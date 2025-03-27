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Полина Лааксо
Путешествия

«Яндекс Путешествия» добавили чаты с отельерами и арендодателями

Они доступны для «большей» части объектов.

  • В будущем поддержку масштабируют, рассказали в «Яндексе». Чат появится после оформления брони и будет работать ещё две недели после выезда. Данные переписок шифруются.
  • Отельеры и арендодатели могут найти чаты в «Экстранете», а пользователи — в последней версии мобильного приложения «Яндекс Путешествия».
  • Функция позволит путешественникам быстро уточнить детали — например, получится ли найти номер с раздельными кроватями или заселиться ночью. Владельцы объектов смогут присылать в том числе инструкции: например, как работает заселение.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • В ноябре 2024 года владельцы квартир, апартаментов и домов получили возможность подключаться к «Яндекс Путешествиям» напрямую — без посредника в лице технического партнёра сервиса.

#новости #яндекс #яндекспутешествия

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