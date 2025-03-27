Они доступны для «большей» части объектов.В будущем поддержку масштабируют, рассказали в «Яндексе». Чат появится после оформления брони и будет работать ещё две недели после выезда. Данные переписок шифруются.Отельеры и арендодатели могут найти чаты в «Экстранете», а пользователи — в последней версии мобильного приложения «Яндекс Путешествия».Функция позволит путешественникам быстро уточнить детали — например, получится ли найти номер с раздельными кроватями или заселиться ночью. Владельцы объектов смогут присылать в том числе инструкции: например, как работает заселение.Источник фото: «Известия»В ноябре 2024 года владельцы квартир, апартаментов и домов получили возможность подключаться к «Яндекс Путешествиям» напрямую — без посредника в лице технического партнёра сервиса.#новости #яндекс #яндекспутешествия