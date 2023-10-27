Транспорт
Артур Томилко

«Яндекс» объяснил рост цен на такси нехваткой машин эконом-класса и водителей Статьи редакции

По данным Росстата, с начала 2023 года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве.

  • Валовая стоимость заказов выросла на 51% год к году из-за большего числа поездок на тарифах выше «Эконом». Это, в свою очередь, связано с нехваткой автомобилей эконом-сегмента и притоком машин более высокого класса, говорится в отчёте компании за третий квартал.
  • Рост «доли повышенных тарифов» «Яндекс» также объясняет продолжающейся нехваткой водителей на рынке и увеличением спроса на услуги такси.
  • Совокупная выручка сегмента «Мобилити» (входят такси, каршеринг, аренда самокатов) в третьем квартале 2023-го выросла на 46% год к году. Отдельно данные по категории такси компания не представила.
Фото РБК
  • В начале августа 2023-го Росстат подсчитал, что стоимость такси достигла максимума за 10 лет. С начала года стоимость поездки увеличилась примерно на 25% в регионах России и на 40% — в Москве. Средняя цена одного километра пути достигла 32,53 рубля.
  • С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон о такси. По нему водители, среди прочего, должны получать специальную лицензию и иметь полис ОСАГО для перевозчиков — он стоит в 10-12 раз дороже стандартного при одинаковой сумме страхового покрытия, оценивали в сервисе заказ такси «Максим».

#новость #яндекс #такси

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249 комментариев
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 Вадим Д.

Водителей мало?! Машин эконом-класса мало?! То есть все тачки — строго премиум? Не, тогда да, ржавый логан с редчайшим водителем по имени Бехруз по цене белужьей икры вполне подходит под премиум в понимании яндекса. Штош:

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Иван Серик
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Максим Ростокин

Комфорт вместе с кэшбеком баллами плюса в итоге обходится дешевле, чем эконом)

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6 комментариев
Zloy Marketolog

А когда-то у них были белые Фольксвагены в экономе) Рывки и прорывы

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Бинарный Ёж

Структурная трансформация же. Ездит не на дровах — значит премиум.

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1 комментарий
Тимоха

Объяснение не устроило? :(

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Бременский музыкант

Солярисы на исходе..

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Адам Ньюман

Ты в какой дыре живешь с Логанами?

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6 комментариев
Дана Полено

Бедные Бехрузы, за что ты так с ними

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Алексей

Какие другие ? В таксовичкофф дороже всегда. Если речь про Убер и Максим ,они итак часть Яндекс

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13 комментариев
jonewayne

Я недавно вместо Яндекса за 900 заказал Максим за 500 - десять раз пожалел, и второй раз аналогично. Туда похоже берут тех, кто в Яндекс не проходит по тачке.

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4 комментария
Глеб Цапля

А про какие ты говоришь? Индрайв дешевле, но его не дождаться вообще. Только если цену поставить такую же как Яндекс предлагает)

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2 комментария
дед Мазай и анархисты

Это где "условная поездка" 530 р? В центре Москвы? Ну так извините, в центре Москвы миллионеры живут, для них это вообще не деньги.

В пригородах цены сильно ниже.

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10 комментариев
Qwerty54321

В других кроме Максима всегда дороже

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Yurii Dmitriev

На данный момент в Яндексе 430₽, в таптакси 230₽. Огромная разница

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Sergei Timofeyev

Машины, топливо, страховка насколько подорожали? Явно не на 51%, а больше. Ещё и кушать надо водителям.

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Alexander Golubev

Тогда что все плачутся? Пусть ездят на других агрегаторах. Делов-то.

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Igor Mylnikov

Итак, с чем же на самом деле связано текущее положение дел в такси?
Изменения коснулись не только Яндекса, но и всех, подчеркиваю всех участников рынка начиная от водителей самозанятых и ИП подключенных напрямую к агрегаторам, городских таксопарков со своими заказами и заказами от агрегаторов и конечно же всех действующих агрегаторов такси.
Причины? Введение в силу 1 сентября нового Федерального Закона о такси от 29.12.2022 г. № 580-ФЗ

Что изменилось:
1. Ушли или в процессе исхода армия подработчиков на личных машинах кто таксовал от случая к случаю.
2. Подработка в такси не выгодна теперь потому, что:
- действительно нужна страховка ОСАГО с пометкой такси и она чертовски дорогая;
- появилось обязательное требование оформление разрешения на такси на автомобиль, после такого оформления рыночная стоимость машины подработчика или маленького парка пикирует на дно;
- машина должна быть определенного цвета и оформления, для примера в СПБ белая со светоотражающей полосой и колпаком такси на крыше а по бортам шашки;
путевой лист и новая карточка фрахтовщика это отдельная головная боль для таксистов;
- нужна справка об отсутствии судимости, сами понимаете ;)
3. Водители переходят в другие тарифы, например в Грузовой или в Доставку. Там нет таких жестких условий
4. С машинами полный швах :( Если прежде можно было покупать Поло для Эконома в СПБ примерно по 600тр или Оптиму за 1 млн. то сейчас китайские корыта по 2,5 млн. никому не нужны...

