«Яндекс» объяснил рост цен на такси нехваткой машин эконом-класса и водителей Статьи редакции
По данным Росстата, с начала 2023 года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве.
- Валовая стоимость заказов выросла на 51% год к году из-за большего числа поездок на тарифах выше «Эконом». Это, в свою очередь, связано с нехваткой автомобилей эконом-сегмента и притоком машин более высокого класса, говорится в отчёте компании за третий квартал.
- Рост «доли повышенных тарифов» «Яндекс» также объясняет продолжающейся нехваткой водителей на рынке и увеличением спроса на услуги такси.
- Совокупная выручка сегмента «Мобилити» (входят такси, каршеринг, аренда самокатов) в третьем квартале 2023-го выросла на 46% год к году. Отдельно данные по категории такси компания не представила.
- В начале августа 2023-го Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
- С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о такси. По нему водители, среди прочего, должны получать специальную лицензию и иметь полис ОСАГО для перевозчиков — он стоит в 10-12 раз дороже стандартного при одинаковой сумме страхового покрытия, оценивали в сервисе заказ такси «Максим».
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Водителей мало?! Машин эконом-класса мало?! То есть все тачки — строго премиум? Не, тогда да, ржавый логан с редчайшим водителем по имени Бехруз по цене белужьей икры вполне подходит под премиум в понимании яндекса. Штош:
Комфорт вместе с кэшбеком баллами плюса в итоге обходится дешевле, чем эконом)
А когда-то у них были белые Фольксвагены в экономе) Рывки и прорывы
Структурная трансформация же. Ездит не на дровах — значит премиум.
Объяснение не устроило? :(
Солярисы на исходе..
Ты в какой дыре живешь с Логанами?
Бедные Бехрузы, за что ты так с ними
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Какие другие ? В таксовичкофф дороже всегда. Если речь про Убер и Максим ,они итак часть Яндекс
Я недавно вместо Яндекса за 900 заказал Максим за 500 - десять раз пожалел, и второй раз аналогично. Туда похоже берут тех, кто в Яндекс не проходит по тачке.
А про какие ты говоришь? Индрайв дешевле, но его не дождаться вообще. Только если цену поставить такую же как Яндекс предлагает)
Это где "условная поездка" 530 р? В центре Москвы? Ну так извините, в центре Москвы миллионеры живут, для них это вообще не деньги.
В пригородах цены сильно ниже.
В других кроме Максима всегда дороже
На данный момент в Яндексе 430₽, в таптакси 230₽. Огромная разница
Машины, топливо, страховка насколько подорожали? Явно не на 51%, а больше. Ещё и кушать надо водителям.
Тогда что все плачутся? Пусть ездят на других агрегаторах. Делов-то.
Итак, с чем же на самом деле связано текущее положение дел в такси?
Изменения коснулись не только Яндекса, но и всех, подчеркиваю всех участников рынка начиная от водителей самозанятых и ИП подключенных напрямую к агрегаторам, городских таксопарков со своими заказами и заказами от агрегаторов и конечно же всех действующих агрегаторов такси.
Причины? Введение в силу 1 сентября нового Федерального Закона о такси от 29.12.2022 г. № 580-ФЗ
Что изменилось:
1. Ушли или в процессе исхода армия подработчиков на личных машинах кто таксовал от случая к случаю.
2. Подработка в такси не выгодна теперь потому, что:
- действительно нужна страховка ОСАГО с пометкой такси и она чертовски дорогая;
- появилось обязательное требование оформление разрешения на такси на автомобиль, после такого оформления рыночная стоимость машины подработчика или маленького парка пикирует на дно;
- машина должна быть определенного цвета и оформления, для примера в СПБ белая со светоотражающей полосой и колпаком такси на крыше а по бортам шашки;
путевой лист и новая карточка фрахтовщика это отдельная головная боль для таксистов;
- нужна справка об отсутствии судимости, сами понимаете ;)
3. Водители переходят в другие тарифы, например в Грузовой или в Доставку. Там нет таких жестких условий
4. С машинами полный швах :( Если прежде можно было покупать Поло для Эконома в СПБ примерно по 600тр или Оптиму за 1 млн. то сейчас китайские корыта по 2,5 млн. никому не нужны...
И это всего лишь поверхностный наброс. Проблем гораздо больше.
PS Вообще не понимаю зачем было в декабре 22 года в самые последние дни сессии принимать этот Закон? В любом случае, сейчас он работает не за рынок а против него.
PPS Я намеренно не пишу о реестрах, с ними совсем не просто. Их оказывается просто нет. Поэтому болтают что обязанность регистрации в них перенесут на конец 24 года или начало 25го.
