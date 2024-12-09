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Полина Лааксо
Путешествия

Между Благовещенском и китайским Хэйхэ начнут курсировать регулярные автобусы

С 10 декабря 2024 года.

  • В сутки планируют по четыре кругорейса. В России автобусы будут отходить от автомобильного вокзала «Амурассо», а в Китае — от вокзала «Хэйхэ», сообщили в Минтрансе Амурской области.
  • Для россиян билет в одну сторону обойдётся в 2500 рублей. Купить его можно на автовокзале в Благовещенске. Там же приобретаются обратные билеты. О планах открыть онлайн-продажи пока не сообщили.
  • Багаж весом до 15 кг и габаритами 60х40х20 см можно провезти бесплатно. Если он больше, но не превышает 100х50х30 см, то стоимость провоза составит 15% от цены на билет. Дальше — 30%.
  • Автобусы будут следовать по мосту через реку Амур. Госконтроль предусмотрен в терминалах автомобильных пунктов пропуска «Кани-Курган» и «Хэйхэ».
Расписание автобусов. Источник фото: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fwodeheihe%2F7296&postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Хэйхэ</a>»
Расписание автобусов. Источник фото: Telegram-канал «Хэйхэ»
  • С 15 марта 2023 года Китай возобновил выдачу виз иностранцам после строгих ограничений из-за пандемии Covid-19, а Россия в августе объявила о возобновлении безвизовых групповых туробменов с КНР.
  • Последняя также снизила стоимость виз для россиян на период с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. За однократную взимают 2500 рублей, двукратную — 5000 рублей, а многократную — 7400. Всё это вместо 3300, 6600 и 9900 рублей соответственно.
Источник фото: Минтранс Амурской области
Источник фото: Минтранс Амурской области

#новости #китай

11
11
37 комментариев
Дмитрий Мущинский
16
3
1
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Запопу Кусь

Надо переименовать в Хейхей 😊

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Леди Макбет

За границу на автобусе, удобно

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Вика Мантулина

Сейчас люди будут туда кататься, как на большой садовод

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Камиль Харисян

感谢伟大领袖习主席和中国共产党为此所做的一切。

7
5
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Эмиль

2一只猫是伟大的Si布拉戈维申斯克每个居民的妻子

1
Ответить
Вадим Д.

Самое главное:
Багаж весом до 15 кг и габаритами 60х40х20 см можно провезти бесплатноБлаговещенск в Ново-Челночинск не планируется переименовать?

5
2
2
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