость электромобилей, добавил Хосровшахи.
- Для доставки компания рассматривает двух- и трёхколёсный транспорт с багажником, на котором будет легче в пробках. Глава Uber отказался назвать партнёров, с которыми работает над проектом.
- В мае 2021 года британский Arrival и Uber объявили о совместной разработке электротакси. Производство планировали запустить в конце 2023 года.
- Но летом 2022 года Arrival объявила о реструктуризации и сокращении расходов на 30%. В ноября компания сообщила, что не сможет получить выручку раньше 2024 года, и получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге из-за падения стоимости её акций меньше $1 за штуку. Тогда же Денис Свердлов объявил, что уйдёт с поста гендиректора компании.
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Пусть недорогие, но
EL Lada отлично подойдёт
не машина а мечта
А как же Ё-мобиль
Мой вариант лучше. Мечта любого мужчины.
Для завода Москвич нашлась работенка.
Конечно рассматривали, но электро москвич стоит 50к$, потому отказались
для доставки и такси - мне кажется, яэто два принципиально разных вида транспорта
Если действительно нужно дешево