Всё верно, слово в слово. Работаю в Яндекс.такси в Москве уже 7 лет, класс эконом. Минималка была 139 руб, сделали 179 руб. Насчёт максимума за 10 лет - хз, поспорил бы
Вызываю Яндекс такси. 8 из 10 это частники, у которых машины не соответствуют закону. Без обклейки и плафона. Лицензия такси тоже не у всех. Так что Яндекс забил болт на закон.
Наши люди на такси в булочную не ездят.
Мерседесами затарились?
Любой новый китаец уже комфортом у Яндекса считается. По крайней мере в моем городе
Хунцами, недавно же новость была
Москвичами
Рост стоимости яндекс такси связан не с жадности и не с озвученными причинами, а с тем, что яндексу государство разрешило организовать в этой отрасли монополию. А теперь государство отжимает этот яндекс в сторону правильных людей. А то в яндексе сидели последнии 10 лет и радовались, как они успешно при помощи админ ресурса ведут «бизнес» и думали, что на этом будут вечно зарабатывать они
Если бы государство хотело бы отжать яндекс, они бы это уже сделали.
Это сами владельцы Яндекса хотят выйти в кэш и вывести из России бабло. Зря что ли израильский бизнесмен казахского происхождения открещивается от любых связей с Россией.
Что-то мне кажется на очереди озон)
кому то ещё нужны объяснения повышения цен вообще и особенно от яндекса?
Видимо кого-то очень интересовало
ради приличия разве что привели какое-то
Может, честно написать, что как в МСК начали глушить гпс в центре, а Мохмаджоны Москву не знают от слова совсем и ушли в доставку, ездить стало некому. А денег вчера хотелось, сегодня хочется и завтра ещё больше. Так и рисуют. Защитили финмодель с выручкой перед акционерами в рубль на 100 машин, машин стало 10, а рубль хочется все равно. И если выручка пойдет по ...., акции Яндекса пойдут туда же.
Хорошо быть монополией, да...
Так эпидемия давно закончилась, зачем в доставке столько людей? Мне кажется спрос не растет, а падает. По себе сужу, почти перестал заказать, может раз в две недели что-то закажу. Все обратно по кафехам переехали, чтоб пожрать)
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Пф, сегодня утром заказал комфорт+ за 2 с лишним тысячи за 10 км и 20 минут езды, тк свой авто не успел переобуть. Приехала камри на летней резине… Понял уже на шоссе, варианта остановить и выйти не было.
Саппорт открестился промокодом на 300р. Круто вы безопасность пассажиров оцениваете @Яндекс Go
Здравствуйте! Я из Го. Будьте уверены, коллеги отправят автомобиль на проверку, ведь мы и сами заинтересованы в безопасности поездки. А промокод не является компенсацией, и уж точно не оценивает безопасность пассажира
Хорошо, что в Батуми у Yandex Go водителей и машин любого класса хватает.
Остальным — обнимашки и картинка со звуком.
(Уехал в булочную.)
"на газУ" машин в такси нет.
Нет же?
В Тбилиси у знакомых тачку вскрыли, и обворовали)
Анонсируют «Закон о такси». Люди - «Ура, наконец-то иммигранты не будут у нас в такси работать»
Агрегаторы поднимают ценник, так как водителей становится кратно меньше. Люди - «А, чё, всмысле?»
Потому, что верят в чудо... Не замечают как все вокруг изменилось в цене...
Так будет с любой нишей, если мигрантов заменить на местных) но люди не хотят этого понимать)
Поэтому они решили разом поднять цены во всех странах бывшего СНГ?)) 😂😂😂
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Стесняются просто сказать прямо что деняк очень хочется
При Воложе такого не было. А, стоп...
А потому что не будет никакого вашего эконом-класса!
Машины по наследству ?
Только у нас не куба ;)
Вот только почему то в убер раша приложении ценник всегда на 40-50р меньше....хмм...
Ага, и ждать всегда минимум минут по 8, зато 40 рублей сэкономили
При том, что Яндекс владеет российским Убером, - оно да, конечно...
Через Убер Раша не начисляется кешбек партнёрам и баллы Яндекс плюс. Поэтому дешевле.
@Яндекс Go у вас в комфорт плюсе в Краснодаре или Ростове машины классом эконом, скажите поэтому подорожало все на 40-50%?))))
Машину премиум класса тоже не вызвать!!! Нет машин!!!! И ценник взлетел в 2,5 раза!!!
Ожидаемо, 1 сентября 2023г. вступил в силу новый Закон о такси.
Помимо нового Закона о такси, из РФ ушли все автопроизводители чьи машины работали в такси в разных тарифах. Итог, имеем огромную дыру в снабжении.
