Министерство туризма и спорта Таиланда заявило о соглашении сократить срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней

К нему пришли ведомства в стране, но официально правила пока не меняли.Министерство сообщило, что причастные ведомства пришли к «принципиальному согласию» по поводу срока безвизового въезда в страну, сообщает Bangkok Post.Несмотря на то, что все — в том числе МИД страны — согласились на сокращение срока «безвиза», перед официальным объявлением об этом нужно «обсудить дополнительные детали», пишет издание.В феврале 2025 года сократить срок безвизового въезда с 60 до 30 дней предложили таиландские отельеры. По их мнению, длительное пребывание туристов в стране не всегда выгодно для гостиничного бизнеса. В марте представитель местного МИД заявил, что Таиланд не будет сокращать или отменять 60-дневный срок безвизового въезда в страну.Источник: Florian Wehde / UnsplashРаньше россияне могли находиться без визы в стране 30 дней и продлить срок пребывания до 37 дней, а с 30 сентября 2023 года — до 60 дней.В октябре 2023-го кабмин Таиланда одобрил временное увеличение срока безвизового пребывания для россиян с 30 дней до 90. Правило действовало с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.C 1 мая 2024 года Таиланд ввёл 60-дневный безвизовый режим для граждан России.#новости #таиланд