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Полина Лааксо
Путешествия

Минтранс предложил обязать авиакомпании размещать детей до 14 лет рядом со взрослым сопровождающим — «Ъ»

Исключение — ситуации, когда к моменту их регистрации не осталось свободных мест по соседству.

  • Министерство направило поправки к федеральным авиационным правилам в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо. При их подготовке учитывали «жалобы пассажиров и обращения Генпрокуратуры».
  • По текущим правилам авиаперевозчики должны «принимать все возможные меры по совместному размещению» пассажира с ребёнком до 12 лет. Но это правило носит рекомендательный характер.
  • В «Аэрофлоте» назвали меры «излишними». Там напомнили, что распределение мест зависит от времени регистрации. Если «все кресла уже заняты», назначить соседние «без нарушения прав других пассажиров невозможно».
  • Более того, дети старше 12 лет могут летать без сопровождения. А если и путешествуют со взрослыми, то иногда, наоборот, хотят «сепарироваться»: «посидеть отдельно и послушать музыку, а не разговаривать с мамой».
  • Если эту меру введут, авиакомпании не смогут продавать услугу выбора мест и будут терять часть выручки, добавил источник «Ъ» в АЭВТ. Вплоть до 30% в год в случае низкобюджетных перевозок.
  • В Общероссийском объединении пассажиров считают требование «разумным», ссылаясь на «новости о домогательствах к детям и других инцидентах в ходе полётов». В Минтрансе отказались от комментариев.
Источник фото: New Retail
Источник фото: New Retail

#новости #самолёты #авиакомпании

88
51 комментарий
Илья

Рейсы вообще без детей 18+, вот что надо продавать. Это топ.

16
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тёма

Лучше только рейсы без людей

4
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Будущее вчера

Существуют. Частный рейс называются. Только у вас денег не хватит)

3
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Кирилл Родин

А было бы очень даже не плохо, только вот 10-18 летние дети не особо мешают, а годовалые, которые весь полет орут, очень раздражают

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Pavel Loginov

Эй! А я еще хочу рейсы с весом до 100 кг

1
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Анна Полякова

А беднягам как летать?

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S.Capusta

Надо с детства привыкать, что жизнь не всегда то, что тебе хочется.

6
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