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Артур Томилко
Путешествия

Росавиация предупредила о возможных изменениях расписания полетов на Кубу из-за дефицита топлива в местных аэропортах

Рейсы в страну выполняют «Россия» и Nordwind.

  • Кубинский авиарегулятор сообщил о дефиците авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро для всех без исключения перевозчиков, передаёт Росавиация. Проблема сохранится в течение недели, с 1 декабря по 8 декабря 2024 года.
  • Рейсы из Москвы на Кубу выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind. Последняя отложила на пять часов вылет рейса в Варадеро 30 ноября — и ожидает подтверждения возможности заправки.
  • В «Аэрофлоте» сообщили, что изменений в рейсах 30 ноября и 1 декабря не планируется.
Аэропорт Гаваны, источник фото: АТОР
Аэропорт Гаваны, источник фото: АТОР

#новости

2 комментария
S.Capusta

А помните новость?
Россия и Куба рассматривают возможность создания туристического комплекса на пляжах Восточной Гаваны при поддержке корпорации «Туризм.рф»

Наверное тоже придется отложить на 2030 год.

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Хозяин

высылаем корабли с топливом

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