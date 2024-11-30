Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания полетов на Кубу из-за дефицита топлива в местных аэропортах

Рейсы в страну выполняют «Россия» и Nordwind.Кубинский авиарегулятор сообщил о дефиците авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро для всех без исключения перевозчиков, передаёт Росавиация. Проблема сохранится в течение недели, с 1 декабря по 8 декабря 2024 года.Рейсы из Москвы на Кубу выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind. Последняя отложила на пять часов вылет рейса в Варадеро 30 ноября — и ожидает подтверждения возможности заправки.В «Аэрофлоте» сообщили, что изменений в рейсах 30 ноября и 1 декабря не планируется.Аэропорт Гаваны, источник фото: АТОР#новости
А помните новость?
Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации «Туризм.рф»
Наверное тоже придется отложить на 2030 год.
высылаем корабли с топливом