Плюс ЦБ ещё активно помогает и теперь любая экспортная машина эконом класса идет по цене как прежняя Ашка от Мерса... И что тогда?
Где, мля, ФАС????
И что сделает ФАС?
Вы смотрели фильм "Птичий короб"?
ФАС!
Хорошее оправдание роста цен, даже не постарались придумать ничего. Молодцы))
а чего стараться , все равно адекватные люди не поверят же
Машины за последние три года подорожали почти в два раза.
Я прям ощутил нехватку машин, когда ко мне приехала еле живая машина, как будто перед этим по ней проехался трактор
Как может не хватать Эконома, если в час-пик по х3 цене по сравнению с 6-месячной давностью приезжает машина класса Эконом по тарифу Комфорт?
Странно читать эти комментарии. В какой реальности живут эти люди, хочется поинтересоваться.
А до этого хватало и машин и водителей? Может проблема в том, что Яндекс позволяет старому Логану в салоне которого воняет рыбой катать на тарифе комфорт и выше? Это вообще кем-нибудь контролируется?
Да, теперь с 1 сентября заработал новый Закон о такси.
И именно с введением этого Закона связано сокращение числа водителей на линии в Экономе.
Такое только в регионах
То есть монополия тут совсем не при чем?
Рост цен на машины, запчасти, расходники, ремонт, топливо. Уход брендов. Новый закон о такси.
Конечно всё дело исключительно в монополии.
Если бы цена километра стоила 32 рубля, то была бы ещё халява.
Так например сейчас 1км примерно 50 рублей.
в твоей картинке ты фактически арендуешь машину с водителем на час, за это и цена такая.
Это все еще хорошо:)
В Калининград 15км стоит от 700 рублей по прямой 18-22 минуты в пути :) В городе 2.5-3 км стоимость доходит до 500 рублей 👀
@Яндекс Go
Час поездки за 810 рублей отлично же?!
Время в пути тоже нужно учитывать. Цена километра это без пробок цена
Виноват закон о такси. Те, кто его придумали, живут в сказочном мире, где нет санкций, проблем с запчастями и экономики вообще.
Вот почему машина только белая и жёлтая? В Лондоне черные ездят спокойно. Почему нельзя их?
Такое впечатление, что люди упиваются тем, что им ничего не будет за их некомпетентность
Закон о такси все равно не соблюдают. В Яндексе приезжают частники с любым цветом.
Ключевую ставку подняли, значит и цены можно поднимать
А ставку поднимали, чтобы цены не поднимались.
Ну кстати да, кредит на авто тоже подорожал.
Хорошо когда объяснят, не так жалко отдавать больше за проезд
Яндекс с убером вообще уху ели в последний год, говорю за Минск. 2 км вечером не в час пик - 20 рублей, причем это не разовая акция, а +- постоянная. Взял каршеринг - 4.5 рубля. Разница очевидна. Если раньше убером пользовался частенько из-за хорошего ценника, то теперь это инструмент супер экстренной поездки.
Вытеснили или поглотили конкурентов и теперь никто им не указ.
Я просто оставлю это здесь.
Мне вот интересно, эконом сегмент что-то зарабатывает сегодня? Не в день, а на длиной дистанции. Хватит ли денег через 3 года, купить новое авто для работы. А то есть ощущение, что таксист вроде зарабатывает, а по факту через 3 года тачка рассыпалась, а на новую денег банально нет
Нет конечно. Почему и уходят частники. Убить машину сейчас ради чего?
Пусть яндекс объяснит, почему из Подмосковья в аэропорт Домодедово он показывает 2500 рублей и тут же можно через приложение драйви заказать такси туда же в то же самое время за 1000 рублей?
Вы серьёзно ждёте что кто-то будет Вам это объяснять? Это рынок. В рынке есть покупатель услуги и продавец услуги и посредник, агрегатор.
Но.
Проблема в головах людей в том, что пассажиры уверены что услуга Х от жёлтого агрегатора за 2500 равна по качеству аналогичной услуге от агрегатора из Казахстана но уже за 1000 рублей. Но на самом то деле это вовсе не так.
Люди верят в чудо. В существование волшебника в голубом вертолёте.
В то, что поездка может быть очень дешёвой.
Но время низких цен в прошлом.
Хотя нет конечно.
Те, кто готов ехать на ведре с гайками может ещё захватить поездку очень дешево но без каких либо гарантий. от слова совсем.
И тогда, не дай Бог произойдёт ужасное....
В драйви можно заказать и реально поехать разные вещи. Нет гарантии, что кто-то откликнется на заказ за эту цену.
Страна в которой все через жопу
Рассказываю методы из 90х.
Берете замеряете прайс через приложение, и с руки предлагаете водиле
прайс -15%
Только никто не повезет. Это раньше такси стоило дорого и пользовались редко. А сейчас за 500 рублей никто из частников не будет тратить час.
