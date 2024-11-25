Аэропорт в Анталье возобновил приём самолётов после пожара SSJ 100 при посадке

Собрали всё, что известно о ситуации с бортом авиакомпании «Азимут», летевшего из Сочи.Источник: Jetphotos Что произошлоСамолёт Sukhoi Superjet 100 вылетел из Сочи и приземлился в турецкой Анталье вечером 24 ноября 2024 года. По словам пассажиров, при посадке они услышали два удара: после первого началась течь, после второго — пожар. Его потушили за две минуты, сообщили власти Турции.В авиакомпании «Азимут» рассказали, что самолёт совершил грубую посадку в результате сдвига ветра. Источник «Коммерсанта» назвал и другую версию, которую тоже прорабатывают, — ошибка пилота. В случившемся разбирается Росавиация. Также проверку начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. А СК по России возбудило дело.Приземление проходило в сложных метеоусловиях, отмечает издание Ekonomim: в Анталье шторм, главное управление метеорологии выдало предупреждение оранжевого цвета.Telegram-каналы Aviaincident и «Авиаторщина» писали, что при посадке наблюдалось «двойное козление» — отскок самолёта от взлётно-посадочной полосы после касания шасси при посадке. В результате подкосилась левая основная стойка шасси, которая буквально вдавилась в консоль крыла, и возник пожар в районе левого двигателя. Причиной грубой посадки, предварительно, стала ошибка экипажаTelegram-канал «Авиаторщина»Из-за происшествия аэропорт Антальи приостановил приём других самолётов до 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Им пришлось приземлиться в других аэропортах. На утро 25 ноября аэропорт начал работу в обычном режиме.Что известно о самолётеПо данным Telegram-канала Shot, самолёту было семь лет, в авиакомпании «Азимут» он летает с 2017 года. Рейс Сочи — Анталья был третьим для борта за 24 ноября 2024 года.Mash пишет, что в октябре 2024 года у самолёта повредились створки шасси, ему пришлось вынужденно сесть в аэропорту Внуково из-за отказа гидросистемы. Тогда пассажиров эвакуировали, а самолёт отстранили от полётов. При осмотре обнаружили дыру в створке шасси.Что с пассажирамиНа борту было 89 пассажиров и шесть членов экипажа, их доставили в здание аэропорта, а затем разместили в гостиницах. Погибших и пострадавших нет. «Азимут» готовит резервный борт для отправки его в Анталью.По данным «Известий», пассажиры собираются подать коллективный иск к «Азимуту».#новости #турция
Как-то так совпало, что утром уволили глав Туполева и Яковлева (который и есть SSJ).
PS. ВЧК пишет, что был отказ автопилота, а ручками посадить нормально не получилось. Как в Шереметьево: у SSJ такая особенность конструкции, что т.к. стойки шасси находятся под топливными баками, при грубой посадке стойки пробивают баки.
а ручками посадить нормально не получилосьТо есть ошибка пилота. Т.к. пилот обязан уметь сажать самолет и без автопилота, и даже без работающих двигателей.
Писали что сложные погодные условия были. Раз самолет приложили об землю, значит пилотирующий ошибся. Факт. Либо надо было на второй круг уходить, либо ждать заранее нормальных погодных условий.
Вот, российское конструкторское ноу-хау
при грубой посадке стойки пробивают бакиТак появилось выражение дно пробито 💁😸💖
пиздец, кто это говно проектировал
Главное, что всё закончилось хорошо
Источник «Коммерсанта» назвал и другую версию, которую тоже прорабатывают, — ошибка пилота.Как только узнал о происшествии с _российским_ самолетом, так именно это и подумал.