И это всего лишь поверхностный наброс. Проблем гораздо больше.
PS Вообще не понимаю зачем было в декабре 22 года в самые последние дни сессии принимать этот Закон? В любом случае, сейчас он работает не за рынок а против него.
PPS Я намеренно не пишу о реестрах, с ними совсем не просто. Их оказывается просто нет. Поэтому болтают что обязанность регистрации в них перенесут на конец 24 года или начало 25го.

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Alter Ego

Всё верно, слово в слово. Работаю в Яндекс.такси в Москве уже 7 лет, класс эконом. Минималка была 139 руб, сделали 179 руб. Насчёт максимума за 10 лет - хз, поспорил бы

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2 комментария
Alex R

Вызываю Яндекс такси. 8 из 10 это частники, у которых машины не соответствуют закону. Без обклейки и плафона. Лицензия такси тоже не у всех. Так что Яндекс забил болт на закон.

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3 комментария
Sergei Timofeyev

Наши люди на такси в булочную не ездят.

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3 комментария
Andrey Kulakov
притоком машин более высокого класса

Мерседесами затарились?

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Рыжков Дмитрий

Любой новый китаец уже комфортом у Яндекса считается. По крайней мере в моем городе

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12 комментариев
Тот самый чел

Хунцами, недавно же новость была

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1 комментарий
Драйден

Москвичами

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Михаил

Рост стоимости яндекс такси связан не с жадности и не с озвученными причинами, а с тем, что яндексу государство разрешило организовать в этой отрасли монополию. А теперь государство отжимает этот яндекс в сторону правильных людей. А то в яндексе сидели последнии 10 лет и радовались, как они успешно при помощи админ ресурса ведут «бизнес» и думали, что на этом будут вечно зарабатывать они

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Таир Бакиев

Если бы государство хотело бы отжать яндекс, они бы это уже сделали.
Это сами владельцы Яндекса хотят выйти в кэш и вывести из России бабло. Зря что ли израильский бизнесмен казахского происхождения открещивается от любых связей с Россией.

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6 комментариев
Vasik

Что-то мне кажется на очереди озон)

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4 комментария
неформат

кому то ещё нужны объяснения повышения цен вообще и особенно от яндекса?

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Лариса

Видимо кого-то очень интересовало

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Тимофей Павликин

ради приличия разве что привели какое-то

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Андрей Нефедов

Может, честно написать, что как в МСК начали глушить гпс в центре, а Мохмаджоны Москву не знают от слова совсем и ушли в доставку, ездить стало некому. А денег вчера хотелось, сегодня хочется и завтра ещё больше. Так и рисуют. Защитили финмодель с выручкой перед акционерами в рубль на 100 машин, машин стало 10, а рубль хочется все равно. И если выручка пойдет по ...., акции Яндекса пойдут туда же.
Хорошо быть монополией, да...

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НаряднаяШайга

Так эпидемия давно закончилась, зачем в доставке столько людей? Мне кажется спрос не растет, а падает. По себе сужу, почти перестал заказать, может раз в две недели что-то закажу. Все обратно по кафехам переехали, чтоб пожрать)

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5 комментариев

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Unknown Soldier

Пф, сегодня утром заказал комфорт+ за 2 с лишним тысячи за 10 км и 20 минут езды, тк свой авто не успел переобуть. Приехала камри на летней резине… Понял уже на шоссе, варианта остановить и выйти не было.

Саппорт открестился промокодом на 300р. Круто вы безопасность пассажиров оцениваете @Яндекс Go

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Дмитрий Волков

Здравствуйте! Я из Го. Будьте уверены, коллеги отправят автомобиль на проверку, ведь мы и сами заинтересованы в безопасности поездки. А промокод не является компенсацией, и уж точно не оценивает безопасность пассажира

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1 комментарий
Император Нолимоций

Хорошо, что в Батуми у Yandex Go водителей и машин любого класса хватает.

Остальным — обнимашки и картинка со звуком.
(Уехал в булочную.)

