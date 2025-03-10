В 13 аэропортах Германии началась забастовка сотрудников — она может затронуть тысячи рейсов и больше 500 тысяч пассажиров

Профсоюз требует повышения зарплат и премий, а также увеличения числа отгулов.Фото DPA Профсоюз Verdi, который представляет интересы работников государственного сектора и транспорта Германии, 10 марта 2025 года начал «предупредительную» забастовку в 13 аэропортах Германии, передаёт Spiegel.Она проходит в аэропортах Берлина, Бремена, Кёльна, Дортмунда, Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига, Мюнхена, Штутгарта, Веце, Баден-Бадена и Франкфурт. В связи с забастовкой могут быть отменены больше 3400 рейсов, на которых авиакомпании должны перевезти более 500 тысяч человек.Сотрудники аэропортов требуют повышения зарплаты на 8%, но не менее чем на €350 в месяц, а также увеличения размера премий и предоставления дополнительных отгулов.Работодатели не согласились с требованиями, назвав их невыполнимыми, и раскритиковали решение провести забастовку в предверии пасхальных каникул, пишет BBC. Потенциальные убытки аэропортов пока не приводятся.В профсоюзе признали, что стачка затронет большое число пассажиров, но назвали её необходимой для улучшения трудовых условий.Следующий раунд переговоров между Verdi и работодателями должен пройти 14 марта 2025 года. Продолжится ли забастовка до этой даты, неясно.#новости #германия