С 31 марта 2025 года нужно будет сначала проходить онлайн-проверку.Заявителям необходимо заполнить анкету, загрузить документы на сайте, дождаться одобрения и получить ваучер на получение визы. Затем с документами и распечатанным ваучером обратиться в визовый центр, сообщается на сайте учреждения.Исключение — заявители на визу в Гонконг и Макао.В центре также предупредили, что 28 марта 2025-го будут обновлять систему, поэтому подавать документы на проверку лучше после 29 марта 09:00, чтобы избежать «потери информации».Валерия ИльинаПутешествия6 феврВиза в Китай: безвизовые регионы, транзит и пошаговая инструкция для россиян Всё о правилах въезда в 2025 году.#новости