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Евгения Евсеева
Путешествия

Google добавила в «Карты» функцию распознавания изображений — она найдёт локацию на нём и покажет места рядом

Функция станет доступна в США на английском сначала на iOS, потом на Android.

  • Работает она на базе Gemini: нейросеть распознаёт место на изображении или его название, а затем показывает на карте, где оно находится, пишет The Verge.
  • После этого обнаруженная точка сохранится в списке избранных мест. Затем можно просмотреть локацию на карте, поделиться списком с друзьями или построить маршрут к нужному месту.
Источник: Google 
  • Заработает функция сначала на iOS в США — её «раскатят» на неделе до 30 марта 2025 года. Поддержка Android появится в «ближайшее время». Когда — неизвестно.

#новости #google

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