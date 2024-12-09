С 10 декабря 2024 года.В сутки планируют по четыре кругорейса. В России автобусы будут отходить от автомобильного вокзала «Амурассо», а в Китае — от вокзала «Хэйхэ», сообщили в Минтрансе Амурской области.Для россиян билет в одну сторону обойдётся в 2500 рублей. Купить его можно на автовокзале в Благовещенске. Там же приобретаются обратные билеты. О планах открыть онлайн-продажи пока не сообщили.Багаж весом до 15 кг и габаритами 60х40х20 см можно провезти бесплатно. Если он больше, но не превышает 100х50х30 см, то стоимость провоза составит 15% от цены на билет. Дальше — 30%.Автобусы будут следовать по мосту через реку Амур. Госконтроль предусмотрен в терминалах автомобильных пунктов пропуска «Кани-Курган» и «Хэйхэ».Расписание автобусов. Источник фото: Telegram-канал «Хэйхэ»С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу виз иностранцам после строгих ограничений из-за пандемии Covid-19, а Россия в августе объявила о возобновлении безвизовых групповых туробменов с КНР.Последняя также снизила стоимость виз для россиян на период с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. За однократную взимают 2500 рублей, двукратную — 5000 рублей, а многократную — 7400. Всё это вместо 3300, 6600 и 9900 рублей соответственно.Источник фото: Минтранс Амурской области#новости #китай
Надо переименовать в Хейхей 😊
За границу на автобусе, удобно
Сейчас люди будут туда кататься, как на большой садовод
感谢伟大领袖习主席和中国共产党为此所做的一切。
2一只猫是伟大的Si布拉戈维申斯克每个居民的妻子
Самое главное:
Багаж весом до 15 кг и габаритами 60х40х20 см можно провезти бесплатноБлаговещенск в Ново-Челночинск не планируется переименовать?