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Яэль

"на газУ" машин в такси нет.
Нет же?

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2 комментария
Водяной

В Тбилиси у знакомых тачку вскрыли, и обворовали)

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2 комментария
Ильнур

Анонсируют «Закон о такси». Люди - «Ура, наконец-то иммигранты не будут у нас в такси работать»
Агрегаторы поднимают ценник, так как водителей становится кратно меньше. Люди - «А, чё, всмысле?»

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Igor Mylnikov

Потому, что верят в чудо... Не замечают как все вокруг изменилось в цене...

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Мурад Муртазалиев

Так будет с любой нишей, если мигрантов заменить на местных) но люди не хотят этого понимать)

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Иван Ветров

Поэтому они решили разом поднять цены во всех странах бывшего СНГ?)) 😂😂😂

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Рубль Упалов

Стесняются просто сказать прямо что деняк очень хочется

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Dima Alexeev

При Воложе такого не было. А, стоп...

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Griby Lenina

А потому что не будет никакого вашего эконом-класса!

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Александр

Машины по наследству ?

Только у нас не куба ;)

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Baddy Boy

Вот только почему то в убер раша приложении ценник всегда на 40-50р меньше....хмм...

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Пена Литрова

Ага, и ждать всегда минимум минут по 8, зато 40 рублей сэкономили

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4 комментария
Андрей Нефедов

При том, что Яндекс владеет российским Убером, - оно да, конечно...

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2 комментария
Alex R

Через Убер Раша не начисляется кешбек партнёрам и баллы Яндекс плюс. Поэтому дешевле.

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Борис Интеграторов

@Яндекс Go у вас в комфорт плюсе в Краснодаре или Ростове машины классом эконом, скажите поэтому подорожало все на 40-50%?))))

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Анастасия Шелковая

Машину премиум класса тоже не вызвать!!! Нет машин!!!! И ценник взлетел в 2,5 раза!!!

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Igor Mylnikov

Ожидаемо, 1 сентября 2023г. вступил в силу новый Закон о такси.

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Igor Mylnikov

Помимо нового Закона о такси, из РФ ушли все автопроизводители чьи машины работали в такси в разных тарифах. Итог, имеем огромную дыру в снабжении.
Плюс ЦБ ещё активно помогает и теперь любая экспортная машина эконом класса идет по цене как прежняя Ашка от Мерса... И что тогда?

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Тоже хочу

Где, мля, ФАС????

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Igor Mylnikov

И что сделает ФАС?

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6 комментариев
Яэль

Вы смотрели фильм "Птичий короб"?

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2 комментария
Alter Ego

ФАС!

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Сергей

Хорошее оправдание роста цен, даже не постарались придумать ничего. Молодцы))

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Николай Пылаев

а чего стараться , все равно адекватные люди не поверят же

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Herr Kaput

Машины за последние три года подорожали почти в два раза.

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Dmitry Leonov

Я прям ощутил нехватку машин, когда ко мне приехала еле живая машина, как будто перед этим по ней проехался трактор

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Artem

Как может не хватать Эконома, если в час-пик по х3 цене по сравнению с 6-месячной давностью приезжает машина класса Эконом по тарифу Комфорт?

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Krem-brulee

Странно читать эти комментарии. В какой реальности живут эти люди, хочется поинтересоваться.

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Дмитрий Александров

А до этого хватало и машин и водителей? Может проблема в том, что Яндекс позволяет старому Логану в салоне которого воняет рыбой катать на тарифе комфорт и выше? Это вообще кем-нибудь контролируется?

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Igor Mylnikov

Да, теперь с 1 сентября заработал новый Закон о такси.
И именно с введением этого Закона связано сокращение числа водителей на линии в Экономе.

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2 комментария
Alex R

Такое только в регионах

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3 комментария
Роман

То есть монополия тут совсем не при чем?

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Alexandre Lebedev

Рост цен на машины, запчасти, расходники, ремонт, топливо. Уход брендов. Новый закон о такси.
Конечно всё дело исключительно в монополии.

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Alex R

Если бы цена километра стоила 32 рубля, то была бы ещё халява.

Так например сейчас 1км примерно 50 рублей.

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under construction

в твоей картинке ты фактически арендуешь машину с водителем на час, за это и цена такая.

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Герман Фомичёв

Это все еще хорошо:)
В Калининград 15км стоит от 700 рублей по прямой 18-22 минуты в пути :) В городе 2.5-3 км стоимость доходит до 500 рублей 👀
@Яндекс Go

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Борис Интеграторов

Час поездки за 810 рублей отлично же?!

