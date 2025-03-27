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Карина Пардаева
Путешествия

Визовый центр Китая в Санкт-Петербурге изменит правила подачи документов

С 31 марта 2025 года нужно будет сначала проходить онлайн-проверку.

  • Заявителям необходимо заполнить анкету, загрузить документы на сайте, дождаться одобрения и получить ваучер на получение визы. Затем с документами и распечатанным ваучером обратиться в визовый центр, сообщается на сайте учреждения.

  • Исключение — заявители на визу в Гонконг и Макао.
  • В центре также предупредили, что 28 марта 2025-го будут обновлять систему, поэтому подавать документы на проверку лучше после 29 марта 09:00, чтобы избежать «потери информации».
Валерия Ильина
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