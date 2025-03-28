Правительство Таиланда предупредило о возможных повторных толчках.Землетрясение магнитудой от 7,7 до 7,9 произошло в Мьянме — в 9:21 мск. Через 12 минут зафиксировали второе. В стране ввели режим чрезвычайного положения. Пострадали пролётный мост через реку Иравади и жилые и нежилые здания, включая отель, мечеть, исторический дворец Мандалай. Есть погибшие.Подземные толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе, Китае, а также Таиланде — в частности, в Бангкоке. Его мэрия объявила об эвакуации высоток (в столице рухнул 30-этажный строящийся небоскрёб, под завалами есть люди). Приостановило работу как подземное, так и наземное метро. Позже в городе ввели режим ЧП.Дневные торги на Фондовой бирже Таиланда пока отключили. Ограничили работу банки. Школы по всей стране закрыли. The Nation сообщало, что авиарегулятор Таиланда запретил осуществлять полёты, но в аэропорту Бангкока заявили о «штатной» работе. В «Аэрофлоте» говорят, что не получали уведомлений об ограничениях ни в Бангкоке, ни на Пхукете.По предварительной оценке Ассоциации туроператоров России, в Бангкоке могут находиться до 2000 российских туристов. Помимо этого, в городе «проживает значительное количество не туристов из России», но сообщений о пострадавших россиянах пока нет по всему Таиланду в целом — ни у туроператоров, ни у посольства.Момент обрушения небоскрёба в Бангкоке. Источник: ТАССБангкок. Источник: APСитуация в Мьянме. Источник: APСитуация в Мьянме. Источник: Times Now News #новости