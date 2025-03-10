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Артур Томилко
Путешествия

В 13 аэропортах Германии началась забастовка сотрудников — она может затронуть тысячи рейсов и больше 500 тысяч пассажиров

Профсоюз требует повышения зарплат и премий, а также увеличения числа отгулов.

Фото DPA 
Фото DPA 
  • Профсоюз Verdi, который представляет интересы работников государственного сектора и транспорта Германии, 10 марта 2025 года начал «предупредительную» забастовку в 13 аэропортах Германии, передаёт Spiegel.
  • Она проходит в аэропортах Берлина, Бремена, Кёльна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига, Мюнхена, Штутгарта, Веце, Баден-Бадена и Франкфурт. В связи с забастовкой могут быть отменены больше 3400 рейсов, на которых авиакомпании должны перевезти более 500 тысяч человек.
  • Сотрудники аэропортов требуют повышения зарплаты на 8%, но не менее чем на €350 в месяц, а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов.
  • Работодатели не согласились с требованиями, назвав их невыполнимыми, и раскритиковали решение провести забастовку в предверии пасхальных каникул, пишет BBC. Потенциальные убытки аэропортов пока не приводятся.
  • В профсоюзе признали, что стачка затронет большое число пассажиров, но назвали её необходимой для улучшения трудовых условий.
  • Следующий раунд переговоров между Verdi и работодателями должен пройти 14 марта 2025 года. Продолжится ли забастовка до этой даты, неясно.

#новости #германия

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