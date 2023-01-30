Разработчик электрофургонов Arrival объявил об увольнении половины штата — 800 человек Статьи редакции
Компания рассчитывает сократить свои расходы до $30 млн в квартал, сейчас она располагает $205 млн наличных средств.
- Британский стартап по производству электрофургонов Arrival заявил о сокращении 50% сотрудников, чтобы снизить расходы, пишет The Verge. Компания также назначила нового генерального директора — бывшего вице-президента по цифровым технологиям Игоря Торгова.
- Уволены будут 800 человек. Об условиях сокращений и размерах компенсаций не сообщается. В результате стартап рассчитывает вдвое сократить расходы — до $30 млн в квартал. Сейчас Arrival располагает $205 млн наличных, утверждают в компании.
- В июле 2022 года Arrival сообщил о реструктуризации, которая предполагала сокращение расходов на 30% и возможные увольнения до 30% сотрудников по всему миру. На тот момент, по данным FT, в компании работало около 2700 человек.
- В отчёте за третий квартал 2022 года стартап сообщил, что не сможет получить выручку раньше 2024 года, а его убыток вырос в 10 раз год к году до $310,3 млн.
- В ноябре пост гендиректора покинул основатель компании Денис Свердлов — он занял место председателя совета директоров. Тогда же из стартапа «по личным причинам» ушёл президент и глава отдела стратегии Авинаш Ругобур.
- Помимо Arrival сложности испытывают и другие разработчики электромобилей. В июле 2022 года компания Rivian объявила о сокращении 800 сотрудников — 6% штата. Стартап по производству электрогрузовиков Nikola в ноябре 2022-го уволил около 100 человек — 7% сотрудников.
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Удивительно, как американские социалисты смогли наебнуть всю планету, тупо напечатав кучу лишнего бабла.
30 лет убыточный автозавод в Тольятти передает привет .
Ну это же не американцы!
правильно, это со всем другое, это понимать надо. На этом заводе каждый год новая продукция выходит
Блядь, я уже запутался: вы либералы или патриоты? Или вы меня тупо троллите? Или вы уже сами нихера не понимаете кто вы?!
каждый раз
Которой, попрошу заметить☝️, #аналоговнет !
https://www.ixbt.com/news/2022/10/26/2022-godu-dlja-avtovaza-stanet-ubytochnym-godom-ranee-zavod-poluchil-chistuju-pribyl-166-mln-evro.html - прибыль была как минимум в 2019 и 2021 годах. Или ты про какой-то другой волшебный завод говоришь ?
Автотаз это не про производство а про социальную роль.
Тот случай когда важен сам процесс , а не конечный результат
Ну в самой Ладе тоже полно импортонезамещенного. Если что.
да, субсидий за 2021 год на 40 миллиардов. В том числе на содержание рабочих мест.
Ну программы типа льготного кредитования и прочего
Италия красивая пиздец
В Италии все хорошо , кроме итальянцев
ты попробуй представить что будет, если они с этим перестараются
Опять они... Американцы! Сука! Ненавижу!!!
Правильно, китайского коронавируса не было
о, николла еще работают
Гора не родила даже мыши.
Когда будете вспоминать "Ну и где ваш YotaPhone" надо говорить "Там же, где Arrival", поскольку делал его один и тот же человек )))
Я как-то прошлым летом (возможно позапрошлым) восхищался Arrival в разговоре со знакомыми ребятами из Яндекса и те говорили, что они стартап, "который умеет хорошо рисовать картинки". Понимаю теперь, что они были правы и прибытие не случилось.
Но на бирже помню на них сделал 50% за день-два на каком-то откате от падения и вышел из бумажки.
А нулей сколько было если не секрет?
я не очень трейдер и специально в такое не зашел бы, покупал бумажку как флажок, чтобы следить.
Было 2 бумашки на 8,2$ в итоге ))) планировал на 10% от депо зайти по случаю, но она не адекватная оказалась
:D
Ну все равно быть в плюсе – это быть в плюсе)
Стартап😂😂
Капиталист рискует!!!! У!!! Поэтому получает прибыль!
А работник то что - если что - на новую работу перейдет и все!