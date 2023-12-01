ФАС выдала предупреждение «Победе» из-за платы в 500-5000 рублей за замену ФИО в билете Статьи редакции
Регулятор обязал авиакомпанию установить единый размер платы, исходя из фактических расходов, — та сказала, что готова брать по 800 рублей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выяснила, что пассажирам «Победы» нужно заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение или корректировку данных документа при посадке в самолёт.
- Доказательств обоснованности указанных сумм компания не представила, добавили в ведомстве и отметили, что соответствующая плата «должна быть экономически обоснована и соразмерна понесённым фактическим расходам перевозчика».
- ФАС нашла в действиях авиакомпании признаки злоупотребления доминирующим положением (п.6 ч.1 ст.10 закона «О защине конкуренции») и выдала ей предупреждение. Лоукостер должен в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических расходов.
- В «Победе» сообщили, что готовы установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей, указала служба. Компания уже вносит корректировки в соответствующие нормативные акты.
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Странно, что Победа еще не ограничила кол-во букв в фамилии, как они это сделали с ручной кладью. У кого не влезает - доплата
Предвыборное обострение ФАС.
А сумму в 800 рублей они как обосновали? И почему именно 800, а не 714 или вообще 88?
Продаю идею победе плату можно брать побуквенно. 1 буква = 100 руб
Раньше хоть на 1000 рублей штрафовали, теперь только пальчиком грозят
Любопытные у них расценки были, однако. От длины ФИО плясали?
Или так: Сами ошиблись-500, пассажир -5к
То есть за 800₽ я могу билет одного человека переделать на другого?
Нет, это запрещено
как запрещено если согласно вышеописанному разрешено
У человека в течение жизни может быть несколько фамилий - именно об этом речь. Я читал что женщина после замужества ввела прежнюю фамилию, и имела какие-то проблемы при изменении данных в билете.
Далее, есть вариант, когда человек просто опечатался и недосмотрел - даже при измененной одной букве, это уже другая фамилия.
что это за поток сознания? каким раком здесь смена фамилии?
это правило. следовательно у него есть всего две опции. разрешено. запрещено.
Изменение сведений о себе - 800р. Если Вы хотите просто поменять билет на другого, то так не выйдет.
Да таким. Интернетом умеете пользоваться? https://journal.tinkoff.ru/oshibka-v-bilete/
Полностью заменить фамилию
Чтобы полностью заменить фамилию в билете и не платить сервисный сбор, нужна веская причина. Например, замужество. Большинство авиаперевозчиков готово оказать услугу бесплатно, если предъявить свидетельство о браке — вы можете купить авиабилет на девичью фамилию, а затем обновить данные в бронировании. Но узнать условия наверняка можно на официальном сайте и в колл-центре компании.
«Победа» и «Аэрофлот» готовы заменить фамилию бесплатно, но нужно предъявить подтверждающий скан.
Например, на сайте «Аэрофлота» можно загрузить скан старого и нового паспорта, а также свидетельства о браке.