А как же указ президента о том чтоб Яндекс купил москвичи новые? Вот же и эконом класс машины
Интересно как может Президент "указать" Яндексу купить машины если те, что сейчас на линии Яндексу не принадлежат?
Бот
На проекте с 25 окт 2023
😂😂😂😁😁😃😃😁😁
Ору
Ну, и монополизм, конечно же
Ответ как из детского сада 😆
Ну так то логично, если всех сделать водителями и продолжить платить по 100 рублей в час, то и цена обратно упадет
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Яндекс - мастдай!
Типа совмем без такси будет лучше. Ага.
все актуальней и актуальной сервис экономии денег на такси swifti.app
Ну теперь-то все понятно! А мы-то думали
Скачивайте ИксКар Такси.
Народный конкурент Яндекса.
Промо 110110
Там тоже дорого, предлагает цену даже дороже Яндекса.
Сейчас проверил: Яндекс 1099 рублей, Икскар 1273 рублей.
И даже если снизить цену в икскаре до минимума, то 1114 рублей.
Евгений, если не секрет, расскажите как Вы исполняете требования нового Закона о такси?
Вот откуда и выручка их, которая была в прошлых новостях
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Я и не пользуюсь когда за 45 минут и 11 минут ожидания хотят 1200 руб.
Ну так а за счет кого вы думали у них прибыль выросла?)
"Это, в свою очередь, связано с нехваткой автомобилей эконом-сегмента и притоком машин более высокого класса, говорится в отчёте компании за третий квартал."-очень практично конечно , а привозить машины эконом-класса нельзя , чтобы цены не росли ?
причина так себе , придумали бы что-то поинтереснее
Одно слово монополия
Объяснился, но смысл от такого объяснения
Понятно что меньше доступных авто стало и все такое, но и алгоритмы у Яндекса с Убером беда. Вот вам пример мой, город Пенза. Ехали на дачу утром это картинка слева(правда на убере, но разницы нет) Справа мы пытались уехать обратно по такому же маршруту. Цена была 390 и мы решили подождать снижения, в итоге доросла аж до 954 рубля. Причем был хороший солнечный день, никакого тебе снегопада и прочего. Такой разброс это что-то ненормальное
Чаще открываешь приложение, выше цена
Наверное, научились запускать рекламу и теперь во всю занимаются бизнесом
А такси так, иногда для души
Если бы Яндекс.Такси совместно с Лада разработали автомобиль для такси, как лондонский кэб, и что бы по стоимости производства было кайф. то можно было бы убрать все остальные классы такси, кроме премиум, было бы шикарно. А то эти забугорные дорогие иномарки, на хрена они нужны
Да, Вы правы. Но для этого нужна как минимум Федеральная программа.
Не переклеивание шильдиков Москвич на китайские ведёрки а полноценное производство.
Но кому это в РФ нужно?
К сожалению.
Бедная компания, не может себе позволить машину эконом-класса(
Простите, а почему Вы решили что агрегатор покупает машины и не может их себе позволить?
Еще каршеринг стал в полтора раза дороже. Нет больше машин эконом-класса, одни дорогие кросоверы. Как будто в Китае не производят ничего бюджетного, похожего на Солярис и Поло.
Плюс поверх этой проблемы курс доллара от Эльвиры Сахипзадовны и кредитная ставка невероятной высоты...
Зачем вкладываться в основные средства если выгоднее финансовые спекуляции.
Поэтому и имеем то, что имеем.
Бюджетные автомобили, конечно, производят в Китае. Просто до нас они доезжают уже премиальными)))
Смотрим на чистую прибыль Яндекс Такси и сразу все понятно становится)
Тот случай когда еще по-божески. Автомобили, если кто не заметил, (любые) и запчасти подорожали за последний год уж точно не меньше, чем на 40%, логично что и услуги подорожали.
Дороже.... ФВ Поло был за 600 тр. а сейчас ничего подобного нет. Теперь новый китаец от 2,500.
А тарифы изменились совсем незаметно, уж точно не в 4 раза.
И бензин... С топливом тож самое.
А страховка на такси? ОСАГО для такси у парней доходит до баснословных 100тр.
Кстати истирая правда) комфорт временами дешевле и быстрее чем эконом, но тут косяк Яндекса, что не даунгрейдит категорию машины
может просто не стоит назначить эконом машины на тариф комфорт/комфорт + ? уже раза три такая фигня была
Ну а такси дешевле просто не вывозят. Тот же ситимобил, ехал как то и при мне таксист звонил ругался с поддержкой, что цена за поездку слишком мала
Да у них haval это уже бизнес класс 🤣