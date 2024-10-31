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Полина Лааксо
Путешествия

В Сочи утвердили туристический налог — с 2025 года местные отели начнут включать его в стоимость проживания

Ставка — 1% от налогооблагаемой базы.

  • Взимать налог также будут при остановке в санаториях и гостевых домах, которые входят в реестр классифицированных средств размещения, сообщила администрация города.
  • От уплаты освобождены жители Сочи с постоянной регистрацией и ещё восемь категорий лиц — это герои СССР и России, ветераны боевых действий, инвалиды и другие.
Источник фото: администрация Сочи
Источник фото: администрация Сочи
  • Туристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких регионах с самих туристов напрямую. Вводить налог или нет и в каком размере — местные власти будут решать самостоятельно.
  • В законе прописаны максимально возможные ставки: в 2025 году это 1%, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028 — 4%, а начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Но минимальная сумма — 100 рублей в сутки.
  • Туристический налог уже утвердили в Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Тамбове, Владивостоке, Волжском и других городах.

#новости #туристическийсбор #туризм

26 комментариев
Стартапер-пессимист

Казалось бы, что в демократической стране нет дискриминации её граждан по месту рождения/проживания/регистрации.
В данном случае именно это имеет место быть. Платите.

12
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Jewel Runner

Если есть деньги поехать в Сочи, значит государство не доработало, поэтому платите налог, гражданин

4
2
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Веселый стробоскоп

Да лучше в мерабу полететь и там деньги оставить, чем с завышенными ценами без сервиса в сочях

5
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Steward Repair

Сегодня как раз депутаты обсуждали и это.
Планируют брать деньги в фонд, с выезжающих на отдых за границу)))
Так что платить все равно придется
Хочешь отдыхать, плати!

5
1
1
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Михаил Котов

в Сочи сейчас неоправданно дорого и я не понимаю зачем ехать туда, когда за эти деньги можно слетать в другое место

2
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Кур-чатов

А потом удивляются, почему народ валит из страны

5
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Иван Иванов

А почему народ валит? :/

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