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4 комментария
Gogi Jan

Время в пути тоже нужно учитывать. Цена километра это без пробок цена

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Super 72

Виноват закон о такси. Те, кто его придумали, живут в сказочном мире, где нет санкций, проблем с запчастями и экономики вообще.
Вот почему машина только белая и жёлтая? В Лондоне черные ездят спокойно. Почему нельзя их?
Такое впечатление, что люди упиваются тем, что им ничего не будет за их некомпетентность

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Alex R

Закон о такси все равно не соблюдают. В Яндексе приезжают частники с любым цветом.

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Штаб революционных моряков

Ключевую ставку подняли, значит и цены можно поднимать

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Лицо в толпе

А ставку поднимали, чтобы цены не поднимались.

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Vitaly Ya

Ну кстати да, кредит на авто тоже подорожал.

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Ол Сен

Хорошо когда объяснят, не так жалко отдавать больше за проезд

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Жони Деп

Яндекс с убером вообще уху ели в последний год, говорю за Минск. 2 км вечером не в час пик - 20 рублей, причем это не разовая акция, а +- постоянная. Взял каршеринг - 4.5 рубля. Разница очевидна. Если раньше убером пользовался частенько из-за хорошего ценника, то теперь это инструмент супер экстренной поездки.

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MBRVK

Вытеснили или поглотили конкурентов и теперь никто им не указ.

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Сергей Леопольдович

Я просто оставлю это здесь.

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Мурад Муртазалиев

Мне вот интересно, эконом сегмент что-то зарабатывает сегодня? Не в день, а на длиной дистанции. Хватит ли денег через 3 года, купить новое авто для работы. А то есть ощущение, что таксист вроде зарабатывает, а по факту через 3 года тачка рассыпалась, а на новую денег банально нет

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Igor Mylnikov

Нет конечно. Почему и уходят частники. Убить машину сейчас ради чего?

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Madina Djalilova

Пусть яндекс объяснит, почему из Подмосковья в аэропорт Домодедово он показывает 2500 рублей и тут же можно через приложение драйви заказать такси туда же в то же самое время за 1000 рублей?

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Igor Mylnikov

Вы серьёзно ждёте что кто-то будет Вам это объяснять? Это рынок. В рынке есть покупатель услуги и продавец услуги и посредник, агрегатор.
Но.
Проблема в головах людей в том, что пассажиры уверены что услуга Х от жёлтого агрегатора за 2500 равна по качеству аналогичной услуге от агрегатора из Казахстана но уже за 1000 рублей. Но на самом то деле это вовсе не так.
Люди верят в чудо. В существование волшебника в голубом вертолёте.
В то, что поездка может быть очень дешёвой.
Но время низких цен в прошлом.
Хотя нет конечно.
Те, кто готов ехать на ведре с гайками может ещё захватить поездку очень дешево но без каких либо гарантий. от слова совсем.
И тогда, не дай Бог произойдёт ужасное....

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Alex R

В драйви можно заказать и реально поехать разные вещи. Нет гарантии, что кто-то откликнется на заказ за эту цену.

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Тоже хочу

Страна в которой все через жопу

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under construction

Рассказываю методы из 90х.
Берете замеряете прайс через приложение, и с руки предлагаете водиле
прайс -15%

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Alex R

Только никто не повезет. Это раньше такси стоило дорого и пользовались редко. А сейчас за 500 рублей никто из частников не будет тратить час.

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Porki

А как же указ президента о том чтоб Яндекс купил москвичи новые? Вот же и эконом класс машины

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Igor Mylnikov

Интересно как может Президент "указать" Яндексу купить машины если те, что сейчас на линии Яндексу не принадлежат?

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2 комментария
debil
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nochnoy.ru

Бот
На проекте с 25 окт 2023

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Справедливый мошенник

😂😂😂😁😁😃😃😁😁

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Tigerbrut

Ору

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Хозяин местных лахтаботов

Ну, и монополизм, конечно же

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Владимир Мананников

Ответ как из детского сада 😆

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fullstackoff

Ну так то логично, если всех сделать водителями и продолжить платить по 100 рублей в час, то и цена обратно упадет

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Тоже хочу

Яндекс - мастдай!

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Alexander Golubev

Типа совмем без такси будет лучше. Ага.

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Swifti

все актуальней и актуальной сервис экономии денег на такси swifti.app

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Анна Валерьевна
«Яндекс» объяснил рост цен на такси нехваткой машин эконом-класса и водителей

Ну теперь-то все понятно! А мы-то думали

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Евгений

Скачивайте ИксКар Такси.
Народный конкурент Яндекса.
Промо 110110

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Blackgood

Там тоже дорого, предлагает цену даже дороже Яндекса.

