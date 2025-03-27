Функция станет доступна в США на английском сначала на iOS, потом на Android.Работает она на базе Gemini: нейросеть распознаёт место на изображении или его название, а затем показывает на карте, где оно находится, пишет The Verge.После этого обнаруженная точка сохранится в списке избранных мест. Затем можно просмотреть локацию на карте, поделиться списком с друзьями или построить маршрут к нужному месту.Источник: Google Заработает функция сначала на iOS в США — её «раскатят» на неделе до 30 марта 2025 года. Поддержка Android появится в «ближайшее время». Когда — неизвестно.#новости #google