Транспорт
Таня Боброва

Калининградский «Автотор» начал собирать китайские машины BAIC Статьи редакции

Это вторая новая марка для завода, который до этого собирал BMW, Hyundai и Kia.

  • С февраля по март 2023 года партнёры выпустили пилотную партию, а теперь подписали соглашения о сотрудничестве и о запуске промпроизводства. Предприятие будет выпускать на одной конвейерной линии две модели — пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus.
  • Сначала «Автотор» будет заниматься промышленной сборкой на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов. Но с 2024 года планирует перейти на полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.
  • Пока комплектующие привозят из Китая. Партнёры готовят план по локализации деталей — на первом этапе это будут аккумуляторы, стёкла, бамперы, бачки омывателей, диски и шины, сиденья, выхлопные системы и другие.
  • Официальный дистрибутор BAIC — ООО «Баик Рус». Эта компания займётся продажами машин, запчастей и аксессуаров, а также продвижением бренда, сервисным и гарантийным обслуживанием в России.
  • Начало продаж запланировано на второй квартал 2023 года. До конца года партнёры планируют представить ещё пять моделей бренда, в том числе одну модель электромобиля. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев предположил в разговоре с «Ведомостями», что автомобили BAIC в России могут стоить 2,2-2,6 млн рублей.
Источник: «Автотор»
  • Основанный в 1994 году «Автотор» занимался сборкой Hyundai, Kia и BMW. В марте 2022-го сборку автомобилей остановил BMW, осенью предприятие сообщило об остановке выпуска Hyundai и Kia из-за истощения запасов комплектующих. В 2023-м завод начал собирать китайские машины Kaiyi.

#новость #автотор

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83 комментария
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 Rax034

Давайте я сразу за вас всю работу сделаю.
ТОП комментариев наперед:
- Фу, Китай говно, скатились, будем только на них походу ездить (не только)
- За эти деньги я лучше камри 20го куплю (не купит)
- Кто вообще будет это покупать? (будут)
- А в Китае эти машины в два раза дешевле! (нет)

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Сергей С.

1. Отрицание <— вы находитесь здесь
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие

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Pavel Ivanov

Наконец-то бизнесмены на VC организовали агрегацию и автоматизацию комментов. Думал, так и будут сами писать, от своих бизнесов отвлекаться.

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2 комментария
S.Capusta

Нет ещё одного варианта:
- Да сколько же у китайцев брендов? И как запомнить все эти названия? ))

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Александр Рюмин

Надо подключить парсинг и сразу первым комментом выдавать все возможные варианты.
Так мы сэкономим время.

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Андрей Рядькин

халтура, где коммент про рабочие места?

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1 комментарий
Эдуард Гульбзденьчиков

Главный сёдня сказал, что Россия в сфере промышленности должна двигаться к полной суверенизации там, где это необходимо.
И понимайте как хотите )))

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Мурад Муртазалиев

Это уже импортозамещение или ещё нет?

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Николай Бойко

Методичка либерала, п 8.
1. На бумаге-то можно и десять заводов построить.

2. Этот завод морально устарел ещё при Брежневе. Сейчас тот хлам, который он делает, никому уже не нужен.

3. Весь мир развивает компьютеры с робототехникой, а Россия упорно пытается произвести больше чугуния.

4. Опять для военных? Для народа-то когда что-нибудь сделаем?

5. Открыли планово-убыточный завод, чтобы пилить деньги на госдотациях. Молодцы.

6. Это теперь каждая гаражная мастерская у нас заводом называется?

7. Раньше в моём районе работал завод такой-то, фабрика сякая-то, огромное предприятие „Красный Хрен“. Теперь вместо них торговые центры. А вы продолжайте рассказывать, как у нас заводы строятся, я-то тупой, своими глазами не вижу ничего.

8. Что в этом заводе отечественного? Станкостроение в России порушено полностью, материалов своих тоже нет, владелец наверняка в Китае прописан.

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47 комментариев
Андрей Комягин

я вам подскажу - это крупноузловая (агрегатная) сборка

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4 комментария
Артём Попов

планировали одно, поняли что ничего толкового не выйдет, и делают совершенно противоположное, импортозамещением тут даже не пахнет...

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Вадим Д.

Столетие китайского "отечественного" автопрома стартовало!

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Николай Бойко

А если бы ничего не собирали, ты бы не говорил "даже отверточную сборку сделать не могут"? Ведь не говорил бы, верно?

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Александр Рюмин

ChatGPT знает чуть больше:

Калининградский автозавод «Автотор» действительно начал сборку китайских автомобилей марки BAIC в России. Это произошло после заключения соглашения между «Автотором» и компанией BAIC Group в 2018 году.

Согласно этому соглашению, «Автотор» получил права на сборку и продажу нескольких моделей автомобилей BAIC в России. Сборка производится на заводе в Калининграде, на котором ранее уже выпускались автомобили марок BMW и Hyundai.

Первой моделью, которую начали собирать на заводе, стала кроссовер BAIC X35. Это компактный автомобиль, который позиционируется на рынке как бюджетный вариант для городской езды.

Кроме того, «Автотор» планирует начать сборку еще нескольких моделей BAIC в ближайшее время. В частности, это могут быть кроссоверы BJ20 и X55, а также седаны Senova D50 и D70.

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Андрей Комягин

в статье упустили "мелкий" нюанс про начало сборки в 2018 году и про расширение модельного ряда в 2023. Действительно, кому интересны эти "мелочи")))

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Антон

*читать под звуки гимна РФ* 😄

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Лена Куртасова

так вот оно какое! импортазамещение по-русски!

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умный человек

Тоже прочли как Автовор?

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Доллар по 28
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Николай Бойко
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PobedaV

Хорошая весть. Жаль, что для большинства жителей РФ, она малоинтересна. Сначала китайцы через всю страну везут комплектующие в город, который со всех сторон окружён врагами. А затем нам будут продавать авто, как будто оно прошло 2 растаможки. Уж лучше купить на прямую с китая, так сибирякам намного выгоднее будет.

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F F
большинство жителей России
сибиряки

Только если вы в жителей России записали ̶с̶ ̶б̶а̶л̶а̶л̶а̶й̶к̶о̶й̶ и оленей

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1 комментарий
Крендель с перцем

Выглядит точно так же, как Москвич

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PobedaV

такое ощущение, что у нас в стране в промышленности, как в футболе. Все топовые должности занимают иностранцы. Порулят и свалят. А своего родного так ничего и не научились делать.

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1 комментарий
Александр Рюмин

Ну что, бизнесмены vc, комментируйте, отвлекитесь от Ваших бизнесов и заливайте мемы.

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Александр Рюмин

Кстати, кофе еще не варит.

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Artur Kuramshin

Внешне новые российские машинки неплохо выглядят, ща будут детальки замещать и вообще ассимилируются

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Федор Завитухин
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Oleg Sukhoveev

а когда начнут собирать не китайские...

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Андрей Комягин

когда европейские санкции снимут? этот вопрос нужно задать партнерам в ЕС)))

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12 комментариев
Алексей Шаров

на контрасте с новостью о москвиче

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Black7

А что байс неплохие машины, вон ваг догнивает в фаршеринге, лучше и не надо

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Арам Манучарян

....ну вопрос цены, конечно, слабо говоря, удивляет ...

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Илья О.

зато внешне выглядит довольно неплохо ))

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