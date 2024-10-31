В Сочи утвердили туристический налог — с 2025 года местные отели начнут включать его в стоимость проживания

Ставка — 1% от налогооблагаемой базы. Взимать налог также будут при остановке в санаториях и гостевых домах, которые входят в реестр классифицированных средств размещения, сообщила администрация города.От уплаты освобождены жители Сочи с постоянной регистрацией и ещё восемь категорий лиц — это герои СССР и России, ветераны боевых действий, инвалиды и другие.Источник фото: администрация СочиТуристический налог заменит курортный сбор, который взимали в качестве эксперимента в нескольких регионах с самих туристов напрямую. Вводить налог или нет и в каком размере — местные власти будут решать самостоятельно.В законе прописаны максимально возможные ставки: в 2025 году это 1%, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028 — 4%, а начиная с 2029-го — 5% от налоговой базы. Но минимальная сумма — 100 рублей в сутки.Туристический налог уже утвердили в Ростове-на-Дону, Омске, Казани, Тамбове, Владивостоке, Волжском и других городах.#новости #туристическийсбор #туризм
Казалось бы, что в демократической стране нет дискриминации её граждан по месту рождения/проживания/регистрации.
В данном случае именно это имеет место быть. Платите.
Если есть деньги поехать в Сочи, значит государство не доработало, поэтому платите налог, гражданин
Да лучше в мерабу полететь и там деньги оставить, чем с завышенными ценами без сервиса в сочях
Сегодня как раз депутаты обсуждали и это.
Планируют брать деньги в фонд, с выезжающих на отдых за границу)))
Так что платить все равно придется
Хочешь отдыхать, плати!
в Сочи сейчас неоправданно дорого и я не понимаю зачем ехать туда, когда за эти деньги можно слетать в другое место
А потом удивляются, почему народ валит из страны
А почему народ валит? :/