Сейчас проверил: Яндекс 1099 рублей, Икскар 1273 рублей.
И даже если снизить цену в икскаре до минимума, то 1114 рублей.

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Igor Mylnikov

Евгений, если не секрет, расскажите как Вы исполняете требования нового Закона о такси?

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2 комментария
Журова Марина

Вот откуда и выручка их, которая была в прошлых новостях

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Сергей Леопольдович

Я и не пользуюсь когда за 45 минут и 11 минут ожидания хотят 1200 руб.

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1 комментарий
Accurate Bites

Ну так а за счет кого вы думали у них прибыль выросла?)

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Никита Важаев

"Это, в свою очередь, связано с нехваткой автомобилей эконом-сегмента и притоком машин более высокого класса, говорится в отчёте компании за третий квартал."-очень практично конечно , а привозить машины эконом-класса нельзя , чтобы цены не росли ?

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Никита Лукьянов

причина так себе , придумали бы что-то поинтереснее

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Artu

Одно слово монополия

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Бугаева Анна

Объяснился, но смысл от такого объяснения

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Den

Понятно что меньше доступных авто стало и все такое, но и алгоритмы у Яндекса с Убером беда. Вот вам пример мой, город Пенза. Ехали на дачу утром это картинка слева(правда на убере, но разницы нет) Справа мы пытались уехать обратно по такому же маршруту. Цена была 390 и мы решили подождать снижения, в итоге доросла аж до 954 рубля. Причем был хороший солнечный день, никакого тебе снегопада и прочего. Такой разброс это что-то ненормальное

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Водяной

Чаще открываешь приложение, выше цена

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HilltopAds I Рекламная сеть

Наверное, научились запускать рекламу и теперь во всю занимаются бизнесом

А такси так, иногда для души

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Павел Сайк

Если бы Яндекс.Такси совместно с Лада разработали автомобиль для такси, как лондонский кэб, и что бы по стоимости производства было кайф. то можно было бы убрать все остальные классы такси, кроме премиум, было бы шикарно. А то эти забугорные дорогие иномарки, на хрена они нужны

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Igor Mylnikov

Да, Вы правы. Но для этого нужна как минимум Федеральная программа.
Не переклеивание шильдиков Москвич на китайские ведёрки а полноценное производство.
Но кому это в РФ нужно?
К сожалению.

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Чай поставьте
«Яндекс» объяснил рост цен на такси нехваткой машин эконом-класса

Бедная компания, не может себе позволить машину эконом-класса(

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Igor Mylnikov

Простите, а почему Вы решили что агрегатор покупает машины и не может их себе позволить?

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Evgeny Bondkowski

Еще каршеринг стал в полтора раза дороже. Нет больше машин эконом-класса, одни дорогие кросоверы. Как будто в Китае не производят ничего бюджетного, похожего на Солярис и Поло.

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Igor Mylnikov

Плюс поверх этой проблемы курс доллара от Эльвиры Сахипзадовны и кредитная ставка невероятной высоты...
Зачем вкладываться в основные средства если выгоднее финансовые спекуляции.
Поэтому и имеем то, что имеем.

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Ильнур

Бюджетные автомобили, конечно, производят в Китае. Просто до нас они доезжают уже премиальными)))

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kav

Смотрим на чистую прибыль Яндекс Такси и сразу все понятно становится)

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F. K.

Тот случай когда еще по-божески. Автомобили, если кто не заметил, (любые) и запчасти подорожали за последний год уж точно не меньше, чем на 40%, логично что и услуги подорожали.

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Igor Mylnikov

Дороже.... ФВ Поло был за 600 тр. а сейчас ничего подобного нет. Теперь новый китаец от 2,500.
А тарифы изменились совсем незаметно, уж точно не в 4 раза.
И бензин... С топливом тож самое.
А страховка на такси? ОСАГО для такси у парней доходит до баснословных 100тр.

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James Bomond

Кстати истирая правда) комфорт временами дешевле и быстрее чем эконом, но тут косяк Яндекса, что не даунгрейдит категорию машины

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Дмитрий Калюк

может просто не стоит назначить эконом машины на тариф комфорт/комфорт + ? уже раза три такая фигня была

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Дмитрий Куприянов

Ну а такси дешевле просто не вывозят. Тот же ситимобил, ехал как то и при мне таксист звонил ругался с поддержкой, что цена за поездку слишком мала

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Yoyo

Да у них haval это уже бизнес класс 🤣

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246 комментариев
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