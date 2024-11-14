Правительство утвердило эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России

Исключение сделали для граждан Беларуси, детей до шести лет и некоторых других категорий.Эксперимент утвердило правительство. С 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года въезжающие в страну иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию — изображение лица и отпечатки пальцев, сообщило Минцифры.Это нужно будет делать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.На втором этапе с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года на всех пунктах пропуска власти будут формировать цифровой профиль: в нём укажут данные об иностранце, в том числе биометрические.По желанию иностранцы могут создать цифровой профиль самостоятельно, отметили в Минцифры. Это можно будет сделать в приложении RuID — аналоге «Госуслуг» для иностранных граждан, который разработают в рамках эксперимента. Его пользователи смогут сообщить о поездке в Россию и получать услуги в стране — например, оформить медстраховку.Изменения не затронут граждан Беларуси, детей в возрасте до шести лет, дипломатов и сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.В Минцифры отметили, что подобные правила действуют, например, для получения шенгенских виз. В августе 2023 года в России заработала система выдачи электронных виз иностранцам. Их могут получить граждане 55 стран. Виза даёт право на однократный въезд в Россию на срок до 16 суток с момента въезда.#новости
Легкий способ убить международный туризм. Если это против среднеазиатских иностранных специалистов, то так бы и сделали, для граждан конкретных стран.
Но нет.
Международный туризм в Россию после 2022? 😄 там точно есть что убивать?
Иностранцы с деньгами к нам сейчас едут только если им сильно надо, не думаю что биометрия это помеха. Куда больше мешают нерабочие карточки и необходимость получения визы
В развитых странах давно биометрические паспорта и туризм процветает
По твоей логике в США вообще тогда наверное никто не ездит ?
Может оно и к лучшему.
К лучшему. Для большей безопасности. Много кто въезжает а потом внезапно оказывается что у нас по СИЗО полно всяких членов террористических группировок сидит.