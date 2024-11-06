Минтранс предложил обязать авиакомпании размещать детей до 14 лет рядом со взрослым сопровождающим — «Ъ»

Исключение — ситуации, когда к моменту их регистрации не осталось свободных мест по соседству.Министерство направило поправки к федеральным авиационным правилам в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо. При их подготовке учитывали «жалобы пассажиров и обращения Генпрокуратуры».По текущим правилам авиаперевозчики должны «принимать все возможные меры по совместному размещению» пассажира с ребёнком до 12 лет. Но это правило носит рекомендательный характер.В «Аэрофлоте» назвали меры «излишними». Там напомнили, что распределение мест зависит от времени регистрации. Если «все кресла уже заняты», назначить соседние «без нарушения прав других пассажиров невозможно».Более того, дети старше 12 лет могут летать без сопровождения. А если и путешествуют со взрослыми, то иногда, наоборот, хотят «сепарироваться»: «посидеть отдельно и послушать музыку, а не разговаривать с мамой».Если эту меру введут, авиакомпании не смогут продавать услугу выбора мест и будут терять часть выручки, добавил источник «Ъ» в АЭВТ. Вплоть до 30% в год в случае низкобюджетных перевозок.В Общероссийском объединении пассажиров считают требование «разумным», ссылаясь на «новости о домогательствах к детям и других инцидентах в ходе полётов». В Минтрансе отказались от комментариев.Источник фото: New Retail#новости #самолёты #авиакомпании
Рейсы вообще без детей 18+, вот что надо продавать. Это топ.
Лучше только рейсы без людей
Существуют. Частный рейс называются. Только у вас денег не хватит)
А было бы очень даже не плохо, только вот 10-18 летние дети не особо мешают, а годовалые, которые весь полет орут, очень раздражают
Эй! А я еще хочу рейсы с весом до 100 кг
А беднягам как летать?
Надо с детства привыкать, что жизнь не всегда то, что тебе хочется.